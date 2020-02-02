"Навбаҳор" назорат ўйинида Сербия клубини мағлуб этди

  • 02 февраль 2020, 14:00
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  • Спорт
    • "Навбаҳор" назорат ўйинида Сербия клубини мағлуб этди
    Айни пайтда ўз ўқув-машғулот йиғинини Туркиянинг Белек шаҳрида ўтказаётган Наманганнинг “Навбаҳор” жамоаси мазкур йиғин доирасидаги иккинчи назорат-синов баҳсини Сербиянинг “Рад” (Белград) клубига қарши ўтказди.
    Биринчи таймда Аббос Ғуломов акробатик тарзда гол уриб ҳисобни очди. Ўйин сўнггида Азим Аҳмедов пенальтидан тўп киритди ва "Навбаҳор" 2:1 ҳисобида ғалабага эришди.

    "Навбаҳор" - "Рад" (Сербия) 2:1
    "Навбаҳор" голлари:     Аббос Ғуломов, Азим Аҳмедов пенальти.

    "Навбаҳор": Ўткир Юсупов, Тоҳир Шамситдинов, Игорь Голбан, Ғиёсжон Комилов, Мирзоҳид Ғофуров, Азимжон Аҳмедов, Ислом Рашидхонов, Иван Соловьёв, Аббос Ғуломов, Азизбек Турғунбоев, Неманья Иванович.
    Захира: Дилшод Ҳамроев, Обид Жўрабоев, Хуршид Мухторов, Сардор Теляков, Амирбек Жўрабоев, Ислом Исоқжонов, Абдулҳай Исмоилов, Анвар Ҳожимирзаев.

    » » "Навбаҳор" назорат ўйинида Сербия клубини мағлуб этди
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