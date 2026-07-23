Yangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javob

·75·Avto
Yangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javob

Chevrolet yaqin yillarda Xitoyning Wuling Bingo Pro modeli negizida yangi va hamyonbop elektromobil ishlab chiqarishi mumkinligi haqidagi xabarlar avtomobil ishqibozlari orasida katta qiziqish uyg‘otdi. Ayniqsa, mazkur model kelajakda ayrim bozorlarda Chevrolet Matiz'ning zamonaviy elektr vorisi sifatida taqdim etilishi mumkinligi haqidagi taxminlar keng muhokama qilinmoqda.

Wuling Bingo Pro — uzunligi 4 metrdan biroz oshadigan, besh eshikli hetchbek hisoblanadi. Avtomobilning g‘ildirak bazasi 2560 millimetrni tashkil etadi. Model old g‘ildiraklarni harakatlantiruvchi 88 ot kuchiga ega yagona elektr motor bilan jihozlangan bo‘lib, shahar sharoitida qulay va iqtisodiy harakatlanish uchun mo‘ljallangan.

Xitoy bozorida ushbu avtomobil litiy-temir-fosfat (LFP) turidagi batareyalarning ikki xil talqini bilan taklif etilmoqda. Ular mos ravishda 31,9 va 37,9 kVt/soat sig‘imga ega. Bingo Pro 2026 yil bahorida rasman savdoga chiqarilgan bo‘lib, uning boshlang‘ich narxi 58,8 ming yuan, ya’ni taxminan 8,7 ming AQSH dollarini tashkil qiladi. Ana shu jihati tufayli u o‘z toifasidagi eng arzon va ommabop elektromobillardan biri sifatida e’tirof etilmoqda.

Gullayotgan daraxtlar fonida oq rangli ixcham elektromobil yon tomondan tasvirlangan.

General Motors avval ham Xitoyda ishlab chiqarilgan Wuling va Baojun modellarini Chevrolet brendi ostida boshqa mamlakatlar bozorlariga olib chiqish tajribasiga ega. Masalan, Lotin Amerikasi uchun ishlab chiqilgan elektr Chevrolet Spark modeli Baojun Ep Plus platformasi asosida yaratilgan. Shuningdek, elektr Chevrolet Captiva esa Wuling Starlight S modelining Chevrolet logotipi bilan sotiladigan talqini hisoblanadi.

Bunday amaliyot ilgari O‘zbekistonda ham qo‘llangan. Xususan, bir necha yil avval ishlab chiqarilgan ikkinchi avlod Damas avtomobili aslida Xitoyning Wuling Hongguang V modeli negizida yaratilgani ma’lum.

So‘nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda yangi elektromobil O‘zbekistonda ham Chevrolet Matiz'ning zamonaviy elektr vorisi sifatida ishlab chiqarilishi mumkinligi haqida turli taxmin va muhokamalar paydo bo‘ldi. Bu xabarlar mahalliy avtomobil ishqibozlari orasida katta qiziqish uyg‘otganiga qaramay, hozircha bu borada rasmiy qaror qabul qilinmagan.

“O‘zavtosanoat” mas’ulining «Daryo» nashriga ma’lum qilishicha, ayni vaqtda Wuling Bingo Pro negizidagi ushbu elektromobilni O‘zbekistonda ishlab chiqarish rejalar qatoriga kiritilmagan. Shu bois hozircha mazkur loyihaning mamlakatimizda amalga oshirilishi haqidagi xabarlar o‘z tasdig‘ini topmagan.

Avtomobilning markaziy ekranida mushuk tasviri aks etgan oq va jigarrang salon ko‘rinishi.

Hozircha Chevrolet kompaniyasi Wuling Bingo Pro platformasida yaratiladigan yangi elektromobilni qachon rasman taqdim etishi va uni qaysi bozorlarda sotishni rejalashtirayotgani haqida ham aniq ma’lumot bermagan. Biroq loyiha amalga oshsa, ushbu model rivojlanayotgan mamlakatlar uchun Chevrolet brendining eng arzon va eng ommabop elektromobillaridan biriga aylanishi mumkinligi ta’kidlanmoqda. Bu esa kelajakda elektr transport vositalari bozorida raqobatning yanada kuchayishiga xizmat qilishi mumkin.

ChevroletO'zbekistonWuling Bingo ProGeneral MotorsMatiz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

KamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKecha, 19:53Xitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiXitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiKecha, 18:32Geely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiGeely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiKecha, 16:53Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Kecha, 15:51Ford va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindiFord va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindiKecha, 14:59Mercedes-Benz AQSH bozoridan mahrum boʻlishi mumkin: Xitoy aksiyadorlari bilan bogʻliq xavfMercedes-Benz AQSH bozoridan mahrum boʻlishi mumkin: Xitoy aksiyadorlari bilan bogʻliq xavfKecha, 14:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan