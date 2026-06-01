Vauxhall Corsa sotib olish boʻyicha qoʻllanma: Toʻgʻri tanlov qilish sirlari

·52·Avto
Vauxhall Corsa sotib olish boʻyicha qoʻllanma: Toʻgʻri tanlov qilish sirlari

Vauxhall Corsa 30 yildan ortiq davom etgan urinishlardan soʻng, nihoyat 2021-yilda Britaniyaning eng koʻp sotiladigan avtomobili unvoniga sazovor boʻldi. Bugungi kunda ham ushbu model eng ommabop beshlik roʻyxatidan mustahkam oʻrin egallab kelmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Ushbu model oʻzining tijoriy muvaffaqiyatiga toʻlaqonli loyiqdir. Avtomobil har tomonlama mukammal ishlangan, boshqarish uchun qulay, zamonaviy uskunalar bilan yaxshi jihozlangan va turli xil quvvat agregatlari bilan taklif etiladi.

Ikkinchi qoʻl bozorida Vauxhall Corsa tanlayotganda uning texnik holatiga alohida eʼtibor qaratish lozim. Modelning keng tarqalganligi ehtiyot qismlar topishni osonlashtiradi, biroq dvigatel va transmissiya holatini sinchiklab tekshirish tavsiya etiladi.

Xaridorlar uchun ham anʼanaviy ichki yonuv dvigatellari, ham zamonaviy elektromobil versiyalari mavjudligi tanlov imkoniyatini kengaytiradi. Bu esa Corsa modelini ham shahar ichida, ham uzoq masofalarga qatnash uchun universal xatchbekka aylantiradi.

Vauxhall CorsaAvtomobilXatchbekIkkinchi QoʻlSotib Olish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volga brendi mahalliylashtirish uchun 60 milliard rubl investitsiya kiritadiBugun, 13:56Yangi Lada Iskra TMS taqdim etildi: 218 ot kuchi va sekvental uzatmalar qutisiBugun, 12:54Toyota Highlander muqobili GAC S9 Rossiyada 6,8 mln rubldan sotiladiBugun, 11:58Eng yaxshi elektromobil: Sizga yetishmayotgan oʻsha modelBugun, 10:58Fiat Grizzly krossoveri Grande Panda modelining katta akasi sifatida taqdim etildiBugun, 10:58Lada Azimut krossoveri PMEF-2026 koʻrgazmasida namoyish etildiBugun, 10:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi