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Яхшибоев энг яхши футболчилар рейтингини бошқармоқда!
Беларусь чемпионатининг энг яхши футболчилари рейтингида пешқадамлик қилаётган Жасурбек Яхшибоев позициясини тобора мустаҳкамлаб бормоқда.
Янги жамоаси – “Шахтёр” таркибида дебютини ўтказган ҳамюртимиз мавсумдаги 10-голини киритди ва тўпурарлар баҳсида якка пешқадамга айланди. Шунингдек, Жасур Яхшибоев чемпионатнинг энг яхши футболчилари рейтингида илк турдан буён биринчи поғонани ҳеч кимга бермай келмоқда.
17 тур якунларига кўра, энг яхши футболчилар рейтинги билан танишинг:
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Янги жамоаси – “Шахтёр” таркибида дебютини ўтказган ҳамюртимиз мавсумдаги 10-голини киритди ва тўпурарлар баҳсида якка пешқадамга айланди. Шунингдек, Жасур Яхшибоев чемпионатнинг энг яхши футболчилари рейтингида илк турдан буён биринчи поғонани ҳеч кимга бермай келмоқда.
17 тур якунларига кўра, энг яхши футболчилар рейтинги билан танишинг:
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