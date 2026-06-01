Supermini krossoverga qarshi: Seat Ibiza oʻzining Arona modelidan yaxshiroqmi?

·63·Avto
Supermini krossoverga qarshi: Seat Ibiza oʻzining Arona modelidan yaxshiroqmi?

Suratdagi ushbu ikki avtomobil bir-biriga hayratlanarli darajada oʻxshash — bu nafaqat ularning ikkalasi ham yangilangan restayling versiyada ekanligi va Oniric Grey rangiga boʻyalgani bilan bogʻliq. Seat Ibiza va Arona modellari texnik jihatdan bir-biriga juda yaqin qarindosh hisoblanadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Aslini olganda, Arona modeli Seat Ibiza xatchbekining biroz kattalashtirilgan va balandlatilgan versiyasidir. Men ushbu krossover oʻzim haydab yurgan superminidan qanchalik farq qilishini amalda sinab koʻrish va his qilish imkoniyatidan foydalandim.

Garchi har ikki avtomobil bir xil platformada qurilgan boʻlsa-da, yoʻlda oʻzini tutishi va haydovchiga beradigan his-tuygʻulari bilan ajralib turadi. Krossoverning baland oʻrindiqlari va kengroq klirensi shahar ichida qulaylik yaratsa, klassik xatchbek oʻzining ixchamligi va manyovrchanligi bilan ustunlik qiladi.

SeatIbizaAronaAvtomobilKrossover
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volga brendi mahalliylashtirish uchun 60 milliard rubl investitsiya kiritadiBugun, 13:56Yangi Lada Iskra TMS taqdim etildi: 218 ot kuchi va sekvental uzatmalar qutisiBugun, 12:54Toyota Highlander muqobili GAC S9 Rossiyada 6,8 mln rubldan sotiladiBugun, 11:58Eng yaxshi elektromobil: Sizga yetishmayotgan oʻsha modelBugun, 10:58Fiat Grizzly krossoveri Grande Panda modelining katta akasi sifatida taqdim etildiBugun, 10:58Lada Azimut krossoveri PMEF-2026 koʻrgazmasida namoyish etildiBugun, 10:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi