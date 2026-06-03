Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйди
Петербург халқаро иқтисодий форуми (ПХИФ-2026) доирасида ВTB банки iPhone фойдаланувчилари учун янги контактсиз тўлов хизмати ишга туширилганини эълон қилди. Ушбу технология Apple Pay тизимига муқобил сифатида ишлаб чиқилган бўлиб, фойдаланувчиларга смартфон ёрдамида харидларни амалга ошириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги сервис Миллий тўлов карталари тизимининг (НСПК) “Волна” технологиясига асосланган. Хизматдан фойдаланиш учун мижозлар ўзларининг “Мир” карталарини “ВTB Онлайн” иловаси орқали платформага боғлашлари лозим. Тўлов жараёни Bluetooth технологияси ёрдамида амалга оширилади: фойдаланувчи iPhone қурилмасида Bluetooth'ни ёқиши, сервисни очиши ва транзакцияни тасдиқлаши кифоя.
Банк мутахассисларининг тушунтиришича, тизим терминал ва смартфон ўртасида маълумот алмашиш учун “Bluetooth Лов Энергй” протоколидан фойдаланади. Бу усулнинг асосий афзаллиги шундаки, тўловни амалга ошириш пайтида смартфоннинг интернетга уланган бўлиши шарт эмас. Маблағлар боғланган картадан ечилади ва харидлар учун рублда кешбэк тақдим этилади.
Ҳозирги вақтда ВTB ушбу тўлов сценарийсини ўзининг бир қатор терминалларида жорий этиб улгурди. Келгусида бундай технологияни қўллаб-қувватловчи қурилмалар сонини сезиларли даражада ошириш режалаштирилган. Бу Россиядаги iPhone эгалари учун Apple Pay чекловларидан сўнг энг қулай ечимлардан бирига айланиши кутилмоқда.
…