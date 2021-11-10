21:27 / 13.11.2021
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Спорт

Самбо бўйича жаҳон чемпионатининг иккинчи кунида 5 та медаль қўлга киритилди

Самбо бўйича жаҳон чемпионатининг иккинчи кунида 5 та медаль қўлга киритилди
Бугун Тошкентдаги жаҳон чемпионатида иккинчи кун беллашувлари бўлиб ўтди. Кун давомида 7 та вазн тоифасида баҳслар бўлиб ўтди. Кун якунига кўра ғолиб ва совриндорлар рўйхати қуйидагича кўриниш олди:

Аёллар:

-65 кг:
1-ўрин: Юлия Хребеножко (Украина)
2-ўрин: Ажар Саликова (Қозоғистон)
3-ўринлар: Сем Дун Ван (Недерландия), Люция Бабич (Хорватия)

-72 кг:
1-ўрин: Алиса Шлесингер (Исроил)
2-ўрин: Дилдаш Куришбаева (Қозоғистон)
3-ўринлар: Батцецег Цог-Очир (Мўғулистон), Анастасия Хомиачкова (Россия)

Эркаклар:

-71 кг:
1-ўрин: Никита Клецков (Россия)
2-ўрин: Сарбон Эрназаров (Ўзбекистон)
3-ўринлар: Рамазан Ходжаков (Баҳрайн), Владислав Саяпин (Беларусь)

-79 кг:
1-ўрин: Уали Курзиев (Россия)
2-ўрин: Улуғбек Раҳмонов (Ўзбекистон)
3-ўринлар: Недир Аллабердиев (Туркманистон), Аидин Дартаев (Қозоғистон)

-88 кг:
1-ўрин: Ихтиёр Эшмуродов (Ўзбекистон)
2-ўрин: Сергей Рябов (Россия)
3-ўринлар: Сайидмуҳаммадриза Саидамани (Эрон), Димитро Стеценко (Украина)

Жанговар самбо:

-58 кг:
1-ўрин: Баҳодир Бакиев (Ўзбекистон)
2-ўрин: Александр Нестеров (Россия)
3-ўринлар: Сергей Шилов (Молдова), Нуркен Домбаев (Қозоғистон)

-64 кг:
1-ўрин: Шейх-Мансур Хабибуллаев (Россия)
2-ўрин: Ойбек Солиев (Ўзбекистон)
3-ўринлар: Адилбек Сеиссов (Қозоғистон), Яухени Микно (Беларусь)

Ўзбекистон самбо ассоциацияси матбуот хизмати


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Янгиликлар » Спорт » Самбо бўйича жаҳон чемпионатининг иккинчи кунида 5 та медаль қўлга киритилди

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