Bentley Flying Spur yangilandi: Yangi dizayn va 671 ot kuchiga ega S varianti
Bentley kompaniyasi Flying Spur modelini yangilab, uning tashqi koʻrinishini Continental GT uslubiga moslashtirdi, shuningdek, sportga yoʻnaltirilgan S modelini qaytadan taqdim etdi. Dizayndagi eng katta oʻzgarish — anʼanaviy toʻrtta farali old qismdan voz kechilib, ikkita chiroqli tizimga oʻtilganidir. Bu yangi Spur modelini S2 ishlab chiqarilishi toʻxtatilganidan 64 yil oʻtib, ikkita faraga ega boʻlgan birinchi Bentley sedaniga aylantirdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Avtomobilning tashqi koʻrinishida boshqa oʻzgarishlar ham mavjud: old qanotlardagi kichik havo teshiklari olib tashlandi va yukxona qopqogʻining yuzasi silliqroq koʻrinishga keltirildi. S varianti endilikda gibrid (plug-in hybrid) quvvat agregati bilan jihozlangan boʻlib, u 4,0 litrli V8 biturbo dvigatel va bitta elektromotor kombinatsiyasidan iborat. Tizim jami 671 ot kuchi va 686 lb-ft aylanish momentini taqdim etadi.
Quvvat barcha gʻildiraklarga sakkiz pogʻonali qoʻsh ilashmali avtomat uzatmalar qutisi va elektron cheklangan sirpanishli differensial orqali yetkazib beriladi. Bu esa 2,5 tonnalik limuzinga 0 dan 100 km/soat tezlikka atigi 3,6 soniyada erishish imkonini beradi. Avtomobilning maksimal tezligi soatiga 307 km (191 mph) ni tashkil etadi.
Yangi Flying Spur S modeli, shuningdek, maksimal sport xarakterini taʼminlash uchun maxsus sozlangan faol anti-roll barlar va amortizatorlar bilan jihozlangan. Salon qismida esa eksklyuziv Bentley Batur uchun ishlab chiqilgan Naim for Mulliner audiotizimi oʻrnatilgan boʻlib, ushbu opsiyaning narxi soliqlarsiz 25 000 funt sterlingni tashkil etadi.
Yangi Bentley Flying Spur uchun buyurtmalar qabul qilinishi boshlandi. Mijozlarga avtomobillarni yetkazib berish joriy yilning oktyabr va dekabr oylari oraligʻida amalga oshirilishi rejalashtirilgan.
…