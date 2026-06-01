Lego ishqibozi Renault 5 modelini yaratdi: Endi uni sotib olish mumkin boʻladi
Lego ishqibozi Dave Collins tomonidan yaratilgan Renault 5 Turbo 3E modelining ajoyib nusxasi tez orada doʻkon peshtaxtalaridan joy olishi mumkin. Ushbu loyiha konstruktor ishlab chiqaruvchisi tomonidan tasdiqlanishning muhim bosqichidan muvaffaqiyatli oʻtdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Collins oʻz modelini aprel oyida Lego Ideas platformasiga taqdim etgan edi. Bu maydoncha muxlislarga oʻz ishlanmalarini joylashtirish va ularni haqiqiy toʻplamga aylantirish imkoniyatini beradi. Loyiha eʼlon qilinganidan koʻp oʻtmay, Renault UK boʻlinmasining qoʻllab-quvvatlashiga sazovor boʻldi.
Hozirgi kunga kelib, ushbu model 10 000 dan ortiq foydalanuvchi ovozini toʻplashga ulgurdi. Bu esa loyihaning navbatdagi bosqichga oʻtganini anglatadi — endi Lego mutaxassislari uni koʻrib chiqib, seriyali ishlab chiqarish boʻyicha yakuniy qarorni qabul qiladilar.
…