"Навбаҳор" назорат ўйинида Сербия клубини мағлуб этди
Айни пайтда ўз ўқув-машғулот йиғинини Туркиянинг Белек шаҳрида ўтказаётган Наманганнинг “Навбаҳор” жамоаси мазкур йиғин доирасидаги иккинчи назорат-синов баҳсини Сербиянинг “Рад” (Белград) клубига қарши ўтказди.
Биринчи таймда Аббос Ғуломов акробатик тарзда гол уриб ҳисобни очди. Ўйин сўнггида Азим Аҳмедов пенальтидан тўп киритди ва "Навбаҳор" 2:1 ҳисобида ғалабага эришди.
"Навбаҳор" - "Рад" (Сербия) 2:1
"Навбаҳор" голлари: Аббос Ғуломов, Азим Аҳмедов пенальти.
"Навбаҳор": Ўткир Юсупов, Тоҳир Шамситдинов, Игорь Голбан, Ғиёсжон Комилов, Мирзоҳид Ғофуров, Азимжон Аҳмедов, Ислом Рашидхонов, Иван Соловьёв, Аббос Ғуломов, Азизбек Турғунбоев, Неманья Иванович.
Захира: Дилшод Ҳамроев, Обид Жўрабоев, Хуршид Мухторов, Сардор Теляков, Амирбек Жўрабоев, Ислом Исоқжонов, Абдулҳай Исмоилов, Анвар Ҳожимирзаев.
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