MacBook Neo, Air M4 ва M5: 26 ноябрь нархлари
2026 йил 26 ноябрь ҳолатига кўра Apple MacBook Air ноутбукларининг нархлари тақдим этилди. Рўйхатдан MacBook Neo 2026, M4 ва M5 процессорли 13 ва 15 дюймли моделлар ўрин олган. Қурилмалар хотира ҳажми ва рангига қараб турли нархларда таклиф қилинмоқда.
MacBook Neo 2026, янги модель:
• 8/256 ГБ Citrus — 709 доллар;
• 8/256 ГБ Silver — 719 доллар;
• 8/256 ГБ Indigo — 719 доллар;
• 8/256 ГБ Blush — 719 доллар;
• 8/512 ГБ — 819 доллар.
MacBook Air M4, 13 дюйм, 2025:
• 16/256 ГБ — 1179 доллар (Sale);
• 16/512 ГБ — 1189 доллар;
• 16/1 ТБ — 1549 доллар;
• 24/512 ГБ — 1399 доллар (Sale).
MacBook Air M4, 15 дюйм, 2025:
• 16/256 ГБ — 1399 доллар (Sale);
• 16/512 ГБ — 1429 доллар;
• 16/1 ТБ — 1699 доллар;
• 24/512 ГБ — 1619 доллар.
MacBook Air M5, 13 дюйм, 2026, янги модель:
• 16/512 ГБ — 1199 доллар;
• 16/1 ТБ — 1519 доллар.
MacBook Air M5, 15 дюйм, 2026, янги модель:
• 16/512 ГБ — 1449 доллар;
• 16/1 ТБ — 1799 доллар;
• 24/1 ТБ — 2199 доллар.
Нархлар ҳар куни ўзгариши мумкин. Келтирилган қийматлар 2026 йил 26 ноябрь ҳолатига тегишли.
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