21:56 / 02.07.2020
394
Спорт

Суперлига. Легионерларнинг голлари "Навбаҳор"га "Сўғдиёна" устидан ғалаба келтирди

Суперлига. Легионерларнинг голлари "Навбаҳор"га "Сўғдиёна" устидан ғалаба келтирди
Ўзбекистон Coca Cola Суперлигаси 7-тур доирасидаги "Навбаҳор" - "Сўғдиёна" ўйини якунланди.
НАВБАҲОР – СЎҒДИЁНА 2:0
Голлар: Руслан Болов 72 (Иван Соловьёв), Иван Соловьёв 86

"Навбаҳор": 1.Ўткир Юсупов, 7.Азим Аҳмедов, 9.Иван Соловьёв, 10.Азиз Турғунбоев, 11.Исломбек Исоқжонов, 19.Мирзоҳид Ғофуров, 22.Игорь Голбан, 27.Ислом Рашидхонов, 28.Хуршидбек Мухторов, 33.Тоҳиржон Шамситдинов, 95.Забиҳилло Ўринбоев (88.Руслан Болов, 59).
Захира: 23.Дилшод Ҳамроев, 5.Ғиёс Комилов, 8.Жавлон Иброҳимов, 15.Обид Жўрабоев, 20.Амирбек Жўрабоев, 25.Шоҳруҳ Маҳмудҳожиев, 70.Аббос Ғуломов, 72.Павел Голишев.

"Сўғдиёна": 27.Милан Митрович, 2.Сардор Қулматов, 3.Искандар Шойқулов (20.Баҳодир Насимов, 79), 4.Элёр Орифов, 5.Аюбхон Номанов, 8.Жамшид Болтабоев, 10.Шоҳруз Норхонов, 11.Жасур Ҳасанов (12.Санъат Шихов, 79), 22.Шаҳбоз Жўрабеков, 80.Эливелто Рибейро (19.Жавоҳир Қаҳрамонов, 61), 93.Марко Колакович.
Захира: 1.Ширинбой Абдуллаев, 7.Санжар Рашидов, 18.Шавкат Муллажонов, 25.Нодирбек Қўйбоқов, 30.Диан Талхатов.

Огоҳлантириш: Улуғбек Бақоев 40 (бош мураббий)
Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми?
Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Фикрлар (0)
Мы в
Ёқди 0
Ёқмади 0
Бошқа янгиликлар
Математикнинг ўрнига раққосни мукофотлаш нимаси?
Миллат хоинларини таниб олинг!
Учбурчакнинг бурчаклари: “Олма, қалам, яланғоч аёл…”
Новосибирскдаги шаҳрихонлик йигит: «Аввалига уйланиш учун Россияда ишладим. Энди оиламни боқиш учун Россиядаман» (видео)
Шифокор нега Соғлиқни сақлаш вазирини ёмон кўришини маълум қилди
«Ўзбекконцерт»га мурожаат: Бу тутуруқсиз қўшиқларга қачонгача чидаш мумкин?
Мавзуга оид янгиликлар
Суперлига. АГМК ўз майдонида, “Навбаҳор” эса Бекободда ғалабага эришди
Суперлига. АГМК ўз майдонида, “Навбаҳор” эса Бекободда ғалабага эришди
27.06.20, Спорт
Суперлига. “Навбаҳор” ўз майдонида “Бухоро”дан устун келди
Суперлига. “Навбаҳор” ўз майдонида “Бухоро”дан устун келди
20.06.20, Спорт
Суперлига. "Сўғдиёна" "Пахтакор"дан кейин "Локомотив"ни ҳам мағлуб этди
Суперлига. "Сўғдиёна" "Пахтакор"дан кейин "Локомотив"ни ҳам мағлуб этди
20.06.20, Спорт
“Навбаҳор” Наманганда “Локомотив”ни мағлуб этди
“Навбаҳор” Наманганда “Локомотив”ни мағлуб этди
06.03.20, Спорт
"Пахтакор" "Навбаҳор" устидан иродали ғалабага эришди
"Пахтакор" "Навбаҳор" устидан иродали ғалабага эришди
27.02.20, Спорт
"Навбаҳор" назорат ўйинида Сербия клубини мағлуб этди
"Навбаҳор" назорат ўйинида Сербия клубини мағлуб этди
02.02.20, Спорт

Спорт янгиликлари

Шота Арвеладзе: "3 та гол сизга кам кўринаётгани яхши. Бу жамоанинг ютуғи"
Шота Арвеладзе: "3 та гол сизга кам кўринаётгани яхши. Бу жамоанинг ютуғи"
02 июля 2020
0
Миржалол Қосимов "Насаф" билан ўйин, Турсуновнинг жароҳати ва мағлубиятсиз серия сабаб босим ҳақида
Миржалол Қосимов "Насаф" билан ўйин, Турсуновнинг жароҳати ва мағлубиятсиз серия сабаб босим ҳақида
02 июля 2020
0
Андрей Канчельскис: "Стадионимиз директори "Навбаҳор"га қаршими? Ўткир Юсупов бугун "бассейн"да чўмилди"
Андрей Канчельскис: "Стадионимиз директори "Навбаҳор"га қаршими? Ўткир Юсупов бугун "бассейн"да чўмилди"
02 июля 2020
0
Андрей Шипилов: "Шаҳзод Убайдуллаев ҳали бор имкониятни намойиш этгани йўқ"
Андрей Шипилов: "Шаҳзод Убайдуллаев ҳали бор имкониятни намойиш этгани йўқ"
02 июля 2020
0
Муҳсин Муҳаммадиев: "Истеъфо? Жамоа мағлуб бўлса мухлислар норози бўлишлари табиий"
Муҳсин Муҳаммадиев: "Истеъфо? Жамоа мағлуб бўлса мухлислар норози бўлишлари табиий"
02 июля 2020
0
Рўзиқул Бердиев: "Мағлубиятга лойиқ эмасдик"
Рўзиқул Бердиев: "Мағлубиятга лойиқ эмасдик"
02 июля 2020
0
Суперлига. "Пахтакор" ўз майдонида "Сурхон"ни ишончли тарзда мағлуб этди
Суперлига. "Пахтакор" ўз майдонида "Сурхон"ни ишончли тарзда мағлуб этди
02 июля 2020
0
Суперлига. АГМК ўз майдонида "Насаф"ни мағлуб этди
Суперлига. АГМК ўз майдонида "Насаф"ни мағлуб этди
02 июля 2020
0