Моуриньо «Рома» устидан қозонилган 4:3 ҳисобидаги фантастик камбэкни изоҳлади

·80·Спорт
Моуриньо «Рома» устидан қозонилган 4:3 ҳисобидаги фантастик камбэкни изоҳлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мадриднинг «Реал» клуби Европа Чемпионлар Лигасида «Рома» устидан 4:3 ҳисобида ғалаба қозонди, бунда жамоа 83-дақиқагача 1:3 ҳисобида ортда қолаётган эди.
  • Жозе Моуринью «Рома» футболчилари ҳисобни 3:1 га етказгач, ўйин тугаган деб ўйлаганини, аслида эса улар жисмоний жиҳатдан ҳолдан тойганини таъкидлади.

Европа Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 2-турида Римнинг «Олимпико» стадионида ҳақиқий футбол спектакли намойиш этилди. Мадриднинг «Реал» клуби меҳмонда «Рома»га қарши баҳс олиб бориб, 83-дақиқагача 1:3 ҳисобида имкониятни бой бераётганига қарамай, якунда 4:3 ҳисобидаги ақлбовар қилмас иродали ғалабани илиб кетди.

Учрашувдан сўнг «Қаймоқранглилар» устози Жозе Моуриньо ўзига хос истеҳзо ва кескинлик билан собиқ жамоасининг мағлубиятига баҳо берди. Машҳур инсайдер Фабрицио Романо португалиялик мураббийнинг иқтибосини ошкор қилди.

«Ўйин эмас, уларнинг ўзлари тугаган эди»: Моуриньонинг кескин жавоби

«Ўзгача» лақабли мутахассис римликларнинг хатосини ва мадридликларнинг руҳий устунлигини биргина ибора билан таърифлади:

  • Рақибнинг хотиржамлиги: «“Рома” гол уриб, ҳисобни 3:1 га етказганида, улар бу ўйин аллақачон тугаган деб ўйлашди...»;

  • Аччиқ ҳақиқат: «Лекин аслида, ўйин эмас, “Рома” футболчиларининг ўзи “тугаган” (ҳолдан тойган) эди», — дея таъкидлади Жозе Моуриньо.

Мураббийнинг фикрича, римликлар икки тўп фарқи билан олдинда бора туриб, ҳаддан ташқари эрта хотиржамликка берилди ва жисмоний жиҳатдан «Реал»нинг сўнгги дақиқалардаги босимига дош бера олмади.

Чемпионлар Лигасида 100 фоизлик кўрсаткич

Римдаги мазкур иродали ғалаба «Реал Мадрид»нинг жорий евромавсумдаги муваффақиятли юришини давом эттирди:

  • Икки ўйинда икки ғалаба: Моуриньо шогирдлари умумий босқичнинг дастлабки икки турида имкони бўлган максимал 6 очкони тўлиқ жамғариб, турнир жадвалининг етакчилари сафидан жой олди;

  • Италия клублари устидан кетма-кет зафар: Мадрид клуби 1-турда ҳам жиддий синовдан ўтиб, Миланнинг «Интер» клубини 2:1 ҳисобида таслим этган эди. Эндиликда «Рома» майдонида қайд этилган 4:3 ҳисоби португалиялик мураббийнинг Италия жамоаларига қарши ўйинлардаги мутлақ устунлигини яна бир бор исботлади.

Сўнгги дақиқаларда бой берилган ғалаба римликларни чуқур инқирозга етаклаган бўлса, Мадрид клуби Моуриньо бошқарувида ўз характери ва чемпионлик амбициясини тўлиқ намоён этмоқда.

Реал МадридРомаЖозе МоуриньоЧемпионлар Лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

3:1 дан 3:4 гача: Гасперини “Реал” билан ўйиндаги аламли мағлубият сабабларини айтди3:1 дан 3:4 гача: Гасперини “Реал” билан ўйиндаги аламли мағлубият сабабларини айтдиБугун 09:26Жозе Моуринью «Реал»даги босим ва “асал ойи” ҳақидаги саволга қандай жавоб қайтарди?Жозе Моуринью «Реал»даги босим ва “асал ойи” ҳақидаги саволга қандай жавоб қайтарди?Бугун 08:22Жозе Моуриньо «Рома» билан суперўйин олдидан шов-шувли баёнот берди...Жозе Моуриньо «Рома» билан суперўйин олдидан шов-шувли баёнот берди...Кеча 06:47“Сити” ПСЖдан 4 та гол ўтказди, «Реал»дан супер камбэк: ЕЧЛда 2-тур якунлари“Сити” ПСЖдан 4 та гол ўтказди, «Реал»дан супер камбэк: ЕЧЛда 2-тур якунлариБугун 06:44“Олимпико”даги супержанг: “Реал Мадрид”нинг 23 нафарлик таркибида кимлар бор?“Олимпико”даги супержанг: “Реал Мадрид”нинг 23 нафарлик таркибида кимлар бор?13 октябр 22:20Аёллар Чемпионлар лигасининг янги мавсуми: Италия клублари рақиблари маълум бўлдиАёллар Чемпионлар лигасининг янги мавсуми: Италия клублари рақиблари маълум бўлди4 сентябр 17:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди