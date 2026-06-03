Коинотда дубл: SpaceX бир кунда иккита Falcon 9 ракетасини учиради
Бугун, 2026-йил 3-июн куни SpaceX компанияси Starlink сунъий йўлдошлари билан жиҳозланган иккита Falcon 9 ракетасини бир вақтнинг ўзида учиришни режалаштирмоқда. Биринчи старт Тошкент вақти билан соат 13:02 да Флорида штатидаги Канаверал бурнидан (СЛК-40) амалга оширилади. Ушбу ракета паст ер орбитасига 29 та сунъий йўлдошни олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Иккинчи парвоз эса Тошкент вақти билан соат 19:00 да Калифорниядаги Ванденберг базасидан (СЛК-4E) бошланади. Бу гал орбитага яна 24 та аппарат юборилади. Шундай қилиб, бир куннинг ўзида Starlink тармоғига жами 53 та янги сунъий йўлдош қўшилади. Бу шимолий ярим шар ва денгиз йўналишларидаги чекка ҳудудларда юқори тезликдаги интернет қамровини сезиларли даражада яхшилаш имконини беради.
Миссия якунида Falcon 9 ракеталарининг иккала биринчи поғонаси ҳам океандаги учувчисиз кемаларга қўндирилиши кутилмоқда. SpaceX компаниясининг ушбу кўп марта ишлатиладиган технологияси парвозлар таннархини пасайтириш ва уларни деярли ҳар куни амалга ошириш имконини беради.
2026-йилда SpaceX аллақачон ўнлаб Starlink миссияларини муваффақиятли якунлади ва орбитадаги фаол сунъий йўлдошлар сони ўн мингдан ошиб кетди. Бундай "қўшалоқ стартлар" ҳозирча кам учрайдиган ҳодиса ҳисобланади, чунки компания одатда ҳар уч кунда бир марта парвозларни амалга ошириб келаётган эди.
…