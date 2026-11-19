GTA VI илк суткада 1,84 миллиард доллар ишладими? Ўйин индустриясида рекордли натижа
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Таҳлилчиларнинг дастлабки ҳисоб-китобларига кўра, Роккстар Гамес компаниясининг GTA VI ўйини сотувга чиққан илк 24 соатда 1,84 миллиард доллар даромад келтирган бўлиши мумкин.
- Ушбу давр мобайнида 19,05 миллион нусхада сотилган ўйин 2013 йилда 800–815 миллион доллар натижа кўрсатган GTA В рекордини икки баравардан зиёд ортда қолдириши кутилмоқда.
Grand Theft Auto VI атрофидаги шов-шув сотув натижалари билан ҳам давом этмоқда. Таҳлилчиларнинг дастлабки ҳисоб-китобларига кўра, Rockstar Games’нинг янги ўйини сотувга чиққан илк 24 соатда 1,84 миллиард доллар атрофида даромад келтирган бўлиши мумкин. Агар бу рақамлар тасдиқланса, GTA VI видеоўйинлар бозори тарихидаги энг йирик стартлардан бирига айланади.
Тарқатилган маълумотларда ўйиннинг биринчи суткада 19 миллиондан ортиқ нусхада сотилгани айтилмоқда. Бу натижа 2013 йилда рекорд ўрнатган GTA V кўрсаткичидан икки баравардан зиёд юқори бўлиши мумкин. Бироқ ҳозирча бу рақамларни Take-Two Interactive компаниясининг расмий молиявий ҳисоботи билан тасдиқланган натижа сифатида қабул қилиш тўғри эмас.
Илк 24 соатда 19 миллиондан ортиқ нусха сотилганми?
Бозор таҳлилчиларига нисбат берилаётган ҳисоб-китобларга кўра, GTA VI релизининг дастлабки суткасида тахминан 19,05 миллион нусха сотилган. Шу асосда ўйиннинг даромади 1,84 миллиард доллар атрофида баҳоланмоқда.
Бу рақамлар рост бўлса, GTA VI нафақат видеоўйинлар, балки глобал кўнгилочар индустриясидаги энг муваффақиятли стартлардан бири бўлиши мумкин. Бундай натижага эришиш учун ўйиннинг оммавий қизиқиш, олдиндан буюртмалар ва релиз кунидаги харидлар бўйича фавқулодда талабга эга бўлиши керак.
Бироқ 19,05 миллион нусха ва 1,84 миллиард доллар ҳақидаги маълумотлар расмий тасдиқланган статистика эмас, балки таҳлилчиларга нисбат берилган баҳолар сифатида қаралиши лозим.
GTA V рекорди икки баравардан зиёд ортда қолиши мумкин
GTA VI’нинг эҳтимолий натижаси аввалги қисм — Grand Theft Auto V билан таққосланганда янада таъсирли кўринади.
2013 йилда чиқарилган GTA V илк 24 соатда тахминан 800–815 миллион доллар даромад келтиргани ҳақида маълумотлар эълон қилинган эди. Ушбу натижа ўша даврда видеоўйинлар индустрияси учун рекорд кўрсаткичлардан бири бўлган.
Янги қисмнинг 1,84 миллиард долларлик эҳтимолий натижаси эса GTA V’нинг старт кўрсаткичидан икки баравардан кўпроқ юқори. Бу таққослаш GTA VI атрофидаги қизиқиш кўламини тасаввур қилиш имконини беради.
Ўйин чиқмасидан олдин ҳам миллиардлаб долларлик қизиқиш бўлгани айтилмоқда
GTA VI’нинг молиявий муваффақияти ҳақидаги прогнозларда олдиндан буюртмалар ҳам алоҳида тилга олинмоқда. Айрим таҳлиллар ва нашрларда ўйин расмий релизидан олдинёқ олдиндан буюртмалар орқали 1,5 миллиард доллардан ортиқ маблағ тўплагани ҳақида маълумотлар келтирилган.
Бундай кўрсаткич, агар тасдиқланса, ўйиннинг релиздан олдинги бозор талабини ҳам тарихий даражада юқори бўлганини англатади. GTA VI бир неча йил давомида жаҳон миқёсида энг кўп муҳокама қилинган видеоўйин лойиҳаларидан бири бўлиб келди.
GTA VI ҳозирча фақат консольларда
Тақдим этилган маълумотларга кўра, GTA VI ҳозирча PlayStation 5 ва Xbox Series X|S платформалари учун мўлжалланган. Компьютерлар учун версия ҳали чиқарилмаган.
Бу жиҳат ҳам таҳлилчиларнинг эҳтимолий сотув натижаларига баҳо беришда муҳим омил ҳисобланади. Агар ўйин кейинчалик ПК платформасида ҳам тақдим этилса, унинг аудиторияси янада кенгайиши ва сотув кўрсаткичлари ошиши мумкин.
GTA VI биринчи ҳафтада 3 миллиард доллар ишлаши мумкинми?
Айрим прогнозларга кўра, GTA VI’нинг биринчи ҳафтадаги даромади 3 миллиард долларга етиши мумкин. Бу ҳозирча таҳлилчиларнинг кутилмаси бўлиб, тасдиқланган молиявий натижа эмас.
Агар бундай прогноз амалга ошса, GTA VI кўнгилочар индустриясидаги энг йирик тижорий стартлардан бири сифатида тарихга кириши мумкин. Аммо буни аниқ баҳолаш учун Take-Two Interactive компаниясининг расмий маълумотлари эълон қилиниши керак.
Ҳозирча GTA VI атрофидаги рақамлар ўйин индустриясининг қанчалик катта иқтисодий салоҳиятга эга эканини кўрсатувчи таҳлилий баҳолар бўлиб қолмоқда. Расмий статистика эса ушбу рекорд ҳақидаги даъволарнинг ҳақиқий масштабини аниқлашга имкон беради.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…