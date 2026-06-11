Parchalanayotgan dunyo global avtomobil sanoatiga qanday zarba bermoqda
Global miqyosdagi savdo hajmi har doim avtomobil sanoatidagi muvaffaqiyatning asosiy siri boʻlib kelgan. Biroq, mintaqalar oʻrtasidagi tafovut soʻnggi oʻn yilliklarda kuzatilmagan darajada kengayib borayotgani sababli, ushbu tamoyil jiddiy xavf ostida qolmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Turli bozorlardagi texnik tartibga solish, xaridorlarning talablari va davlat proteksionizmi oʻrtasidagi oʻsib borayotgan farq avtomobil ishlab chiqaruvchilarni yanada mahalliylashtirilgan yondashuvni qoʻllashga majbur qilmoqda. Bu esa kompaniyalarning yagona platforma orqali katta hajmdagi mahsulot sotish va foyda olish qobiliyatiga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda.
Hozirgi kunda Toyota, BMW va Mercedes-Benz kabi gigantlar har bir mintaqa uchun alohida strategiya ishlab chiqishga majbur. Masalan, Yevropada qatʼiy ekologik meʼyorlar va elektromobilga oʻtish talab etilsa, boshqa bozorlarda hali ham ichki yonuv dvigatellari va gibrid modellarga boʻlgan talab yuqoriligicha qolmoqda.
Xitoyning BYD kabi brendlari tomonidan koʻrsatilayotgan bosim va AQSH hamda Yevropa Ittifoqi tomonidan joriy etilayotgan bojlar global taʼminot zanjirini uzib qoʻymoqda. Natijada, avtomobil ishlab chiqaruvchilar xarajatlarni kamaytirish oʻrniga, har bir bozorning oʻziga xos injiqliklariga moslashish uchun qoʻshimcha mablagʻ sarflashga majbur boʻlishmoqda.
…