Toyota Highlander muqobili GAC S9 Rossiyada 6,8 mln rubldan sotiladi

·46·Avto
Toyota Highlander muqobili GAC S9 Rossiyada 6,8 mln rubldan sotiladi
Audio versiyasi

Rossiya bozorida GAC S9 toʻliq oʻlchamli gibrid krossoverining narxi eʻlon qilindi. Yangi model yagona SX Premium komplektatsiyasida 6,8 million rubl (taxminan 70 ming dollar) etib belgilandi. Sotuvlarning aniq boshlanish sanasi hozircha ochiqlanmagan boʻlsa-da, avtomobil oʻzining boy jihozlari va texnik imkoniyatlari bilan eʻtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

SX Premium versiyasi adaptiv osma, 21 dyuymli gʻildirak disklari, 360 darajali kameralar va zamonaviy haydovchi yordamchilari bilan taʻminlangan. Shuningdek, salonda proyeksion displey, uch zonali iqlim nazorati hamda birinchi va ikkinchi qator oʻrindiqlari uchun isitish, ventilyatsiya va massaj funksiyalari mavjud. Rul, old oyna va purkagichlar isitish tizimiga ega, oʻrindiqlar esa yuqori sifatli Nappa terisi bilan qoplangan.

GAC S9 uzunligi 5060 mm boʻlgan yirik krossoverlar toifasiga kiradi. Avtomobil ketma-ket gibrid sxemasi asosida qurilgan va toʻliq uzatmali (AWD) tizim bilan jihozlangan. Tizimning umumiy quvvati 340 ot kuchiga teng boʻlib, u 100 km/soat tezlikka 7,2 soniyada erishadi. Kuch qurilmasi tarkibiga 1,5 litrli ichki yonuv dvigateli va CATL kompaniyasining 44,5 kW·soat sigʻimli batareyasi kiradi.

Gibrid tizimning afzalliklaridan biri uning tejamkorligidir: faqat elektr energiyasida 208 km (NEDC sikli boʻyicha), umumiy hisobda esa 1019 km masofa bosib oʻtish mumkin. CATL batareyasi tezkor quvvatlash stansiyalarida 30 foizdan 80 foizgacha atigi 15 daqiqada quvvat oladi. Qoʻshimcha haq evaziga mijozlar faqat tashqi koʻrinish uchun ikki xil variantni — qora rangli dizayn yoki ikki rangli kuzovni tanlashlari mumkin.

GAC S9KrossoverGibridAvtomobilRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yetti oʻrinli Skoda Peaq: Yangi flagman krossoverning ilk suratlari eʼlon qilindiBugun, 08:27Ford 2029-yilgacha Yevropada ralli uslubidagi beshta yangi modelni chiqaradiBugun, 07:272005-yilgi BMW 3 Series bilan 8000 kilometr: Klassikani har kuni haydash mumkinmi?Bugun, 06:27Stellantis yangi strategiyani eʻlon qildi: Asosiy eʻtibor mahsulot sifatigaBugun, 05:24Toyota Alphard va Vellfire yangilandi: yanada qulay va arzonroq gibrid versiyalarBugun, 03:272026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladiBugun, 02:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi