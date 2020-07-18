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"Насаф" ўз майдонида "Қизилқум"ни йирик ҳисобда мағлуб этди
Ўзбекистон Coca Cola Суперлигаси 14-туридан ўрин олган "Насаф" ва "Қизилқум" жамоалари ўртасидаги учрашув якунланди. Унда қаршиликлар йирик 4:0 ҳисобидаги ғалабага эришди. Шу тариқа, "аждарлар" ҳисобидаги очколар 26 тага етиб онлайн жадвалда 3-ўринга кўтарилиб олди.
"Насаф" – "Қизилқум" - 4:0
Голлар: Бобир Абдихолиқов 3, - 1:0 (Ислом Кенжабоев). Ойбек Бозоров 33, - 2:0 (Ислом Кенжабоев). Бобир Абдихолиқов 66, - 3:0. Шоҳмалик Комилов 90+2 - 4:0.
"Насаф": 35. Абдувоҳид Неъматов, 4.Ҳусниддин Алиқулов, 8.Дилшод Саитов, 10.Бобир Абдихолиқов (19.Ҳусаин Норчаев, 80), 14.Шароф Муҳитдинов, 20.Ислом Кенжабоев (17.Файсал Траоре, 75), 22.Акмал Мозговой, 34.Шерзод Насруллаев (5.Ғолиб Ғайбуллаев, 80), 77.Ойбек Бозоров (50.Шохмалик Комилов, 89), 88.Марко Станоевич (7.Дилшод Раҳматуллаев, 75), 92. Умар Эшмуродов.
Захира: 21.Машҳур Муҳаммаджонов, 15.Жўрабек Маннонов, 18.Жавоҳир Эсонқулов, 25.Муҳриддин Зоиров.
"Қизилқум": 1.Игнатий Нестеров, 5.Владислав Касминин, 6. Эркин Байдуллаев, 7.Ойбек Қиличев (88.Жамшид Ҳасанов, 46), 8.Руслан Маргиев, 10.Алишер Саноев, 17.Салим Мустафоев, 18.Жасур Азимов, 23.Шерали Жўраев, 44. Иброҳим Томива (77.Суннатилла Абдуллажонов, 89), 75.Олег Толмасов.
Захира: 22.Артём Макосин, 4.Миржалол Қосимов, 9.Ҳумоюн Абдуалимов, 11.Қадамбой Нурметов, 14.Файзулло Қамбаров, 15.Воҳид Шодиев, 97.Шерзод Қодиров.
Огоҳлантиришлар: Ойбек Қиличев 13, Эркин Бойдуллаев 31, Дилшод Саитов 63. “Замин” янгиликларини “Facebook”да кузатиб боринг
"Насаф" – "Қизилқум" - 4:0
Голлар: Бобир Абдихолиқов 3, - 1:0 (Ислом Кенжабоев). Ойбек Бозоров 33, - 2:0 (Ислом Кенжабоев). Бобир Абдихолиқов 66, - 3:0. Шоҳмалик Комилов 90+2 - 4:0.
"Насаф": 35. Абдувоҳид Неъматов, 4.Ҳусниддин Алиқулов, 8.Дилшод Саитов, 10.Бобир Абдихолиқов (19.Ҳусаин Норчаев, 80), 14.Шароф Муҳитдинов, 20.Ислом Кенжабоев (17.Файсал Траоре, 75), 22.Акмал Мозговой, 34.Шерзод Насруллаев (5.Ғолиб Ғайбуллаев, 80), 77.Ойбек Бозоров (50.Шохмалик Комилов, 89), 88.Марко Станоевич (7.Дилшод Раҳматуллаев, 75), 92. Умар Эшмуродов.
Захира: 21.Машҳур Муҳаммаджонов, 15.Жўрабек Маннонов, 18.Жавоҳир Эсонқулов, 25.Муҳриддин Зоиров.
"Қизилқум": 1.Игнатий Нестеров, 5.Владислав Касминин, 6. Эркин Байдуллаев, 7.Ойбек Қиличев (88.Жамшид Ҳасанов, 46), 8.Руслан Маргиев, 10.Алишер Саноев, 17.Салим Мустафоев, 18.Жасур Азимов, 23.Шерали Жўраев, 44. Иброҳим Томива (77.Суннатилла Абдуллажонов, 89), 75.Олег Толмасов.
Захира: 22.Артём Макосин, 4.Миржалол Қосимов, 9.Ҳумоюн Абдуалимов, 11.Қадамбой Нурметов, 14.Файзулло Қамбаров, 15.Воҳид Шодиев, 97.Шерзод Қодиров.
Огоҳлантиришлар: Ойбек Қиличев 13, Эркин Бойдуллаев 31, Дилшод Саитов 63. “Замин” янгиликларини “Facebook”да кузатиб боринг
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