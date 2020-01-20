Азамат Абдураимов жамоаси мусобақани йирик мағлубият билан бошлади
Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси Беларусь пойтахти Минскда ташкил этилган “Ривожланиш кубоги-2020”даги дастлабки баҳсини ўтказди.
Терма жамоамиз илк ўйинини мезбон – Беларусь (U-17) терма жамоасига қарши ўтказди. Учрашув мезбонлар фойдасига ҳал бўлди.
Беларусь - Ўзбекистон 4:1 (2:1)
Голлар: 1:0 - Латихов, 4; 1:1 - Акрамов, 16; 2:1 - Кунский, 19; 3:1 - Черноок, 43; 4:1 - Зинович, 55.
Беларусь: Юрасов, Пархоменко (Урбанович, 60), Москаленчик, Михнюк (Кузнецов, 41), Зинович (с) (Кузьмич, 50), Кунский (Шедько, 50), Марчук, Касараб (Осипов, 60), Латыхов (Мигдаленок, 50), Мартынович (Нижник, 60), Черноок.
Ўзбекистон: Боймуродов, Погосян (с) (Омоналиев, 50), Абдураззоқов, Тўхтасинов, Тодоров, Ҳусанов, Хайруллаев (Баходиров, 75), Пазилдинов (Иномов, 50), Турдимуродов (Ходжибоев, 60), Акрамов (Абдураззоқов, 50), Пойонов (Қаҳоржонов, 60).
Огоҳлантириш: Абдураззоқов, 73.
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