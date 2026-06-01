Supermini krossoverga qarshi: Seat Ibiza oʻzining Arona modelidan yaxshiroqmi?
Suratdagi ushbu ikki avtomobil bir-biriga hayratlanarli darajada oʻxshash — bu nafaqat ularning ikkalasi ham yangilangan restayling versiyada ekanligi va Oniric Grey rangiga boʻyalgani bilan bogʻliq. Seat Ibiza va Arona modellari texnik jihatdan bir-biriga juda yaqin qarindosh hisoblanadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Aslini olganda, Arona modeli Seat Ibiza xatchbekining biroz kattalashtirilgan va balandlatilgan versiyasidir. Men ushbu krossover oʻzim haydab yurgan superminidan qanchalik farq qilishini amalda sinab koʻrish va his qilish imkoniyatidan foydalandim.
Garchi har ikki avtomobil bir xil platformada qurilgan boʻlsa-da, yoʻlda oʻzini tutishi va haydovchiga beradigan his-tuygʻulari bilan ajralib turadi. Krossoverning baland oʻrindiqlari va kengroq klirensi shahar ichida qulaylik yaratsa, klassik xatchbek oʻzining ixchamligi va manyovrchanligi bilan ustunlik qiladi.
…