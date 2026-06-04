Ваймо роботаксиларининг эски батареялари энергия тармоқларини қувватлайди

·50·Техно
Ваймо роботаксиларининг эски батареялари энергия тармоқларини қувватлайди
Аудио версияси

Ваймо компанияси ўзининг хизмат муддатини ўтаган роботакси батареяларидан Калифорния ва Техас штатларидаги электр тармоқларини қувватлашда фойдаланиш бўйича Б2У энергия сақлаш компанияси билан шартнома имзолади. Ушбу келашув Ваймо АҚШ бўйлаб жойлаштирган минглаб роботаксиларининг батареялари яроқсиз ҳолга келганда уларни қандай утилизация қилиш масаласига ечим бўлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Ваймо паркининг асосий қисмини Jaguar И-Пасе электромобиллари ташкил этади, бироқ яқинда компания Хитойнинг Zeekr автомобил ишлаб чиқарувчиси томонидан тайёрланган фургонларни ҳам синовдан ўтказа бошлади. Ваймо ушбу ҳамкорлик доирасида "юзлаб мегаватт қувватга эга сақлаш сиғими" яратилишини маълум қилди, аммо лойиҳанинг аниқ тафсилотларини очиқламади.

Б2У компанияси батареяларни қайта ишлашдан кўра, уларни қайта мақсадларда қўллашга (репурпосинг) ихтисослашган саноқли корхоналардан бири ҳисобланади. Таъкидлаш жоизки, Tesla собиқ техник директори ЖБ Страубел томонидан асос солинган ва Алпҳабет томонидан қўллаб-қувватланадиган Редвоод Материалс компанияси ҳам яқинда эски электромобил батареяларидан фойдаланган ҳолда энергия сақлаш бизнесини йўлга қўйган эди.

ВаймоРоботаксиБ2УЭлектромобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади