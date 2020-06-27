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Суперлига. Легионерларнинг голлари "Навбаҳор"га "Сўғдиёна" устидан ғалаба келтирди
Ўзбекистон Coca Cola Суперлигаси 7-тур доирасидаги "Навбаҳор" - "Сўғдиёна" ўйини якунланди.
НАВБАҲОР – СЎҒДИЁНА 2:0
Голлар: Руслан Болов 72 (Иван Соловьёв), Иван Соловьёв 86
"Навбаҳор": 1.Ўткир Юсупов, 7.Азим Аҳмедов, 9.Иван Соловьёв, 10.Азиз Турғунбоев, 11.Исломбек Исоқжонов, 19.Мирзоҳид Ғофуров, 22.Игорь Голбан, 27.Ислом Рашидхонов, 28.Хуршидбек Мухторов, 33.Тоҳиржон Шамситдинов, 95.Забиҳилло Ўринбоев (88.Руслан Болов, 59).
Захира: 23.Дилшод Ҳамроев, 5.Ғиёс Комилов, 8.Жавлон Иброҳимов, 15.Обид Жўрабоев, 20.Амирбек Жўрабоев, 25.Шоҳруҳ Маҳмудҳожиев, 70.Аббос Ғуломов, 72.Павел Голишев.
"Сўғдиёна": 27.Милан Митрович, 2.Сардор Қулматов, 3.Искандар Шойқулов (20.Баҳодир Насимов, 79), 4.Элёр Орифов, 5.Аюбхон Номанов, 8.Жамшид Болтабоев, 10.Шоҳруз Норхонов, 11.Жасур Ҳасанов (12.Санъат Шихов, 79), 22.Шаҳбоз Жўрабеков, 80.Эливелто Рибейро (19.Жавоҳир Қаҳрамонов, 61), 93.Марко Колакович.
Захира: 1.Ширинбой Абдуллаев, 7.Санжар Рашидов, 18.Шавкат Муллажонов, 25.Нодирбек Қўйбоқов, 30.Диан Талхатов.
Огоҳлантириш: Улуғбек Бақоев 40 (бош мураббий) “Замин” янгиликларини “Twitter”да кузатиб боринг
НАВБАҲОР – СЎҒДИЁНА 2:0
Голлар: Руслан Болов 72 (Иван Соловьёв), Иван Соловьёв 86
"Навбаҳор": 1.Ўткир Юсупов, 7.Азим Аҳмедов, 9.Иван Соловьёв, 10.Азиз Турғунбоев, 11.Исломбек Исоқжонов, 19.Мирзоҳид Ғофуров, 22.Игорь Голбан, 27.Ислом Рашидхонов, 28.Хуршидбек Мухторов, 33.Тоҳиржон Шамситдинов, 95.Забиҳилло Ўринбоев (88.Руслан Болов, 59).
Захира: 23.Дилшод Ҳамроев, 5.Ғиёс Комилов, 8.Жавлон Иброҳимов, 15.Обид Жўрабоев, 20.Амирбек Жўрабоев, 25.Шоҳруҳ Маҳмудҳожиев, 70.Аббос Ғуломов, 72.Павел Голишев.
"Сўғдиёна": 27.Милан Митрович, 2.Сардор Қулматов, 3.Искандар Шойқулов (20.Баҳодир Насимов, 79), 4.Элёр Орифов, 5.Аюбхон Номанов, 8.Жамшид Болтабоев, 10.Шоҳруз Норхонов, 11.Жасур Ҳасанов (12.Санъат Шихов, 79), 22.Шаҳбоз Жўрабеков, 80.Эливелто Рибейро (19.Жавоҳир Қаҳрамонов, 61), 93.Марко Колакович.
Захира: 1.Ширинбой Абдуллаев, 7.Санжар Рашидов, 18.Шавкат Муллажонов, 25.Нодирбек Қўйбоқов, 30.Диан Талхатов.
Огоҳлантириш: Улуғбек Бақоев 40 (бош мураббий) “Замин” янгиликларини “Twitter”да кузатиб боринг
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