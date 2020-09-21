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Суперлига. "Қўқон-1912" ўз майдонида "Бунёдкор"ни мағлуб этди
Ўзбекистон Coca Cola Суперлигаси 17-туридан ўрин олган "Қўқон-1912" - "Бунёдкор" учрашуви ўз якунига етди. Унда майдон эгалари 2:1 ҳисобида ғалабага эришди.
Эътиборлиси, дастлаб "қалдирғоч"лар тезкор гол эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олганди. Кейинчалик мезбонлар биринчи таймнинг ўзида 2 та тўп киритиб, ғалабани таъминлашга эришди.
ҚЎҚОН-1912 – БУНЁДКОР 2:1
Голлар: Эркинов 6, Норбеков 11, Маликжонов 27.
"Қўқон-1912": 96.Исломжон Абдуллаев, 7.Шоҳназар Норбеков, (69.Филип Райевац 43, 4.Собит Синдаров, 86) 9.Суҳроб Бердиев, 10.Қувондиқ Рўзиев (14.Аваз Маматхўжаев 86), 15.Ойбек Рустамов, 17.Музаффар Музаффаров ( 91.Якуба Бамба, 63), 20.Иқбол Маликжонов, 22.Муҳаммаданас Ҳасанов, 23.Александр Мерзляков, 30.Иван Йосович, 70.Мурод Холмуҳаммедов.
Захира: 1.Ботирали Эргашев, 5.Жасурбек Ёқубов, 13.Сардорбек Азимов, 37.Муҳсин Норматов, 99.Бек Абдуллаев.
"Бунёдкор": "Бунёдкор": 71.Сарвар Каримов, 3.Исломжон Қобилов, 5.Иброҳимҳалил Юлдашев ( 34.Суҳроб Иззатов, 80), 10.Хуршид Ғиёсов (77.Селим Нурмурадов, 67), 11.Расул Йўлдошев ( 49.Фаррух Икромов, 80), 13.Лутфулла Тўраев, 17.Санжар Қодирқулов, 19. Нурилло Тўхтасинов, 26.Улуғбек Абдуллаев (7.Дилшодбек Аҳмадалиев, 67), 30.Абдулла Абдуллаев, 90.Шахбоз Эркинов.
Захира: 1.Абдумавлон Абдужалилов, 4.Давронжон Эргашев, 6.Анвар Ғофуров, 20.Владислав Нуриев, 37.Муҳаммадодил Қаҳрамонов.
Огоҳлантиришлар: Иззатов 87, Тўраев 90. «Замин» янгиликларини «Вконтакти»да кузатиб боринг
Эътиборлиси, дастлаб "қалдирғоч"лар тезкор гол эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олганди. Кейинчалик мезбонлар биринчи таймнинг ўзида 2 та тўп киритиб, ғалабани таъминлашга эришди.
ҚЎҚОН-1912 – БУНЁДКОР 2:1
Голлар: Эркинов 6, Норбеков 11, Маликжонов 27.
"Қўқон-1912": 96.Исломжон Абдуллаев, 7.Шоҳназар Норбеков, (69.Филип Райевац 43, 4.Собит Синдаров, 86) 9.Суҳроб Бердиев, 10.Қувондиқ Рўзиев (14.Аваз Маматхўжаев 86), 15.Ойбек Рустамов, 17.Музаффар Музаффаров ( 91.Якуба Бамба, 63), 20.Иқбол Маликжонов, 22.Муҳаммаданас Ҳасанов, 23.Александр Мерзляков, 30.Иван Йосович, 70.Мурод Холмуҳаммедов.
Захира: 1.Ботирали Эргашев, 5.Жасурбек Ёқубов, 13.Сардорбек Азимов, 37.Муҳсин Норматов, 99.Бек Абдуллаев.
"Бунёдкор": "Бунёдкор": 71.Сарвар Каримов, 3.Исломжон Қобилов, 5.Иброҳимҳалил Юлдашев ( 34.Суҳроб Иззатов, 80), 10.Хуршид Ғиёсов (77.Селим Нурмурадов, 67), 11.Расул Йўлдошев ( 49.Фаррух Икромов, 80), 13.Лутфулла Тўраев, 17.Санжар Қодирқулов, 19. Нурилло Тўхтасинов, 26.Улуғбек Абдуллаев (7.Дилшодбек Аҳмадалиев, 67), 30.Абдулла Абдуллаев, 90.Шахбоз Эркинов.
Захира: 1.Абдумавлон Абдужалилов, 4.Давронжон Эргашев, 6.Анвар Ғофуров, 20.Владислав Нуриев, 37.Муҳаммадодил Қаҳрамонов.
Огоҳлантиришлар: Иззатов 87, Тўраев 90. «Замин» янгиликларини «Вконтакти»да кузатиб боринг
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