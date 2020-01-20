Клопп шогирдларини МЮ ҳам тўхтатиб қололмади

  • 20 январь 2020, 00:27
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  • Спорт
    • Клопп шогирдларини МЮ ҳам тўхтатиб қололмади
    Англия Премьер лигасининг 23-турида "Ливерпуль" ва "Манчестер Юнайтед" клублари ўзаро баҳс олиб боришди.
    Турнинг марказий учрашувида мезбонлар рақибларига имконият қолдиришмади ва 2:0 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритиб, пешқадамликни янада мустаҳкамлаб олишди.
    Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 2:0
    Голлар:     1:0 – 14 ван Дейк, 2:0 – 90 Салоҳ.
    Ливерпуль – Алиссон, Робертсон, Гомес, Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 66), Вейналдум, Мане (Фабиньо, 83), Фирмино (Ориги, 83), Салах.
    Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Уильямс (Гринвуд, 74), Шоу (Диогу Далот, 87), Матич, Джеймс, Фред, Перейра (Мата, 74), Марсьяль, Магуайр.
    Огоҳлантиришлар: Матич (8), Де Хеа (25), Шоу (72), Салах (90).

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