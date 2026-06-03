Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйди

·24·Техно
Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйди

Петербург халқаро иқтисодий форуми (ПХИФ-2026) доирасида ВTB банки iPhone фойдаланувчилари учун янги контактсиз тўлов хизмати ишга туширилганини эълон қилди. Ушбу технология Apple Pay тизимига муқобил сифатида ишлаб чиқилган бўлиб, фойдаланувчиларга смартфон ёрдамида харидларни амалга ошириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги сервис Миллий тўлов карталари тизимининг (НСПК) “Волна” технологиясига асосланган. Хизматдан фойдаланиш учун мижозлар ўзларининг “Мир” карталарини “ВTB Онлайн” иловаси орқали платформага боғлашлари лозим. Тўлов жараёни Bluetooth технологияси ёрдамида амалга оширилади: фойдаланувчи iPhone қурилмасида Bluetooth'ни ёқиши, сервисни очиши ва транзакцияни тасдиқлаши кифоя.

Банк мутахассисларининг тушунтиришича, тизим терминал ва смартфон ўртасида маълумот алмашиш учун “Bluetooth Лов Энергй” протоколидан фойдаланади. Бу усулнинг асосий афзаллиги шундаки, тўловни амалга ошириш пайтида смартфоннинг интернетга уланган бўлиши шарт эмас. Маблағлар боғланган картадан ечилади ва харидлар учун рублда кешбэк тақдим этилади.

Ҳозирги вақтда ВTB ушбу тўлов сценарийсини ўзининг бир қатор терминалларида жорий этиб улгурди. Келгусида бундай технологияни қўллаб-қувватловчи қурилмалар сонини сезиларли даражада ошириш режалаштирилган. Бу Россиядаги iPhone эгалари учун Apple Pay чекловларидан сўнг энг қулай ечимлардан бирига айланиши кутилмоқда.

AppleiPhoneВTBТехнологияBluetooth
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин