Ўзбекистонлик жангчи қозоғистонлик рақибини нокаутга учратди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қозоғистоннинг Шимкент шаҳрида ўтказилган Алаш Приде ФК 136 × Мангу 6 турнирида ўзбекистонлик ММА жангчиси Саиджон Йўлчиев қозоғистонлик Имангали Абдикайимни биринчи раундда техник нокаут эвазига мағлуб этди.
- Жангдан сўнг октагонда шошилинч тиббий ёрдамга муҳтож бўлган Абдикайимнинг ҳолати мухлислар эътиборини тортди.
- Ушбу ғалаба орқали Саиджон Йўлчиев ўзининг профессионал фаолиятидаги мағлубияциз сериясини 3–0 кўрсаткичига етказди.
Қозоғистоннинг Шимкент шаҳрида ўтказилган Alash Pride FC 136 × Mangu 6 турнирида ўзбекистонлик ММА жангчиси Саиджон Йўлчиев муҳим ғалабага эришди. У қозоғистонлик Имангали Абдикайимни биринчи раундда техник нокаут билан мағлуб этди. Бироқ жангнинг якунланиши билан боғлиқ ҳолатлар мухлислар эътиборини тортди: мағлубиятга учраган спортчига октагоннинг ўзида шошилинч тиббий ёрдам кўрсатишга тўғри келди.
Sports.kz нашри хабар беришича, икки мамлакат жамоалари ўртасидаги қарама-қаршилик доирасида ўтказилган мазкур беллашув энг енгил вазн тоифасида ташкил этилган.
Биринчи раундда ҳал қилувчи зарба
Саиджон Йўлчиев жангнинг дастлабки раундидаёқ ташаббусни қўлга олди. Ўзбекистонлик спортчи ўнг қўли билан қисқа, аммо аниқ зарба йўллаб, рақибини октагонга йиқитди.
Шундан сўнг Йўлчиев ерда қолган Абдикайимнинг бош қисмига яна бир зарба берди. Вазиятни кузатиб турган рефери беллашувни тўхтатишга қарор қилди ва ўзбекистонлик жангчининг техник нокаут орқали ғалабасини қайд этди.
Шу тариқа, учрашув белгиланган вақт тугамасидан олдин якунланди. Йўлчиев рақибига жангни давом эттириш имконини қолдирмади.
Қозоғистонлик жангчига октагонда тиббий ёрдам кўрсатилди
Беллашув тўхтатилганидан кейин Имангали Абдикайимнинг ҳолати шифокорлар эътиборини талаб қилди. Тиббиёт ходимлари октагонга кириб, қозоғистонлик спортчига бевосита майдоннинг ўзида ёрдам кўрсатишди.
Бу ҳолат жангнинг энг ташвишли лаҳзасига айланди. Бироқ спортчининг кейинги аҳволи, ташхиси ёки шифохонага олиб кетилган-кетилмагани ҳақида ҳозирча қўшимча маълумот берилмаган.
Саиджон Йўлчиев мағлубиятсиз сериясини давом эттирди
Ушбу ғалабадан кейин Саиджон Йўлчиев профессионал ММАдаги мағлубиятсиз натижасини сақлаб қолди. Унинг рекорди 3–0 кўринишига етди.
Имангали Абдикайим эса фаолиятидаги илк мағлубиятини қабул қилди. Қозоғистонлик жангчининг ҳозирги статистикаси 2–1 кўринишида.
Шимкентдаги беллашув Ўзбекистон ва Қозоғистон жангчилари ўртасидаги рақобатнинг яна бир қизиқарли эпизоди бўлди. Йўлчиев учун эса бу ғалаба профессионал фаолиятидаги муҳим қадамга айланди. Энди мухлислар унинг кейинги рақиби ким бўлиши ва мағлубиятсиз сериясини қанчалик узайтиришига қизиқиш билан қарашади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…