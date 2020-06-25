22:07 / 06.07.2020
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Спорт

Суперлига. "Қизилқум" сўнгги сонияларда гол ўтказиб ғалабани қўлдан чиқарди

Суперлига. "Қизилқум" сўнгги сонияларда гол ўтказиб ғалабани қўлдан чиқарди
Суперлига 8-туридан ўрин олган "Қизилқум" - "Андижон" учрашуви бўлиб ўтди.

"Қизилқум" – "Андижон" 1:1
Голлар: Шерали Жўраев 69, - 1:0. Сирож Мелиев 90+2, - 1:1.

"Қизилқум": 22.Артём Макосин, 5.Абди Башимов, 8.Руслан Маргиев, 10.Алишер Саноев (7.Везиргели Ильясов, 70), 17.Салим Мустафоев, 21.Муҳсин Убайдуллаев, 23.Шерали Жўраев (15.Воҳид Шодиев, 70), 75.Олег Толмасов, 77.Суннатилла Абдуллажонов, 94.Дониёр Усмонов (11.Қадамбой Нурметов, 41), 99.Достон Ибрагимов (29.Маккартни Навесеб, 84).
Захира: 1.Руслан Матниязов, 3.Илҳомжон Алижонов, 9.Ҳумоюн Абдуалимов, 14.Файзулло Қамбаров, 18.Нодирхон Камолов.

"Андижон": 71.Исломбек Абдуллаев, 4.Фарҳод Мираҳматов, 7.Жамшид Ҳасанов, 8.Фарҳод Бекмуратов, 9.Эммануэль Аривчукву, 14.Мишель Ибе, 17.Абдулло Олимов (25.Қаҳрамон Баҳодиров, 75), 22.Усмонали Исмоналиев (5.Хушнудбек Авилов, 75), 23.Тимур Усмонов (10.Артём Литвяков, 80), 77.Жаҳонгир Абдумўминов (11.Сирож Мелиев, 75), 88.Дмитро Зозуля.
Захира: 16.Элдор Адҳамов, 3.Азамат Исроилов, 6.Бахтиёржон Қосимов, 27.Муҳаммад Йўлдошев, 70. Нодир Мавлонов.
Огоҳлантиришлар: Усмонали Исмоналиев 18, Эммануэль Аривчукву 22.
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