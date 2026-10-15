3:1 дан 3:4 гача: Гасперини “Реал” билан ўйиндаги аламли мағлубият сабабларини айтди

·0·Спорт
3:1 дан 3:4 гача: Гасперини “Реал” билан ўйиндаги аламли мағлубият сабабларини айтди

Европа Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 2-турида Римнинг «Рома» клуби ўз майдонида Мадриднинг «Реал» жамоасига қарши кечган баҳсда ҳақиқий футбол драмасини бошдан кечирди. Баҳснинг 83-дақиқасигача 3:1 ҳисобида олдинда борган римликлар атиги етти дақиқа ичида ўз дарвозасидан учта тўп олиб чиқиб, якунда 3:4 ҳисобида аламли тарзда мағлуб бўлди.

Учрашув якунлангач, «бўрилар» бош мураббийи Жан Пьеро Гасперини Amazon Prime нашрига интервью бериб, қўлдан бой берилган ғалаба ва жамоасининг сўнгги дақиқалардаги хатолари ҳақида очиқ гапирди.

«Футболчиларимиз гўё фалаж бўлиб қолди»: Мураббий нималардан ғазабда?

Гасперини ўз шогирдлари ўйиннинг катта қисмида мукаммал ҳаракат қилганини, бироқ сўнгги дақиқаларда мудофаа буткул издан чиққанини таъкидлади:

  • Назоратнинг йўқотилиши: «Ўйинни жуда яхши назорат қилаётгандик, аммо ютқаздик. Охирида бурчак зарбаларида ўта суст ҳимояландик, футболчиларимиз гўё фалаж бўлиб қолди», — дея таъкидлади италиялик мутахассис;

  • «Реал» кўпроқ чарчаган эди: «Назаримда, агар кимдир чарчаган бўлса, бу айнан “Реал” эди. Биз яна бир нечта гол уришимиз мумкин эди, рақибдан яққол устун ўйнаётгандик. Бироқ улар барибир ўйинни ўзгартириб, ҳужумларини максимал даражада хавфли қила олди».

Аччиқ сабоқ ва икки тўп фарқидаги хавф

Гасперинининг таъкидлашича, бундай даражадаги рақибга қарши баҳсда диққатни бир сонияга ҳам йўқотиш кечирилмас хато ҳисобланади:

  • Сўнгги дақиқалар таъсири: «Бу биз учун катта сабоқ бўлади. Сўнгги дақиқалар доим ҳал қилувчи аҳамиятга эга, ҳатто икки тўп фарқи билан олдинда бораётган бўлсанг ҳам хотиржамликка берилиш мумкин эмас», — дея хулоса қилди у.

«Рома»нинг мусобақадаги мураккаб аҳволи

Рим клуби ушбу драматик мағлубиятдан сўнг ЕЧЛ турнир жадвалида оғир аҳволга тушиб қолди:

  • Икки турда бир очко: Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг дастлабки икки тури якунларига кўра, Жан Пьеро Гасперини жамоаси ҳисобида атиги 1 очко мавжуд;

  • Кейинги баҳсларга босим: Плей-оффга тўғридан-тўғри чиқиш ёки ўтиш ўйинларига йўл олиш учун «Рома» энди қолган турларда очко йўқотиш ҳуқуқидан деярли маҳрум бўлди.

РомаРеал МадридЧемпионлар ЛигасиЖан Пьеро Гасперини
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью «Реал»даги босим ва “асал ойи” ҳақидаги саволга қандай жавоб қайтарди?Жозе Моуринью «Реал»даги босим ва “асал ойи” ҳақидаги саволга қандай жавоб қайтарди?Бугун 08:22“Сити” ПСЖдан 4 та гол ўтказди, «Реал»дан супер камбэк: ЕЧЛда 2-тур якунлари“Сити” ПСЖдан 4 та гол ўтказди, «Реал»дан супер камбэк: ЕЧЛда 2-тур якунлариБугун 06:44“Олимпико”даги супержанг: “Реал Мадрид”нинг 23 нафарлик таркибида кимлар бор?“Олимпико”даги супержанг: “Реал Мадрид”нинг 23 нафарлик таркибида кимлар бор?13 октябр 22:20Аёллар Чемпионлар лигасининг янги мавсуми: Италия клублари рақиблари маълум бўлдиАёллар Чемпионлар лигасининг янги мавсуми: Италия клублари рақиблари маълум бўлди4 сентябр 17:19Эндрик Реал Мадридда қолишга қарор қилдиЭндрик Реал Мадридда қолишга қарор қилди5 август 09:58Жозе Моуринью билан ишлаш қандай? Боржа Майорал мураббийнинг кутилмаган жиҳатларини очдиЖозе Моуринью билан ишлаш қандай? Боржа Майорал мураббийнинг кутилмаган жиҳатларини очди26 июл 21:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...