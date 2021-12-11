74
"А серия". Шомуродовсиз ўйнаган "Рома" ғалаба қозонди
"А Серия"нинг 17-туридан ўрин олган "Рома" - "Специя" баҳси ўз якунига етди. Унда мезбонлар 2-0 ҳисобида ғалаба қозонди. Учрашувда киритилган голларга Смоллинг (6) ва Ибанес (56) муаллифлик қилди.
Рома – Специя 2:0
Гол: Смоллинг (6, 1:0), Ибанес (56, 2:0).
Рома – Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг (Диавара, 64), Кумбула, Рожер, Винья, Мхитарян, Верету (Бове, 90), Кристанте, Майораль (Афена-Гьян, 64), Абрахам.
Специя – Проведель, Николау, Амьян, Эрлич, Сала (Кивер, 17), Реца, Коваленко (Агудело, 53), Мажоре (Бастони, 53), Жаси, Манай, Стрелец (Верде, 53).
Огоҳлантириш: Винья (54), Кумбулла (65), Афена-Гьян (70), Жаси (90).
Четлатиш: Афена-Гьян (90+3). “Замин” янгиликларини “Одноклассники”да кузатиб боринг
Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми?Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Фикрлар (0)
Мавзуга оид янгиликлар
Икки нафар аёлни кишанлаб олиб кетган ИИО ходимлари қамоққа олинди
Ўзбекистонлик «русча кийинган»и сабабли Украинага киритилмади
Россиянинг SmartAvia компанияси Фарғонага мунтазам қатновларни йўлга қўйди
Швецияда Нобел мукофотлари топширилиш маросими бўлиб ўтди
Холестерин миқдорини камайтириш учун воз кечиш тавсия қилинадиган 6 одат
“Рома”да катта йўқотиш!
Ҳамюртимиз Шоҳжаҳон Эргашев таиландлик рақибини биринчи раундда нокаутга учратди
Президент Байден демократия саммитида 5 банддан иборат катта дастур эълон қилди