Сан-Францискода ўғри Ваймо роботаксисидан фойдаланиб жиноят содир этди

·60·Техно
Сан-Францискода ўғри Ваймо роботаксисидан фойдаланиб жиноят содир этди
Аудио версияси

Сан-Францискода шу йилнинг январ ойида ғайритабиий ўғрилик ҳодисаси юз берди: номаълум шахс ёга кийимларини ўғирлаш учун Ваймо ҳайдовчисиз автомобилидан фойдаланди. Полиция ҳозирча жиноятчини қўлга олишнинг уддасидан чиқа олмади, бу эса роботаксиларнинг кузатув имкониятлари ҳақидаги қарашларни шубҳа остига қўймоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сан Франциско Чроникле нашрининг хабар беришича, ушбу ҳолат Ваймо компанияси ўз автомобиллари томонидан ёзиб олинган видеоларни қандай бошқаришини очиб берди. Компания сафар давомида тасвирларни сақлаб қолса-да, маълумотлар қанча муддат сақланиши номаълумлигича қолмоқда. Апрел ойида тинтув учун ордер берилган вақтда, керакли кадрлар тизимдан ўчириб юборилган бўлган.

Энг қизиқ жиҳати шундаки, полиция ташқи камералар орқали ҳам ўғрини аниқлай олмаган. Бунга сабаб сифатида видеолардаги юзлар ва деталлар махфийлик сиёсати туфайли хиралаштирилгани (блур) кўрсатилган. Шунингдек, Ваймо аккаунтидаги маълумотлар ҳам терговга ёрдам бермади.

Ҳот 8 Ёга студиясининг хавфсизлик камералари ўғри роботаксида келгани, кийимларни ўғирлаб, яна ўша машинага ўтириб кетганини қайд этган. Бироқ Ваймо томонидан тақдим этилган фойдаланувчи маълумотлари ҳуқуқ-тартибот органларини гумонланувчининг шахсига олиб бормади.

ВаймоРоботаксиСан-ФранцискоТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади