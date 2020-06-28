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РПЛ. "Ростов" янги мавсумни ғалаба билан бошлади
Бугун Россия премьер-лигаси 1-туридан ўрин олган "Тамбов" - "Ростов" учрашуви ўтказилди.
Беллашув тақдирини биргина гол ҳал қилди. 21-дақиқада Павел Мамаев дарвозага тўп киритиб, жамоасига ғалаба келтирди. Ҳамюртимиз Элдор Шомуродов беллашувни асосий таркибда бошлаб, 83-дақиқада алмаштирилди. Терма жамоамиз ҳужумчиси стартни голсиз бошлади.
"Тамбов" – "Ростов" 0:1
Гол: 0:1 – 21 Мамаев.
"Тамбов" – Рижиков, Рибин, Чичерин, Каплиенко, Тетрашвили (Кабахидзе, 68), Чуперка, Балашов (Обухов, 54), Костюков (Карасев, 77), Килин (Шляков, 77), Ойеволе, Карапетян (Панченко, 69).
"Ростов" – Песьяков, Осипенко, Чернов, Козлов, Хаджикадунич, Ионов (Долгов, 90), Норманн, Мамаев (Глебов, 83), Зайнутдинов (Байрамян, 72), Попов (Еременко, 71), Шомуродов (Хасимото, 83).
Огоҳлантиришлар: Попов (3), Зайнутдинов (35), Тетрашвили (38), Костюков (73), Хаджикадунич (76). «Замин» янгиликларини «Вконтакти»да кузатиб боринг
Беллашув тақдирини биргина гол ҳал қилди. 21-дақиқада Павел Мамаев дарвозага тўп киритиб, жамоасига ғалаба келтирди. Ҳамюртимиз Элдор Шомуродов беллашувни асосий таркибда бошлаб, 83-дақиқада алмаштирилди. Терма жамоамиз ҳужумчиси стартни голсиз бошлади.
"Тамбов" – "Ростов" 0:1
Гол: 0:1 – 21 Мамаев.
"Тамбов" – Рижиков, Рибин, Чичерин, Каплиенко, Тетрашвили (Кабахидзе, 68), Чуперка, Балашов (Обухов, 54), Костюков (Карасев, 77), Килин (Шляков, 77), Ойеволе, Карапетян (Панченко, 69).
"Ростов" – Песьяков, Осипенко, Чернов, Козлов, Хаджикадунич, Ионов (Долгов, 90), Норманн, Мамаев (Глебов, 83), Зайнутдинов (Байрамян, 72), Попов (Еременко, 71), Шомуродов (Хасимото, 83).
Огоҳлантиришлар: Попов (3), Зайнутдинов (35), Тетрашвили (38), Костюков (73), Хаджикадунич (76). «Замин» янгиликларини «Вконтакти»да кузатиб боринг
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