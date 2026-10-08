Дунёда ноёб амалиёт: 61-баллон ангиопластикаси Миллий тиббиёт марказида бажарилди

·5·Саломатлик
Дунёда ноёб амалиёт: 61-баллон ангиопластикаси Миллий тиббиёт марказида бажарилди

Миллий тиббиёт маркази рентген-эндоваскуляр жарроҳлари томонидан 2005 йилда туғилган, аввал талоғи олиб ташланган беморда юқори ковак вена соҳасида мураккаб баллон ангиопластикаси амалиёти муваффақиятли бажарилди.

Беморнинг асосий касаллиги фонида жигар фаолиятида ҳам зарарланиш белгилари кузатила бошлаган. Шу сабабли юқори ковак венадagi қон оқимини тиклаш ва томир торайишини бартараф этиш беморнинг умумий ҳолатини барқарорлаштиришда муҳим аҳамият касб этди.

Дунёда ноёб амалиёт: 61-баллон ангиопластикаси Миллий тиббиёт марказида бажарилди

Маълумотларга кўра, дунёда шу турдаги 60 та амалиёт бажарилган бўлиб, мазкур ҳолат 61-амалиёт сифатида қайд этилди.

Юқори ковак венадagi торайиш ёки қон оқимининг бузилиши ҳаётий муҳим аъзолар фаолиятига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Айниқса, беморда талоқ олиб ташланганидан кейин жигар фаолиятида ҳам муаммолар кузатилгани ҳолатни янада мураккаблаштирган.

Дунёда ноёб амалиёт: 61-баллон ангиопластикаси Миллий тиббиёт марказида бажарилди

Мазкур мураккаб амалиёт Миллий тиббиёт марказининг рентген-эндоваскуляр жарроҳлари томонидан замонавий технологиялар асосида амалга оширилди.

Амалиётни ёш эндоваскуляр жарроҳ Абдураҳмон Ҳайдаров бажарди.

Миллий тиббиёт марказиАбдураҳмон Ҳайдаровсуперior венадagi баллон ангиопластикасуперior венадagi торайиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар асалари заҳри таркибида мўъжизавий модда топди: онкологияда кутилмаган инқилобОлимлар асалари заҳри таркибида мўъжизавий модда топди: онкологияда кутилмаган инқилоб24 сентябр 10:40Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...14 сентябр 12:38Ноёб инқилоб: Олимлар зарарланган асабларни тиклайдиган усулни ишлаб чиқдиНоёб инқилоб: Олимлар зарарланган асабларни тиклайдиган усулни ишлаб чиқди24 август 08:54«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...12 сентябр 00:0015 йил ишлаган тиббиёт ходимлари уй-жой субсидиясидан фойдаланиши мумкин15 йил ишлаган тиббиёт ходимлари уй-жой субсидиясидан фойдаланиши мумкин5 июл 17:25Соғлиқни сақлашда туб ислоҳотлар: Янги марказлар ва назорат тизимиСоғлиқни сақлашда туб ислоҳотлар: Янги марказлар ва назорат тизими12 май 17:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар
Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...
«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Сиз соат нечада ухлайсиз? Уйқу вақтини кечиктириш организмга қандай таъсир қилади?
Сиз соат нечада ухлайсиз? Уйқу вақтини кечиктириш организмга қандай таъсир қилади?