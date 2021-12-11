07:46 / 14.12.2021
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Спорт

"А серия". Шомуродовсиз ўйнаган "Рома" ғалаба қозонди

"А серия". Шомуродовсиз ўйнаган "Рома" ғалаба қозонди
"А Серия"нинг 17-туридан ўрин олган "Рома" - "Специя" баҳси ўз якунига етди. Унда мезбонлар 2-0 ҳисобида ғалаба қозонди. Учрашувда киритилган голларга Смоллинг (6) ва Ибанес (56) муаллифлик қилди.

Рома – Специя 2:0
Гол: Смоллинг (6, 1:0), Ибанес (56, 2:0).
Рома – Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг (Диавара, 64), Кумбула, Рожер, Винья, Мхитарян, Верету (Бове, 90), Кристанте, Майораль (Афена-Гьян, 64), Абрахам.
Специя – Проведель, Николау, Амьян, Эрлич, Сала (Кивер, 17), Реца, Коваленко (Агудело, 53), Мажоре (Бастони, 53), Жаси, Манай, Стрелец (Верде, 53).
Огоҳлантириш: Винья (54), Кумбулла (65), Афена-Гьян (70), Жаси (90).
Четлатиш: Афена-Гьян (90+3).

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Янгиликлар » Спорт » "А серия". Шомуродовсиз ўйнаган "Рома" ғалаба қозонди

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