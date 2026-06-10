Skoda Kodiaq: Oilalar uchun eng foydali 7 oʻrinli krossoverning 5 ta ustunligi
Haqiqiy qiymatga ega boʻlgan yetti oʻrinli SUV topish oson ish emas. Britaniyaning nufuzli What Car? nashri tomonidan 2026-yilning “Eng yaxshi qiymatga ega 7 oʻrinli SUV” deb topilgan Skoda Kodiaq aynan shu talablarga javob beradi. Ushbu krossover nafaqat arzon raqiblarini, balki ancha qimmat premium modellarni ham ortda qoldirib, oʻz narxi uchun maksimal darajadagi sifatni taklif etishini isbotladi. Shuningdek, u 2025-yilning eng yaxshi shatakka oluvchi avtomobili (Tow Car of the Year) unvonini ham qoʻlga kiritgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Skoda Kodiaq saloniga qadam qoʻyishingiz bilan uning oʻz narxidan ancha qimmatroq koʻrinishi va sezilishiga guvoh boʻlasiz. Peugeot 5008 va Volkswagen Tayron kabi raqiblar barcha boshqaruvni sensorli ekranlarga oʻtkazayotgan bir paytda, Skoda anʼanaviy tugmalarni saqlab qolgani uchun alohida eʼtirof etildi. Markaziy konsoldagi uchta intuitiv aylanma tugmalar haydovchiga harakat paytida ham iqlim nazoratini oson boshqarish imkonini beradi. Bu esa xavfsizlik va qulaylik nuqtayi nazaridan katta ustunlikdir.
Avtomobilning haydovchi oʻrindigʻi va qulaylik darajasi ham yuqori saviyada. Hatto boshlangʻich SE komplektatsiyasida ham bel tayanchi mavjud boʻlsa, SE L versiyasida toʻliq elektr sozlamalari taklif etiladi. Skoda brendining “Smart, Spacious and Stylish” falsafasi har bir detalda seziladi: eshik choʻntaklaridagi shovqinni kamaytiruvchi qoplamalar va tezkor ishlovchi 13 dyuymli infotainment ekrani kundalik foydalanishni yanada yoqimli qiladi.
Kodiak ayigʻi sharafiga nomlangan ushbu model ichki makon kengligi boʻyicha oʻz nomiga toʻliq mos keladi. Old va oʻrta qatordagi yoʻlovchilar uchun bosh va oyoq qismida juda katta joy mavjud. Ikkinchi qator oʻrindiqlari mustaqil ravishda oldinga va orqaga siljiydi, bu esa uchinchi qatordagi yoʻlovchilar uchun qoʻshimcha qulaylik yaratadi. What Car? ekspertlarining taʼkidlashicha, uchinchi qator oʻrindiqlari hatto oʻsmirlar va kattalar uchun ham yetarli darajada kenglik taqdim eta oladi.
…