Бибисара Асаубаеванинг онаси қизининг ҳаётидаги ўзгаришлар ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қозоғистонлик шахматчи Бибисара Асаубаева ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдоровни қўллаб-қувватлаш мақсадида Женевага учиб кетди.
- У ушбу муносабатлар сабаб Германияда ўтаётган ВР Воменъс Чесс Тоур 2026 гранд-финалида иштирок этишдан воз кечди.
- Бибисаранинг онаси Лиана Танжарикова қизининг бу қарорини унинг ҳаётидаги муҳим ўзгариш сифатида баҳолади.
- Айни дамда Жавоҳир Синдоров Женевада жаҳон чемпиони Доммараджу Гукешга қарши баҳс олиб бормоқда.
Қозоғистон аёллар шахмат терма жамоаси етакчиси Бибисара Асаубаеванинг онаси Лиана Танжарикова қизи ҳаётидаги муҳим ўзгаришлар ҳақида сўзлаб берди. Sports.kz нашрининг ёзишича, бу ўзгаришлар Бибисара ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдоров билан муносабатлар бошлаганидан кейин янада яққол сезилган.
«Энди эса у Женевада унинг ғалабаси учун қайғуряпти»
Лиана Танжарикова ўзининг Instagram саҳифасида Бибисара Асаубаева ва Жавоҳир Синдоров биргаликда акс этган видеолавҳани жойлаштириб, қизининг севгилисини қўллаб-қувватлаш учун қилган қарорига алоҳида тўхталди:
«У ҳаммасини ташлаб, унинг ёнида бўлиш учун Женевага учиб кетди. Илгари мен унинг ғалабалари учун қайғурардим. Энди эса у Женевада унинг ғалабаси учун қайғуряпти», — дея мурожаат қилди қозоғистонлик шахматчининг онаси ўз обуначиларига.
Танжарикова нашр остидаги изоҳда спортдаги ҳиссиётлари ва ўзи учун муҳим бўлган руҳий ҳолат қандай ўзгарганини ҳам самимий қайд этган.
Гранд-финалдан воз кечиш ва Женевадаги ҳал қилувчи баҳс
Айни кунларда 20 ёшли Жавоҳир Синдоров Швейцариянинг Женева шаҳрида шахмат бўйича жаҳон тожи учун амалдаги жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик Доммараджу Гукешга қарши ҳал қилувчи матчда дона сурмоқда:
Шахматчи
Ҳозирги қарори ва мусобақадаги иштироки
Бибисара Асаубаева (Қозоғистон)
Жавоҳир Синдоровнинг шахсий ҳаёти ва спорт карьерасидаги энг муҳим баҳсда ёнида бўлиш учун Германияда ўтаётган нуфузли WR Women’s Chess Tour 2026 сериясининг гранд-финалида иштирок этишдан воз кечди
Жавоҳир Синдоров (Ўзбекистон)
Женевада амалдаги жаҳон чемпиони Доммараджу Гукешга қарши жаҳон чемпионлиги учун баҳс олиб бормоқда
Сизнингча, Бибисара Асаубаеванинг нуфузли турнир финалидан воз кечиб, Женевага учиб келгани Жавоҳир Синдаровга жаҳон чемпионлиги баҳсида қандай руҳий куч ва илҳом бағишлайди?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек ҳамда жаҳон шахматидаги энг қизиқарли янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…