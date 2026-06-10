Skoda Kodiaq: Oilalar uchun eng foydali 7 oʻrinli krossoverning 5 ta ustunligi

·0·Avto
Skoda Kodiaq: Oilalar uchun eng foydali 7 oʻrinli krossoverning 5 ta ustunligi

Haqiqiy qiymatga ega boʻlgan yetti oʻrinli SUV topish oson ish emas. Britaniyaning nufuzli What Car? nashri tomonidan 2026-yilning “Eng yaxshi qiymatga ega 7 oʻrinli SUV” deb topilgan Skoda Kodiaq aynan shu talablarga javob beradi. Ushbu krossover nafaqat arzon raqiblarini, balki ancha qimmat premium modellarni ham ortda qoldirib, oʻz narxi uchun maksimal darajadagi sifatni taklif etishini isbotladi. Shuningdek, u 2025-yilning eng yaxshi shatakka oluvchi avtomobili (Tow Car of the Year) unvonini ham qoʻlga kiritgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Skoda Kodiaq saloniga qadam qoʻyishingiz bilan uning oʻz narxidan ancha qimmatroq koʻrinishi va sezilishiga guvoh boʻlasiz. Peugeot 5008 va Volkswagen Tayron kabi raqiblar barcha boshqaruvni sensorli ekranlarga oʻtkazayotgan bir paytda, Skoda anʼanaviy tugmalarni saqlab qolgani uchun alohida eʼtirof etildi. Markaziy konsoldagi uchta intuitiv aylanma tugmalar haydovchiga harakat paytida ham iqlim nazoratini oson boshqarish imkonini beradi. Bu esa xavfsizlik va qulaylik nuqtayi nazaridan katta ustunlikdir.

Avtomobilning haydovchi oʻrindigʻi va qulaylik darajasi ham yuqori saviyada. Hatto boshlangʻich SE komplektatsiyasida ham bel tayanchi mavjud boʻlsa, SE L versiyasida toʻliq elektr sozlamalari taklif etiladi. Skoda brendining “Smart, Spacious and Stylish” falsafasi har bir detalda seziladi: eshik choʻntaklaridagi shovqinni kamaytiruvchi qoplamalar va tezkor ishlovchi 13 dyuymli infotainment ekrani kundalik foydalanishni yanada yoqimli qiladi.

Kodiak ayigʻi sharafiga nomlangan ushbu model ichki makon kengligi boʻyicha oʻz nomiga toʻliq mos keladi. Old va oʻrta qatordagi yoʻlovchilar uchun bosh va oyoq qismida juda katta joy mavjud. Ikkinchi qator oʻrindiqlari mustaqil ravishda oldinga va orqaga siljiydi, bu esa uchinchi qatordagi yoʻlovchilar uchun qoʻshimcha qulaylik yaratadi. What Car? ekspertlarining taʼkidlashicha, uchinchi qator oʻrindiqlari hatto oʻsmirlar va kattalar uchun ham yetarli darajada kenglik taqdim eta oladi.

Skoda KodiaqKrossoverAvtomobilSUVOilaviy Avtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SI kameralari haydovchilik huquqidan mahrum etilganlarni aniqlashni boshladiSI kameralari haydovchilik huquqidan mahrum etilganlarni aniqlashni boshladiBugun, 17:13Rossiyada ilk bor Tank 300 yoʻltanlamasini yigʻish boshlandiRossiyada ilk bor Tank 300 yoʻltanlamasini yigʻish boshlandiBugun, 16:24BYD Dolphin G: 1000 kilometrdan ortiq masofa bosuvchi yangi xatchbekBYD Dolphin G: 1000 kilometrdan ortiq masofa bosuvchi yangi xatchbekBugun, 13:00Nima uchun Mazda MX-5 nihoyat besh yulduzli avtomobilga aylandiNima uchun Mazda MX-5 nihoyat besh yulduzli avtomobilga aylandiBugun, 11:57Xitoyda eng koʻp sotilgan avtomobillar reytingida birorta ham Ichki yonuv dvigatelli mashina qolmadiXitoyda eng koʻp sotilgan avtomobillar reytingida birorta ham Ichki yonuv dvigatelli mashina qolmadiBugun, 11:57BYD Buyuk Britaniyada 1500 kW quvvatli Flash zaryadlash stansiyalarini oʻrnatadiBYD Buyuk Britaniyada 1500 kW quvvatli Flash zaryadlash stansiyalarini oʻrnatadiBugun, 11:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi