Пляж футболи. Ўзбекистон терма жамоаси Осиё кубогида 0:9 ҳисобидаги мағлубиятга учради
Ўзбекистон пляж футболи терма жамоаси учун Осиё кубоги–2026 мусобақасининг илк учрашуви омадсиз якунланди. Таиландда ўтаётган қитъа биринчилигининг биринчи турида вакилларимиз Ўмон терма жамоасига 0:9 ҳисобида мағлуб бўлди. Учрашувдаги энг эътиборли лаҳзалардан бири эса рақиб дарвозабонининг майдон марказидан йўллаган аниқ зарбаси бўлди.
«C» гуруҳи доирасида ўтказилган баҳсда Ўмон футболчилари дастлабки дақиқаларданоқ устунликни қўлга олди. Ўзбекистон терма жамоаси эса рақиб ҳужумларига муносиб жавоб қайтариш ва ҳисобни ўзгартириш имконини топа олмади.
Ўмон сардори ҳисобни очди, дарвозабон эса гол урди
Учрашувдаги биринчи гол тўртинчи дақиқада киритилди. Ўмон терма жамоаси сардори Холид Ал-Орайми жарима зарбасини аниқ амалга ошириб, жамоасини олдинга олиб чиқди.
Орадан тўрт дақиқа ўтиб, майдондаги энг кутилмаган воқеалардан бири содир бўлди. Ўмон дарвозабони Мажид Ал-Аффари дарвозасини тарк этиб, майдон марказигача олдинга чиқди ва жарима майдони ташқарисидан тўпни Ўзбекистон дарвозасининг юқори бурчагига йўллади.
Дарвозабоннинг бундай зарбаси рақиб жамоаси учун яна бир оғир зарба бўлди. Ўмонликлар эса учрашувнинг дастлабки қисмидаёқ йирик ҳисобдаги устунликка эга бўлиш учун замин яратди.
Иккинчи бўлимда ҳам вазият ўзгармади
Ўзбекистон терма жамоаси иккинчи бўлимда ҳам рақиб ҳужумларини тўхтатишда қийналди. Ўмон футболчилари яна тўрт марта дарвозани ишғол қилиб, ҳисобни 6:0 га етказди.
Бу бўлимдаги голлардан бири омадсиз эпизод ортидан юзага келди. Ўзбекистон вакили Амал Увраимовнинг ўз дарвозабонига йўллаган ноаниқ узатмаси кутилмаганда дарвозага кириб кетди. Натижада рақиб жамоаси яна бир гол билан ҳисобдаги устунлигини оширди.
Учинчи бўлимда ҳам Ўмон тўхтамади
Ҳал қилувчи учинчи бўлимда ҳам Ўмон терма жамоаси ҳужумкор ўйинни давом эттирди. Мусаллам Ал-Арайми икки марта рақиб дарвозасини ишғол қилди.
Шунингдек, иккинчи танаффус арафасида гол урган Сами Ал-Булуши учрашувни дубль билан якунлади. Натижада Ўмон терма жамоаси 9:0 ҳисобида йирик ғалабага эришди.
Ўзбекистонни яна икки муҳим учрашув кутмоқда
Биринчи турдаги мағлубиятдан кейин Ўзбекистон терма жамоаси гуруҳ босқичидаги қолган икки баҳсда натижани яхшилашга ҳаракат қилади.
Жамоамизни 21 ноябрь куни БАА терма жамоасига қарши учрашув кутиб турибди. Беллашув Қозоғистон вақти билан соат 13:30 да бошланади.
Гуруҳ босқичидаги сўнгги рақиб эса Саудия Арабистони бўлади. Ушбу учрашув 23 ноябрь куни соат 16:30 га белгиланган.
Ўмонга қарши баҳсдаги 0:9 ҳисобидаги мағлубият терма жамоа учун жиддий огоҳлантириш бўлди. Энди асосий вазифа — хатолардан хулоса чиқариш, кейинги учрашувларда ишончлироқ ўйин кўрсатиш ва гуруҳ босқичини муносиб якунлаш.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…