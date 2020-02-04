"Ростов" Сербия грандини ишончли тарзда енгди. Шомуродов бу йилги илк голини урди

  • 04 февраль 2020, 23:08
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  • Спорт
    • "Ростов" Сербия грандини ишончли тарзда енгди. Шомуродов бу йилги илк голини урди
    Қатарда бўлиб ўтаётган Париматч Премьер Кубогининг 2-тури доирасида “Ростов” Сербиянинг “Партизан” клубига қарши тўқнаш келди.
    Учрашувни захирадан бошлаган Элдор Шомуродов 19-дақиқада Матиас Норманнинг ўрнига майдонга тушди. Шундан кейин, бўлим ўрталарида Элдорнинг саъй-ҳаракатлари эвазига Павел Мамаев ҳисобни очди. 2-тайм бошида Александр Долгов орадаги фарқни оширди. 73-дақиқада эса Шомуродов бош билан гол уриб, ҳисобни йириклаштирди – 3:0. Бу ўзбекистонлик ҳужумчининг жорий йилдаги илк голи бўлди.

    Асосий бўлимнинг охирларида “Партизан”нинг нигериялик футболчиси Умар Содиқ рақиб дарвозасига белгиланган пенальтини аниқ амалга ошириб, ҳисобни қисқартирди ва ўйин 3:1 натижаси билан якунланди.

    "Партизан" (Сербия) – "Ростов" (Россия) – 1:3 (0:1)
    Голлар:     0:1 – Мамаев (32), 0:2 – Долгов (57), 0:3 – Шомуродов (73), 1:3 – Содиқ (87, пенальти).

    "Ростов": Песьяков, Козлов (Логашов, 60), Хаджикадунич (Чистяков, 48), Осипенко (Кожемякин, 60), Чернов (Ведерников, 72), Еременко (Ливаднов, 83), Норманн (Шомуродов 19), Попов (Безруков, 72), Мамаев (Саплинов, 60), Зайнутдинов (Осинов, 67), Байрамян (Долгов, 48).

    » » "Ростов" Сербия грандини ишончли тарзда енгди. Шомуродов бу йилги илк голини урди
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