Рўзиқул Бердиев «Ал Холидия» устидан қозонилган ғалабадан сўнг муҳим баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қаршининг «NASAф» клуби Осиё Чемпионлар лигаси-2 доирасида Баҳрайннинг «Ал Холидия» жамоасини 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, муҳим 3 очкони қўлга киритди.
- Бош мураббий Рўзиқул Бердиев ўйиндан сўнг турнирда VAR тизими йўқлиги сабабли ҳакамликдаги баҳсли вазиятлардан норозилигини билдирди.
- Шунингдек, мутахассис дарвозабон Абдувоҳид Неъматовга кучли хориж чемпионатидан жиддий таклиф тушса, унинг трансферига қаршилик қилмаслигини маълум қилди.
Қаршининг «Насаф» клуби Осиё Чемпионлар лигаси-2 мусобақасининг навбатдаги турида ўз майдонида Баҳрайннинг «Ал Холидия» жамоасини 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Учрашувдан сўнг «аждарлар» бош мураббийи Рўзиқул Бердиев матбуот анжуманида иштирок этиб, ўйин таҳлили, турнирда VAR тизимининг йўқлиги ҳамда жамоанинг асосий дарвозабони Абдувоҳид Неъматовнинг келажаги борасидаги саволларга батафсил жавоб қайтарди.
«Сўнгги 4 та ўйинда иккинчи бўлимдаги фаоллик эвазига ғалаба қозондик»
Мутахассиснинг таъкидлашича, баҳрайнликлар 10 кунлик танаффусдан сўнг Қаршига анча тетик ҳолатда келишган ва захирадан тушган футболчилар орқали ўйин охирида босимни кучайтиришган:
Ўйин таассуротлари: Мезбонлар қарши ҳужумлардаги айрим имкониятлардан фойдалана олмаган бўлишса-да, энг муҳими — зарур 3 очко қўлга киритилди.
Иккинчи таймдаги устунлик: Биринчи бўлимда рақиблар жисмонан тетик бўлгани сабаб ҳимояни ёриб ўтиш қийин кечмоқда. «Насаф» сўнгги 4 та учрашувнинг барчасида айнан иккинчи бўлимдаги яхши ҳаракатлар эвазига ғалаба қозонган, бу сафар эса голдан сўнг футболчилар ҳисобни сақлаб қолишга кўпроқ эътибор қаратишган.
VAR тизимининг йўқлиги ва сўнгги дақиқадаги баҳсли вазият
Учрашувнинг сўнгги дақиқасида меҳмонлар ҳимоячиси тўпни оёғи билан дарвозабонга узатгандек кўринган вазиятга ҳакам эътибор қаратмади. Рўзиқул Бердиев ушбу ҳолат юзасидан ўз эътирозини билдирди:
«Менга ҳам шунақа ўхшади. Афсуски, турнирда VAR ишламаяпти. VAR’нинг муҳимлиги бугунги ўйинда яна бир бор исботини топди. Нафақат менинг, балки стадиондаги барчанинг фикри шундай бўлдики, орқага — дарвозабонга атайин пас берилганди. Нимагадир ҳакам бунга эътиборсиз қаради. Бундай мусобақада VAR нега йўқлигини эса ОФК вакилларидан сўраш керакдир.», — деди Рўзиқул Бердиев.
Абдувоҳид Неъматов хориж клубига ўтадими?
Матбуот анжуманида ижтимоий тармоқларда тарқалган дарвозабон Абдувоҳид Неъматовнинг хориж чемпионатига йўл олиши ҳақидаги хабарларга ҳам ойдинлик киритилди. Мураббий агар кучли чемпионатдан жиддий таклиф тушса, посбонни ушлаб турмаслигини маълум қилди:
«Агар юқори мақсадни кўзлаган кучли чемпионатдан таклиф бўладиган бўлса, энди қаршилик кўрсатмайман. Легионер бўлиши керак, у бунга муносиб. Биз учун жуда катта хизмат қилди, "Насаф"нинг ютуқларига муносиб ҳиссасини қўшди. Агар қарор қиладиган бўлса, биз фақат омад ва оқ йўл тилаймиз. Лекин қайси жамоага кетаётгани ҳақида мен ҳеч қаерда ўқимадим — ёзилганларнинг ҳаммаси ҳам тўғри бўлиб чиқавермайди.», — деди Рўзиқул Бердиев.
Матбуот анжуманининг асосий нуқталари
Йўналиш
Рўзиқул Бердиевнинг позицияси ва хулосалари
«Ал Холидия» устидан ғалаба (1:0)
Тажрибали ва 10 кун дам олган рақибга қарши оғир ўйинда муҳим 3 очко олинди
Баҳсли ҳакамлик вазиятлари
Сўнгги дақиқада рақиб дарвозабонга атайин пас берган, аммо турнирда VAR йўқлиги панд бермоқда
Абдувоҳид Неъматов келажаги
Юқори мақсадли кучли хориж клубидан расмий таклиф бўлса, унга оқ йўл тиланади
Сизнингча, Абдувоҳид Неъматов фаолиятини хорижнинг кучлироқ чемпионатида давом эттириш учун тўлиқ тайёрми ва у қайси лигага кўпроқ мос келади?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи мухлисларига Рўзиқул Бердиевнинг ушбу муҳим фикрларини дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…