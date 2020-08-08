22:02 / 07.09.2020
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Спорт

Россия U-19 терма жамоаси "Локомотив"ни мағлуб этди

Россия U-19 терма жамоаси "Локомотив"ни мағлуб этди
Бироз аввал, "Локомотив" - Россия U-19 терма жамоаси ўртасида назорат ўйини ўтказилди.
Беллашувда "Локомотив" вакили ҳисобни очган бўлса-да, кейинчалик терма жамоа 3 марта гол уриб, иродали ғалабани қўлга киритди.

Ҳамюртимиз Жасур Жалолиддинов учрашувни асосий таркибда бошлаб, 62-дақиқада алмаштирилди.

Локомотив – Россия U-19 1:3
Голлар: Камано 14 - Севикян 44, Литвинов 45, Лисцов автогол 77
«Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Лисцов, Райкович, Лисов, Магкеев, Куликов, Рибчинский, Жалолиддинов (Тугарев, 62), Камано (Мухин, 78), Эдер.
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