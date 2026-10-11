Япония инсониятни чексиз энергия билан таъминловчи фантастик лойиҳани илгари сурмоқда

·13·Техно
Япония инсониятни чексиз энергия билан таъминловчи фантастик лойиҳани илгари сурмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Шимизу Корпоратион Ой экватори бўйлаб қуёш панеллари ҳалқасини қуришни таклиф қилмоқда, бу эса Ерга чексиз тоза электр энергиясини узатиш имконини беради.
  • Лойиҳа назарий жиҳатдан 13 000 тераватт қувватга эга бўлиши мумкин ва энергия симларсиз микротўлқинлар ҳамда лазер нурлари орқали узатилади.
  • Қурилиш жараёни тўлиқ автоматлаштирилган роботлар томонидан амалга оширилади ва Ой тупроғидан фойдаланилади.

Япониянинг йирик қурилиш ва муҳандислик гиганти Shimizu Corporation коинот технологиялари тарихидаги энг дадил ва улкан ғоялардан бири — Luna Ring концепциясини тақдим этди. Лойиҳага кўра, Ой экватори бўйлаб минглаб чақиримга чўзилган қуёш панеллари ҳалқаси барпо этилади ва ишлаб чиқарилган чексиз тоза электр энергияси тўғридан-тўғри Ер сайёрасига узатилади.

Ушбу технологик мўъжиза инсониятни глобал энергетик танқислик ва экологик муаммолардан бутунлай халос этиш мақсадида ишлаб чиқилган.

«Luna Ring»: Коинотдаги улкан фабрика қандай ишлайди?

Таклиф қилинган концепция фантастик фильмларни эслатса-да, аниқ илмий ва муҳандислик асосларига таянади:

  • Ой экватори бўйлаб ҳалқа: Ой юзасида об-ҳаво ўзгаришлари, булутлар ёки атмосфера йўқлиги сабабли қуёш нурлари доимий ва тўхтовсиз тушиб туради. Экватор бўйлаб жойлаштирилган панеллар тўхтовсиз энергия ишлаб чиқариш имконини беради;

  • 13 000 тераваттлик назарий қувват: Shimizu Corporation муҳандисларининг дастлабки ҳисоб-китобларига кўра, тизимнинг максимал қуввати нақ 13 000 тераваттгача етиши мумкин — бу бутун дунё бўйича бугунги кунда истеъмол қилинаётган энергия миқдоридан бир неча баробар кўп;

  • Ерга энергия қандай етиб келади: Ҳосил бўлган қувват симларсиз, юқори аниқликдаги микротўлқинлар (магнитронлар) ҳамда лазер нурлари ёрдамида фазо орқали Ердаги улкан қабул қилувчи станцияларга юборилади.

Қурилишни ким амалга оширади?

Ой шароити инсон учун хавфли ва ўта оғир бўлгани сабабли, қурилиш жараёни тўлиқ автоматлаштирилади:

  • Масофадан бошқариладиган роботлар: Барча монтаж, панелларни ўрнатиш ва инфратузилмани шакллантириш ишларини Ердан масофадан туриб назорат қилинадиган интеллектуал роботлар бригадаси бажаради;

  • Маҳаллий ресурслардан фойдаланиш: Ой тупроғи (реголит) ва ундаги минераллардан қурилиш материаллари сифатида фойдаланиш кўзда тутилган.

Ҳақиқатми ёки хомхаёл?

Лойиҳанинг келажаги ва амалга ошиш эҳтимоли борасида бир нечта муҳим омилларни инобатга олиш зарур:

  • Ҳозирча фақат концепция: «Luna Ring» айни дамда тасдиқланган режа ёки қурилиши бошланган лойиҳа эмас, балки келажак учун таклиф этилган илмий концепция ҳисобланади;

  • Мураккаб синовлар: Ушбу тизимни амалиётга татбиқ этиш учун триллионлаб долларлик инвестициялар, космик транспорт харажатларини кескин камайтириш ҳамда энергияни хавфсиз узатишнинг техник ва иқтисодий жиҳатларини тўлиқ исботлаш талаб этилади.

Шунга қарамай, Shimizu Corporation’нинг ушбу ташаббуси келажакда инсоният тоза энергияни ўз сайёрасидан эмас, балки коинот кенгликларидан олишга тайёргарлик кўраётганининг ёрқин далилидир.

Шимизу КорпорацияЛуна РингОй экваториКосмик энергия узатиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA ва Япония ҳамкорлиги: Саноат роботлари учун янги AI даври бошланмоқдаNVIDIA ва Япония ҳамкорлиги: Саноат роботлари учун янги AI даври бошланмоқда20 июл 02:28Сунъий қуёш сари қадам: АҚШда Техатрон термоядро реактори синовларига рухсат берилдиСунъий қуёш сари қадам: АҚШда Техатрон термоядро реактори синовларига рухсат берилди25 июл 20:24Сосиска заводидан ядровий синтезгача: Реалта Фусион компаниясининг кутилмаган танловиСосиска заводидан ядровий синтезгача: Реалта Фусион компаниясининг кутилмаган танлови15 июл 17:56Honor Робот Пҳоне флагмани: 200 MP камералар ва 7060 мА·ч батареяHonor Робот Пҳоне флагмани: 200 MP камералар ва 7060 мА·ч батарея3 август 23:22Сунъий интеллект пойгаси: Google компаниясининг энергия истеъмоли 37 фоизга ошдиСунъий интеллект пойгаси: Google компаниясининг энергия истеъмоли 37 фоизга ошди3 июл 19:20Elon Musk Марсни инсониятни сунъий интеллект ва пандемиялардан қутқарувчи қалқон деб атадиElon Musk Марсни инсониятни сунъий интеллект ва пандемиялардан қутқарувчи қалқон деб атади26 июл 09:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)