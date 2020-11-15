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ЕЧЛ. «Бавария» ва «Манчестер Сити» плей-оффда, «Реал» «Интер»ни енгди, «Ливерпуль» ўз уйида ютқазди
Фото: Twitter/ChampionsLeague
Чемпионлар Лигасида 4-тур баҳслари якунланди. «Бавария» ва «Манчестер Сити» 4-ўйинда ҳам ғалаба қозониб, муддатидан аввал плей-оффга йўлланма олди. «Ливерпуль» кутилмаганда ўз уйида «Аталанта»га ютқазиб қўйди, «Атлетико» Мадридда «Локомотив» дарвозасига йўл топа олмади.
В гуруҳида «Реал» марказий баҳсда «Интер»ни мағлуб этиб, гуруҳдаги ҳолатини яхшилаб олди. «Боруссия» М эса «Шахтёр»га жавобсиз 4та гол уриб, пешқадамлигини мустаҳкамлади.
А гуруҳи
Бавария – Зальцбург 3:1
Голлар: Левандовски (42), Вёбер (52, автогол), Сане (68) – Бериша (73).
Бавария – Нойер, Ричардс (Мартинес, 79), Боатенг, Павар (Эрнандес, 62), Алаба, Коман (Коста, 79), Горетцка, Мюллер, Рока, Гнабри (Сане, 62), Левандовски.
Зальцбург – Станкович, Кристенсен, Рамальо, Ульмер, Вебер, Юнузович (Адейеми, 71), Собослаи (Сучич, 71), Мвепу (Ашимеру, 71), Камара, Койта, Бериша.
Четлатиш: Рока (66).
Атлетико – Локомотив М 0:0
Атлетико – Облак, Лоди (Эрмосо, 60), Хименес, Триппьер, Савич, Сауль, Коке, Фелиш, Льоренте (Лемар, 60), Корреа, Карраско (Камельо, 80).
Локомотив – Гильерме, Живоглядов, Серкейра, Рибус, Игнатьев, Криховяк, Куликов, Камано (Рибчинский, 76), Миранчук (Макгеев, 76), Чорлука, Зе Луиш
В гуруҳи
Интер – Реал 0:2
Голлар: Азар (7), Ҳакими (59, автогол).
Интер – Ҳанданович, Ҳакими (Санчес, 64), Бастони (Д'Амброзио, 46), де Врей, Янг, Видаль, Гальярдини (Сенси, 78), Барелла, Шкриньяр, Мартинес (Перишич, 46), Лукаку (Эриксен, 86).
Реал – Куртуа, Начо, Менди, Карвахаль, Варан, Эдегор (Каземиро, 58), Модрич, Кроос, Васкес, Азар (Винисиус, 78), Мариано (Родриго, 58).
Четлатиш: Видаль (33).
Боруссия М – Шахтёр 4:0
Голлар: Штиндль (17, пенальти), Эльведи (34), Эмболо (45+1), Вендт (77).
Боруссия М – Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт, Штиндль (Бенеш, 81), Нойҳаус (Закария, 69), Лазаро (Ҳеррманн, 69), Крамер, Эмболо (Плеа, 69), Тюрам (Траоре, 84).
Шахтёр – Пятов, Матвиенко, Кривцов, Бондарь, Додо, Степаненко, Алан Патрик (Майкон, 81), Соломон (Фернандо Педро, 59), Марлос (Маркос Антонио, 71), Тете, Мораес.
С гуруҳи
Марсель – Порту 0:2
Голлар: Сануси (39), Сержиу Оливейра (72, пенальти).
Марсель – Манданда, Амави, Балерди, Сакаи, Камара (Кюизанс, 60), Луис Энрике (Пайет, 59), Ронжье, Товен (Аке, 78), Сансон (Нагатомо, 78), Альваро Гонсалес, Жермен (Бенедетто, 59).
Порту – Марчесин, Мбемба, Сарр, Сануси, Манафа, Корона (Тареми, 78), Груйич, Марега (Жоау Мариу, 79), Отавио, Диас (Накадзима, 79), Оливейра (Ндиайе, 90).
Четлатишлар: Груйич (67), Балерди (70).
Олимпиакос – Манчестер Сити 0:1
Гол: Фоден (36).
Олимпиакос – Жозе Са, Дрэгер (Врусай, 66), Ба, Сиссе, Рафинья, Масурас (Судани, 78), Мвила, Пепе (Бухалакис, 71), Камара, Фортунис, Рубен Семеду.
Манчестер Сити – Эдерсон, Менди (Зинченко, 78), Канселу, Диаш, Стоунз, Родри (Фернандиньо, 76), Гундўған (Дойл, 86), Фоден, Бернарду Силва, Стерлинг (Маҳрез, 76), Жезус (Агуэро, 78).
D гуруҳи
Ливерпуль – Аталанта 0:2
Голлар: Иличич (60), Госенс (64).
Ливерпуль – Алиссон, Неко Уильямс, Рис Уильямс, Матип (Минамино, 85), Цимикас (Робертсон, 61), Жонс, Милнер, Мане, Вейналдум (Фабиньо, 61), Салоҳ (Фирмино, 61), Ориги (Жота, 61).
Аталанта – Голлини, Гозенс (Мохика, 75), Ромеро, Гимшити, Ҳатебур, Гомес, де Рон, Иличич (Сапата, 70), Пессина (Миранчук, 85), Фройлер, Толои.
Аякс – Мидтьюлланд 3:1
Голлар: Гравенберх (47), Мазрауи (49), Нерес (66) – Мабиль (81, пенальти).
Аякс – Онана, Тальяфико, Блинд (Мартинес, 66), Мазрауи, Схюрс, Классен (Альварес, 66), Лабьяд (Промес, 83), Тадич, Гравенберх, Нерес (Эккеленкамп, 90+3), Траоре (Клайбер, 83).
Мидтьюлланд – Ҳансен, Святченко, Паулиньо (Андерсон, 26), Шольц, Колс, Мадсен (Андерсон, 69), Оньека, Мабил, Систо (Пфейфер, 82), Дрейер (Исаксен, 82), Каба (Краев, 69). «Замин» янгиликларини «Вконтакти»да кузатиб боринг
Чемпионлар Лигасида 4-тур баҳслари якунланди. «Бавария» ва «Манчестер Сити» 4-ўйинда ҳам ғалаба қозониб, муддатидан аввал плей-оффга йўлланма олди. «Ливерпуль» кутилмаганда ўз уйида «Аталанта»га ютқазиб қўйди, «Атлетико» Мадридда «Локомотив» дарвозасига йўл топа олмади.
В гуруҳида «Реал» марказий баҳсда «Интер»ни мағлуб этиб, гуруҳдаги ҳолатини яхшилаб олди. «Боруссия» М эса «Шахтёр»га жавобсиз 4та гол уриб, пешқадамлигини мустаҳкамлади.
А гуруҳи
Бавария – Зальцбург 3:1
Голлар: Левандовски (42), Вёбер (52, автогол), Сане (68) – Бериша (73).
Бавария – Нойер, Ричардс (Мартинес, 79), Боатенг, Павар (Эрнандес, 62), Алаба, Коман (Коста, 79), Горетцка, Мюллер, Рока, Гнабри (Сане, 62), Левандовски.
Зальцбург – Станкович, Кристенсен, Рамальо, Ульмер, Вебер, Юнузович (Адейеми, 71), Собослаи (Сучич, 71), Мвепу (Ашимеру, 71), Камара, Койта, Бериша.
Четлатиш: Рока (66).
Атлетико – Локомотив М 0:0
Атлетико – Облак, Лоди (Эрмосо, 60), Хименес, Триппьер, Савич, Сауль, Коке, Фелиш, Льоренте (Лемар, 60), Корреа, Карраско (Камельо, 80).
Локомотив – Гильерме, Живоглядов, Серкейра, Рибус, Игнатьев, Криховяк, Куликов, Камано (Рибчинский, 76), Миранчук (Макгеев, 76), Чорлука, Зе Луиш
В гуруҳи
Интер – Реал 0:2
Голлар: Азар (7), Ҳакими (59, автогол).
Интер – Ҳанданович, Ҳакими (Санчес, 64), Бастони (Д'Амброзио, 46), де Врей, Янг, Видаль, Гальярдини (Сенси, 78), Барелла, Шкриньяр, Мартинес (Перишич, 46), Лукаку (Эриксен, 86).
Реал – Куртуа, Начо, Менди, Карвахаль, Варан, Эдегор (Каземиро, 58), Модрич, Кроос, Васкес, Азар (Винисиус, 78), Мариано (Родриго, 58).
Четлатиш: Видаль (33).
Боруссия М – Шахтёр 4:0
Голлар: Штиндль (17, пенальти), Эльведи (34), Эмболо (45+1), Вендт (77).
Боруссия М – Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт, Штиндль (Бенеш, 81), Нойҳаус (Закария, 69), Лазаро (Ҳеррманн, 69), Крамер, Эмболо (Плеа, 69), Тюрам (Траоре, 84).
Шахтёр – Пятов, Матвиенко, Кривцов, Бондарь, Додо, Степаненко, Алан Патрик (Майкон, 81), Соломон (Фернандо Педро, 59), Марлос (Маркос Антонио, 71), Тете, Мораес.
С гуруҳи
Марсель – Порту 0:2
Голлар: Сануси (39), Сержиу Оливейра (72, пенальти).
Марсель – Манданда, Амави, Балерди, Сакаи, Камара (Кюизанс, 60), Луис Энрике (Пайет, 59), Ронжье, Товен (Аке, 78), Сансон (Нагатомо, 78), Альваро Гонсалес, Жермен (Бенедетто, 59).
Порту – Марчесин, Мбемба, Сарр, Сануси, Манафа, Корона (Тареми, 78), Груйич, Марега (Жоау Мариу, 79), Отавио, Диас (Накадзима, 79), Оливейра (Ндиайе, 90).
Четлатишлар: Груйич (67), Балерди (70).
Олимпиакос – Манчестер Сити 0:1
Гол: Фоден (36).
Олимпиакос – Жозе Са, Дрэгер (Врусай, 66), Ба, Сиссе, Рафинья, Масурас (Судани, 78), Мвила, Пепе (Бухалакис, 71), Камара, Фортунис, Рубен Семеду.
Манчестер Сити – Эдерсон, Менди (Зинченко, 78), Канселу, Диаш, Стоунз, Родри (Фернандиньо, 76), Гундўған (Дойл, 86), Фоден, Бернарду Силва, Стерлинг (Маҳрез, 76), Жезус (Агуэро, 78).
D гуруҳи
Ливерпуль – Аталанта 0:2
Голлар: Иличич (60), Госенс (64).
Ливерпуль – Алиссон, Неко Уильямс, Рис Уильямс, Матип (Минамино, 85), Цимикас (Робертсон, 61), Жонс, Милнер, Мане, Вейналдум (Фабиньо, 61), Салоҳ (Фирмино, 61), Ориги (Жота, 61).
Аталанта – Голлини, Гозенс (Мохика, 75), Ромеро, Гимшити, Ҳатебур, Гомес, де Рон, Иличич (Сапата, 70), Пессина (Миранчук, 85), Фройлер, Толои.
Аякс – Мидтьюлланд 3:1
Голлар: Гравенберх (47), Мазрауи (49), Нерес (66) – Мабиль (81, пенальти).
Аякс – Онана, Тальяфико, Блинд (Мартинес, 66), Мазрауи, Схюрс, Классен (Альварес, 66), Лабьяд (Промес, 83), Тадич, Гравенберх, Нерес (Эккеленкамп, 90+3), Траоре (Клайбер, 83).
Мидтьюлланд – Ҳансен, Святченко, Паулиньо (Андерсон, 26), Шольц, Колс, Мадсен (Андерсон, 69), Оньека, Мабил, Систо (Пфейфер, 82), Дрейер (Исаксен, 82), Каба (Краев, 69). «Замин» янгиликларини «Вконтакти»да кузатиб боринг
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