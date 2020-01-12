АПЛ. "Ливерпуль" "Тоттенхэм" майдонида ғалабага эришди

  • 12 январь 2020, 00:29
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  • Спорт
    • АПЛ. "Ливерпуль" "Тоттенхэм" майдонида ғалабага эришди
    Англия Премьер-лигаси 22-туридан ўрин олган "Тоттенхэм" ҳамда "Ливерпуль" жамоалари ўртасидаги ўйин ўз ниҳоясига етди.
    Лондоннинг "Тоттенхэм" клуби ўз майдонида пешқадам "Ливерпул"ни қабул қилди ва 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди. Учрашувдаги ягона гол 37-дақиқада Роберто Фирмино томонидан киритилди.

    Шу тариқа, "қизиллар" ҳисобидаги очколар сони 61 тага етди ва жамоа чемпионлик йўлида яна бир катта қадам ташлади. 30 очкоси бор "шпорлар" эса 8-поғонада қолиб кетди.

    Тоттенхэм – Ливерпуль 0:1
    Гол:     Фирмино (37).
    Тоттенхэм – Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Роуз (Ламела, 69), Алли, Эриксен (Ло Чельсо, 69), Лукас Моура, Уинкс, Сон Хен Мин, Танганга.
    Ливерпуль – Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 61), Хендерсон, Мане (Ориги, 81), Салоҳ (Шакири, 90+2), Фирмино.
    Огоҳлантириш: Гомес (24).

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