Bentley Flying Spur yangilandi: Yangi dizayn va 671 ot kuchiga ega S varianti

·48·Avto
Bentley Flying Spur yangilandi: Yangi dizayn va 671 ot kuchiga ega S varianti

Bentley kompaniyasi Flying Spur modelini yangilab, uning tashqi koʻrinishini Continental GT uslubiga moslashtirdi, shuningdek, sportga yoʻnaltirilgan S modelini qaytadan taqdim etdi. Dizayndagi eng katta oʻzgarish — anʼanaviy toʻrtta farali old qismdan voz kechilib, ikkita chiroqli tizimga oʻtilganidir. Bu yangi Spur modelini S2 ishlab chiqarilishi toʻxtatilganidan 64 yil oʻtib, ikkita faraga ega boʻlgan birinchi Bentley sedaniga aylantirdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Avtomobilning tashqi koʻrinishida boshqa oʻzgarishlar ham mavjud: old qanotlardagi kichik havo teshiklari olib tashlandi va yukxona qopqogʻining yuzasi silliqroq koʻrinishga keltirildi. S varianti endilikda gibrid (plug-in hybrid) quvvat agregati bilan jihozlangan boʻlib, u 4,0 litrli V8 biturbo dvigatel va bitta elektromotor kombinatsiyasidan iborat. Tizim jami 671 ot kuchi va 686 lb-ft aylanish momentini taqdim etadi.

Quvvat barcha gʻildiraklarga sakkiz pogʻonali qoʻsh ilashmali avtomat uzatmalar qutisi va elektron cheklangan sirpanishli differensial orqali yetkazib beriladi. Bu esa 2,5 tonnalik limuzinga 0 dan 100 km/soat tezlikka atigi 3,6 soniyada erishish imkonini beradi. Avtomobilning maksimal tezligi soatiga 307 km (191 mph) ni tashkil etadi.

Yangi Flying Spur S modeli, shuningdek, maksimal sport xarakterini taʼminlash uchun maxsus sozlangan faol anti-roll barlar va amortizatorlar bilan jihozlangan. Salon qismida esa eksklyuziv Bentley Batur uchun ishlab chiqilgan Naim for Mulliner audiotizimi oʻrnatilgan boʻlib, ushbu opsiyaning narxi soliqlarsiz 25 000 funt sterlingni tashkil etadi.

Yangi Bentley Flying Spur uchun buyurtmalar qabul qilinishi boshlandi. Mijozlarga avtomobillarni yetkazib berish joriy yilning oktyabr va dekabr oylari oraligʻida amalga oshirilishi rejalashtirilgan.

BentleyFlying SpurAvtomobilGibridLyuks
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volga brendi mahalliylashtirish uchun 60 milliard rubl investitsiya kiritadiBugun, 13:56Yangi Lada Iskra TMS taqdim etildi: 218 ot kuchi va sekvental uzatmalar qutisiBugun, 12:54Toyota Highlander muqobili GAC S9 Rossiyada 6,8 mln rubldan sotiladiBugun, 11:58Eng yaxshi elektromobil: Sizga yetishmayotgan oʻsha modelBugun, 10:58Fiat Grizzly krossoveri Grande Panda modelining katta akasi sifatida taqdim etildiBugun, 10:58Lada Azimut krossoveri PMEF-2026 koʻrgazmasida namoyish etildiBugun, 10:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi