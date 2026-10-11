Япония инсониятни чексиз энергия билан таъминловчи фантастик лойиҳани илгари сурмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Шимизу Корпоратион Ой экватори бўйлаб қуёш панеллари ҳалқасини қуришни таклиф қилмоқда, бу эса Ерга чексиз тоза электр энергиясини узатиш имконини беради.
- Лойиҳа назарий жиҳатдан 13 000 тераватт қувватга эга бўлиши мумкин ва энергия симларсиз микротўлқинлар ҳамда лазер нурлари орқали узатилади.
- Қурилиш жараёни тўлиқ автоматлаштирилган роботлар томонидан амалга оширилади ва Ой тупроғидан фойдаланилади.
Япониянинг йирик қурилиш ва муҳандислик гиганти Shimizu Corporation коинот технологиялари тарихидаги энг дадил ва улкан ғоялардан бири — Luna Ring концепциясини тақдим этди. Лойиҳага кўра, Ой экватори бўйлаб минглаб чақиримга чўзилган қуёш панеллари ҳалқаси барпо этилади ва ишлаб чиқарилган чексиз тоза электр энергияси тўғридан-тўғри Ер сайёрасига узатилади.
Ушбу технологик мўъжиза инсониятни глобал энергетик танқислик ва экологик муаммолардан бутунлай халос этиш мақсадида ишлаб чиқилган.
«Luna Ring»: Коинотдаги улкан фабрика қандай ишлайди?
Таклиф қилинган концепция фантастик фильмларни эслатса-да, аниқ илмий ва муҳандислик асосларига таянади:
Ой экватори бўйлаб ҳалқа: Ой юзасида об-ҳаво ўзгаришлари, булутлар ёки атмосфера йўқлиги сабабли қуёш нурлари доимий ва тўхтовсиз тушиб туради. Экватор бўйлаб жойлаштирилган панеллар тўхтовсиз энергия ишлаб чиқариш имконини беради;
13 000 тераваттлик назарий қувват: Shimizu Corporation муҳандисларининг дастлабки ҳисоб-китобларига кўра, тизимнинг максимал қуввати нақ 13 000 тераваттгача етиши мумкин — бу бутун дунё бўйича бугунги кунда истеъмол қилинаётган энергия миқдоридан бир неча баробар кўп;
Ерга энергия қандай етиб келади: Ҳосил бўлган қувват симларсиз, юқори аниқликдаги микротўлқинлар (магнитронлар) ҳамда лазер нурлари ёрдамида фазо орқали Ердаги улкан қабул қилувчи станцияларга юборилади.
Қурилишни ким амалга оширади?
Ой шароити инсон учун хавфли ва ўта оғир бўлгани сабабли, қурилиш жараёни тўлиқ автоматлаштирилади:
Масофадан бошқариладиган роботлар: Барча монтаж, панелларни ўрнатиш ва инфратузилмани шакллантириш ишларини Ердан масофадан туриб назорат қилинадиган интеллектуал роботлар бригадаси бажаради;
Маҳаллий ресурслардан фойдаланиш: Ой тупроғи (реголит) ва ундаги минераллардан қурилиш материаллари сифатида фойдаланиш кўзда тутилган.
Ҳақиқатми ёки хомхаёл?
Лойиҳанинг келажаги ва амалга ошиш эҳтимоли борасида бир нечта муҳим омилларни инобатга олиш зарур:
Ҳозирча фақат концепция: «Luna Ring» айни дамда тасдиқланган режа ёки қурилиши бошланган лойиҳа эмас, балки келажак учун таклиф этилган илмий концепция ҳисобланади;
Мураккаб синовлар: Ушбу тизимни амалиётга татбиқ этиш учун триллионлаб долларлик инвестициялар, космик транспорт харажатларини кескин камайтириш ҳамда энергияни хавфсиз узатишнинг техник ва иқтисодий жиҳатларини тўлиқ исботлаш талаб этилади.
Шунга қарамай, Shimizu Corporation’нинг ушбу ташаббуси келажакда инсоният тоза энергияни ўз сайёрасидан эмас, балки коинот кенгликларидан олишга тайёргарлик кўраётганининг ёрқин далилидир.
Изоҳлар 0
…