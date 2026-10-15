3:1 дан 3:4 гача: Гасперини “Реал” билан ўйиндаги аламли мағлубият сабабларини айтди
Европа Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 2-турида Римнинг «Рома» клуби ўз майдонида Мадриднинг «Реал» жамоасига қарши кечган баҳсда ҳақиқий футбол драмасини бошдан кечирди. Баҳснинг 83-дақиқасигача 3:1 ҳисобида олдинда борган римликлар атиги етти дақиқа ичида ўз дарвозасидан учта тўп олиб чиқиб, якунда 3:4 ҳисобида аламли тарзда мағлуб бўлди.
Учрашув якунлангач, «бўрилар» бош мураббийи Жан Пьеро Гасперини Amazon Prime нашрига интервью бериб, қўлдан бой берилган ғалаба ва жамоасининг сўнгги дақиқалардаги хатолари ҳақида очиқ гапирди.
«Футболчиларимиз гўё фалаж бўлиб қолди»: Мураббий нималардан ғазабда?
Гасперини ўз шогирдлари ўйиннинг катта қисмида мукаммал ҳаракат қилганини, бироқ сўнгги дақиқаларда мудофаа буткул издан чиққанини таъкидлади:
Назоратнинг йўқотилиши: «Ўйинни жуда яхши назорат қилаётгандик, аммо ютқаздик. Охирида бурчак зарбаларида ўта суст ҳимояландик, футболчиларимиз гўё фалаж бўлиб қолди», — дея таъкидлади италиялик мутахассис;
«Реал» кўпроқ чарчаган эди: «Назаримда, агар кимдир чарчаган бўлса, бу айнан “Реал” эди. Биз яна бир нечта гол уришимиз мумкин эди, рақибдан яққол устун ўйнаётгандик. Бироқ улар барибир ўйинни ўзгартириб, ҳужумларини максимал даражада хавфли қила олди».
Аччиқ сабоқ ва икки тўп фарқидаги хавф
Гасперинининг таъкидлашича, бундай даражадаги рақибга қарши баҳсда диққатни бир сонияга ҳам йўқотиш кечирилмас хато ҳисобланади:
Сўнгги дақиқалар таъсири: «Бу биз учун катта сабоқ бўлади. Сўнгги дақиқалар доим ҳал қилувчи аҳамиятга эга, ҳатто икки тўп фарқи билан олдинда бораётган бўлсанг ҳам хотиржамликка берилиш мумкин эмас», — дея хулоса қилди у.
«Рома»нинг мусобақадаги мураккаб аҳволи
Рим клуби ушбу драматик мағлубиятдан сўнг ЕЧЛ турнир жадвалида оғир аҳволга тушиб қолди:
Икки турда бир очко: Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг дастлабки икки тури якунларига кўра, Жан Пьеро Гасперини жамоаси ҳисобида атиги 1 очко мавжуд;
Кейинги баҳсларга босим: Плей-оффга тўғридан-тўғри чиқиш ёки ўтиш ўйинларига йўл олиш учун «Рома» энди қолган турларда очко йўқотиш ҳуқуқидан деярли маҳрум бўлди.
Изоҳлар 0
…