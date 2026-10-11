Смартфонларнинг махфий кодлари: Экран, батарея ва тизимни текширишнинг яширин йўллари

·54·Техно
Смартфонларнинг махфий кодлари: Экран, батарея ва тизимни текширишнинг яширин йўллари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Смартфонларнинг яширин УSSD-кодлари ёрдамида қурилманинг экран, батарея, камера ва бошқа муҳим функсияларини текшириш мумкин.
  • Ҳар бир ишлаб чиқарувчи ўз қурилмалари учун махсус диагностика кодларини тақдим этган, масалан, Samsung учун *#0*#, Xiaomi ва Поко учун *#*#6484#*#*. iPhoneъларда эса *#06# коди ИМЕИ рақамини, *3001#12345#* коди эса Фиелд Тест режимини ишга туширади.

Замонавий смартфонлар кундалик ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланган бўлса-да, уларнинг ичидаги кўплаб фойдали функциялар одатий созламалар менюсида кўринмайди. Айниқса, ишлатилган телефон сотиб олаётганда унинг экрани, сенсори, камераси ёки батареяси ҳолатини аниқлаш учун махсус инженерлик кодлари ёрдамга келади.

Ушбу яширин USSD-кодларни телефоннинг қўнғироқ қилиш (рақам териш) ойнасига киритиш орқали қурилманинг яширин имкониятлари ва диагностика менюсини ишга тушириш мумкин.

Топ Android смартфонлар учун диагностика ва тест кодлари

Турли ишлаб чиқарувчилар ўз қурилмалари учун алоҳида текширув комбинацияларини жорий этган:

  • Samsung: *#0*# — Экран сифати, сенсорнинг ишлаши, камера, динамик ва вибрация тизимларини тўлиқ синовдан ўтказиш менюси;

  • Xiaomi ва Poco: *#*#6484#*#* — Смартфоннинг барча асосий деталлари ва сенсорларини текшириш учун CIT менюси;

  • Redmi: *#*#64663#*#* — Қурилма қисмларини аппарат даражасида комплекс диагностика қилиш;

  • Realme ва Oppo: *#899# — Муҳандислик ва умумий тест менюси; қўшимча равишда Oppo’да *#808# коди экран, сенсор, LCD ва камерани текширишга хизмат қилади;

  • Huawei ва OnePlus: *#*#2846579#*#* (Huawei) ҳамда *#*#2346579#*#* (OnePlus) — Тизим созламалари, муҳандислик менюси ва текширув коди;

  • Vivo ва iQOO: *#*#225#*#* — Тақвим ва синхронизация маълумотларини кўриш;

  • Motorola, Lenovo ва ASUS: *#*#4636#*#* — Телефон ҳолати, уяли алоқа тармоғи, Wi-Fi ва батарея ҳақидаги батафсил техник маълумотлар;

  • Infinix: *#07# — Сертификат ва радиоэмиссия (SAR) даражасини билиш;

  • Tecno ва Honor: *#85# (Tecno) ва *#*#2345#*#* (Honor) — Моделга боғлиқ текширув функциялари;

  • Sony: *#*#7378423#*#* — Хизмат кўрсатиш ва диагностика бўлими;

  • HTC, Alcatel ва Lava: *#*#3424#*#* (HTC диагностика), *#2886# (Alcatel синов менюси), *#1234# (Lava дастурий таъминот маълумотлари).

iPhone фойдаланувчилари учун махсус комбинациялар

Apple қурилмаларида ҳам тармоқ ва алоқа ҳолатини назорат қилиш имконини берувчи фойдали буйруқлар мавжуд:

  • IMEI рақамини билиш: *#06# — Қурилманинг ноёб халқаро идентификация рақамини (IMEI) чиқариб беради (ушбу код барча телефонларда ишлайди);

  • Field Test Mode: *3001#12345#* — Мобил алоқа сигнали кучи ва тармоқ қамрови ҳақидаги чуқур техник кўрсаткичларни кўрсатади;

  • Қўнғироқни йўналтиришни текшириш: *#67# — Рақам банд бўлганда қўнғироқлар қайси рақамга йўналтирилаётганини текшириш;

  • Барча хизматлар йўналишини билиш: *#21# — Қўнғироқ ва хабарларнинг бошқа рақамга уланиб қолганини аниқлаш;

  • Рақамни кўрсатиш/яшириш ҳолати: *#31# — Чиқувчи қўнғироқларда рақамни яшириш созламаларини текшириш.

Фойдаланувчилар учун муҳим эслатма

Мазкур кодлардан фойдаланишда бир нечта жиҳатни ёдда тутиш лозим:

  • Моделга боғлиқлик: Мазкур комбинациялар телефон ишлаб чиқарилган ҳудуд, операцион тизим версияси (Android/iOS) ҳамда процессор турига қараб ўзгариши ёки айрим моделларда ишламаслиги мумкин;

  • Эҳтиёткорлик чораси: Муҳандислик ва синов менюларига кирганда созламаларни тушунмасдан ўзгартирмаслик тавсия этилади, чунки бу қурилма ишининг бузилишига олиб келиши мумкин.

USSD-кодларСмартфон диагностикасиAndroid синов кодлариiPhone яширин функциялари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект агентлари сирли тил ўйлаб топиб, хавфсизлик тизимини алдадиСунъий интеллект агентлари сирли тил ўйлаб топиб, хавфсизлик тизимини алдади25 сентябр 04:50Xiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшиладиXiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшилади21 сентябр 19:55Apple ниҳоят тарихий қадам ташлади: биринчи букланадиган iPhone Duo тақдим этилдиApple ниҳоят тарихий қадам ташлади: биринчи букланадиган iPhone Duo тақдим этилди10 сентябр 08:18Xiaomi 18 Pro ва Pro Max флагманлари расман намойиш этилдиXiaomi 18 Pro ва Pro Max флагманлари расман намойиш этилди20 сентябр 14:51Elon Musk фойдаланувчиларнинг махфий маълумотлари сизиб чиққани сабабли барча маълумотларни ўчиришга вада бердиElon Musk фойдаланувчиларнинг махфий маълумотлари сизиб чиққани сабабли барча маълумотларни ўчиришга вада берди15 июл 01:50Xiaomi 18 Pro глобал версиялари аккумулятори кичикроқ бўладиXiaomi 18 Pro глобал версиялари аккумулятори кичикроқ бўлади25 сентябр 00:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)