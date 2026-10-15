Моуриньо «Рома» устидан қозонилган 4:3 ҳисобидаги фантастик камбэкни изоҳлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мадриднинг «Реал» клуби Европа Чемпионлар Лигасида «Рома» устидан 4:3 ҳисобида ғалаба қозонди, бунда жамоа 83-дақиқагача 1:3 ҳисобида ортда қолаётган эди.
- Жозе Моуринью «Рома» футболчилари ҳисобни 3:1 га етказгач, ўйин тугаган деб ўйлаганини, аслида эса улар жисмоний жиҳатдан ҳолдан тойганини таъкидлади.
Европа Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 2-турида Римнинг «Олимпико» стадионида ҳақиқий футбол спектакли намойиш этилди. Мадриднинг «Реал» клуби меҳмонда «Рома»га қарши баҳс олиб бориб, 83-дақиқагача 1:3 ҳисобида имкониятни бой бераётганига қарамай, якунда 4:3 ҳисобидаги ақлбовар қилмас иродали ғалабани илиб кетди.
Учрашувдан сўнг «Қаймоқранглилар» устози Жозе Моуриньо ўзига хос истеҳзо ва кескинлик билан собиқ жамоасининг мағлубиятига баҳо берди. Машҳур инсайдер Фабрицио Романо португалиялик мураббийнинг иқтибосини ошкор қилди.
«Ўйин эмас, уларнинг ўзлари тугаган эди»: Моуриньонинг кескин жавоби
«Ўзгача» лақабли мутахассис римликларнинг хатосини ва мадридликларнинг руҳий устунлигини биргина ибора билан таърифлади:
Рақибнинг хотиржамлиги: «“Рома” гол уриб, ҳисобни 3:1 га етказганида, улар бу ўйин аллақачон тугаган деб ўйлашди...»;
Аччиқ ҳақиқат: «Лекин аслида, ўйин эмас, “Рома” футболчиларининг ўзи “тугаган” (ҳолдан тойган) эди», — дея таъкидлади Жозе Моуриньо.
Мураббийнинг фикрича, римликлар икки тўп фарқи билан олдинда бора туриб, ҳаддан ташқари эрта хотиржамликка берилди ва жисмоний жиҳатдан «Реал»нинг сўнгги дақиқалардаги босимига дош бера олмади.
Чемпионлар Лигасида 100 фоизлик кўрсаткич
Римдаги мазкур иродали ғалаба «Реал Мадрид»нинг жорий евромавсумдаги муваффақиятли юришини давом эттирди:
Икки ўйинда икки ғалаба: Моуриньо шогирдлари умумий босқичнинг дастлабки икки турида имкони бўлган максимал 6 очкони тўлиқ жамғариб, турнир жадвалининг етакчилари сафидан жой олди;
Италия клублари устидан кетма-кет зафар: Мадрид клуби 1-турда ҳам жиддий синовдан ўтиб, Миланнинг «Интер» клубини 2:1 ҳисобида таслим этган эди. Эндиликда «Рома» майдонида қайд этилган 4:3 ҳисоби португалиялик мураббийнинг Италия жамоаларига қарши ўйинлардаги мутлақ устунлигини яна бир бор исботлади.
Сўнгги дақиқаларда бой берилган ғалаба римликларни чуқур инқирозга етаклаган бўлса, Мадрид клуби Моуриньо бошқарувида ўз характери ва чемпионлик амбициясини тўлиқ намоён этмоқда.
Изоҳлар 0
…