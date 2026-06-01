Lego ishqibozi Renault 5 modelini yaratdi: Endi uni sotib olish mumkin boʻladi

·68·Avto
Lego ishqibozi Renault 5 modelini yaratdi: Endi uni sotib olish mumkin boʻladi

Lego ishqibozi Dave Collins tomonidan yaratilgan Renault 5 Turbo 3E modelining ajoyib nusxasi tez orada doʻkon peshtaxtalaridan joy olishi mumkin. Ushbu loyiha konstruktor ishlab chiqaruvchisi tomonidan tasdiqlanishning muhim bosqichidan muvaffaqiyatli oʻtdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Collins oʻz modelini aprel oyida Lego Ideas platformasiga taqdim etgan edi. Bu maydoncha muxlislarga oʻz ishlanmalarini joylashtirish va ularni haqiqiy toʻplamga aylantirish imkoniyatini beradi. Loyiha eʼlon qilinganidan koʻp oʻtmay, Renault UK boʻlinmasining qoʻllab-quvvatlashiga sazovor boʻldi.

Hozirgi kunga kelib, ushbu model 10 000 dan ortiq foydalanuvchi ovozini toʻplashga ulgurdi. Bu esa loyihaning navbatdagi bosqichga oʻtganini anglatadi — endi Lego mutaxassislari uni koʻrib chiqib, seriyali ishlab chiqarish boʻyicha yakuniy qarorni qabul qiladilar.

LegoRenault 5AvtomobilKonstruktorRenault Turbo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi Lada Iskra TMS taqdim etildi: 218 ot kuchi va sekvental uzatmalar qutisiBugun, 12:54Toyota Highlander muqobili GAC S9 Rossiyada 6,8 mln rubldan sotiladiBugun, 11:58Eng yaxshi elektromobil: Sizga yetishmayotgan oʻsha modelBugun, 10:58Fiat Grizzly krossoveri Grande Panda modelining katta akasi sifatida taqdim etildiBugun, 10:58Lada Azimut krossoveri PMEF-2026 koʻrgazmasida namoyish etildiBugun, 10:22Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osmaBugun, 08:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi