Муҳаммаджон Машарипов Тошкентда тарихий ғалабага эришди: Ўзбекистонга илк олтин медаль!
Тошкентда дзюдо бўйича ёшлар ўртасидаги Жаҳон чемпионати қизғин паллага кирди. Мезбонлар мусобақадаги илк медалини шунчаки қўлга киритмади — Муҳаммаджон Машарипов финалда кучли рақибини мағлуб этиб, Ўзбекистон делегациясига биринчи олтин медални тақдим этди.
-60 кг вазн тоифасида баҳс олиб борган ўзбекистонлик дзюдочи мусобақа давомида бир нечта кучли рақибдан устун келди. Унинг финалгача бўлган йўлида Хитой, Мўғулистон, Бразилия ва Тожикистон вакиллари тўсиқ бўла олмади.
Финалгача тўрт рақиб, ҳал қилувчи баҳсда эса АҚШ вакили
Муҳаммаджон Машарипов мусобақани ишончли тарзда бошлади. У дастлаб Хитой ва Мўғулистон дзюдочиларини мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олди. Шундан сўнг Бразилия ва Тожикистон вакиллари ҳам ўзбекистонлик спортчининг ғалабали юришини тўхтата олмади.
Олтин медаль учун кечган финал баҳсида эса Машарипов АҚШ вакили Жонатан Янг билан куч синашди. Америкалик дзюдочи катталар ўртасидаги Гран-при турнири совриндори сифатида ҳам жиддий рақиб эди.
Бироқ ҳал қилувчи беллашувда Муҳаммаджон ўз маҳорати ва устунлигини намойиш этиб, ғалаба қозонди. Шу тариқа, у ёшлар ўртасидаги Жаҳон чемпионати олтин медалига сазовор бўлди.
Ўзбекистон делегацияси учун муҳим бошланиш
Машариповнинг ғалабаси нафақат шахсий ютуқ, балки мезбонлар учун ҳам мусобақадаги муҳим воқеа бўлди. У Ўзбекистон терма жамоасига Тошкентда ўтаётган жаҳон биринчилигининг биринчи медалини, қолаверса, илк олтин мукофотини тақдим этди.
Ушбу натижа ўз майдонида иштирок этаётган ўзбекистонлик ёш дзюдочилар учун ҳам катта руҳий туртки бўлиши мумкин. Энди мухлислар терма жамоанинг навбатдаги чиқишлари ва бошқа вазн тоифаларидаги натижаларини интиқлик билан кузатади.
Муҳаммаджон Машарипов эса Тошкентдаги Жаҳон чемпионатини олтин медаль билан бошлаб берди. Унинг ғалабаси мусобақанинг илк кунларидаёқ Ўзбекистон дзюдосига катта байрам кайфиятини олиб кирди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…