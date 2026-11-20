Хитойда соч тўкилишига қарши 100 фоиз натижа кўрсатадиган тароқ яратилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бейхан университети олимлари соч тўкилишини тўхтатиш ва янги соч ўсишини рағбатлантиришга қодир Детангле номли электрон тароқни ихтиро қилди.
- Қурилма электр майдони ва дори молекулалари ёрдамида соч фолликулларига таъсир кўрсатиб, сичқонларда ўтказилган тажрибаларда бир ой ичида деярли 100 фоизлик натижа берди.
Хитойлик олимлар соч тўкилишини тўхтатиш ва унинг қайта ўсишини рағбатлантиришга мўлжалланган янги электрон тароқни ихтиро қилди. Detangle деб номланган қурилма электр майдони ва махсус дори ёрдамида соч илдизларига таъсир кўрсатади. Сичқонларда ўтказилган тажрибалар янги технология машҳур миноксидил воситасидан ҳам самаралироқ бўлиши мумкинлигини кўрсатди. Бу ҳақда The Independent хабар берди.
Хитойнинг Бэйхан университети олимлари томонидан ишлаб чиқилган қурилма соч тўкилишининг кенг тарқалган турларидан бири — андроген алопецияни даволашда ҳам ёрдам бериши мумкин. Тадқиқот натижалари Nature Communications илмий журналида эълон қилинди.
Электрон тароқ қандай ишлайди?
Detangle тароғининг тишчаларига махсус электродлар ва дори молекулалари ўрнатилган. Қурилма бош терисига таъсир қилганда соч илдизлари жойлашган соҳада электр майдони ҳосил қилади. Бу эса дори молекулаларининг соч фолликулларига таъсирини кучайтиришга қаратилган.
Синовлар давомида янги тароқ соч тўкилишига қарши қўлланиладиган миноксидил билан таққосланган. Натижаларга кўра, оддий суртма воситаларнинг самарадорлиги 70 фоиз атрофида бўлган бир пайтда, Detangle бир ой ичида деярли 100 фоизлик натижа кўрсатган. Бироқ бу кўрсаткичлар фақат сичқонлардаги тажрибаларга тегишли.
Соч тўкилишига қарши мавжуд усуллар
Алопеция кенг тарқалган муаммо бўлиб, ҳаёти давомида эркакларнинг 80 фоизигача таъсир қилиши мумкин. Бу ҳолат инсоннинг руҳий ҳолати ва ҳаёт сифатига ҳам салбий таъсир кўрсатади.
Ҳозирда соч тўкилишига қарши энг машҳур воситалардан бири миноксидил ҳисобланади. У соч тўкилишини секинлаштириб, янги сочлар ўсишига ёрдам беради. Бироқ натижага эришиш учун мунтазам фойдаланиш талаб этилади. Шунингдек, у бош терисида қичишиш ва бош оғриғи каби ножўя таъсирларни келтириб чиқариши мумкин.
Финастерид ҳам алопециянинг дастлабки босқичларида самарали ҳисобланади. Аммо унинг депрессия ва жинсий фаолият билан боғлиқ ножўя таъсирлари мавжуд. Соч экиш жарроҳлиги эса самарали бўлса-да, оғриқли, қиммат ва жарроҳлик аралашувини талаб қилади.
Тароқ инсонларда ҳам самара берадими?
Ҳозирча Detangle қурилмасининг инсонларда самарали ишлаши тўлиқ исботланмаган. Сичқонлардаги тажрибалар дастлабки босқич бўлиб, олинган натижаларни инсонларга тўғридан-тўғри татбиқ этиб бўлмайди.
Олимлар инсонларда клиник синовларни бошлашдан олдин қурилманинг хавфсизлиги ва самарадорлигини қўшимча текширишлари керак. Бунинг учун яна кўплаб илмий тадқиқотлар талаб этилади.
Шу боис Detangle ҳозирча калликни даволашнинг исботланган усули эмас. Бироқ дастлабки натижалар соч тўкилишига қарши курашишда янги технология пайдо бўлишига умид уйғотмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…