Parchalanayotgan dunyo global avtomobil sanoatiga qanday zarba bermoqda

·14·Avto
Parchalanayotgan dunyo global avtomobil sanoatiga qanday zarba bermoqda

Global miqyosdagi savdo hajmi har doim avtomobil sanoatidagi muvaffaqiyatning asosiy siri boʻlib kelgan. Biroq, mintaqalar oʻrtasidagi tafovut soʻnggi oʻn yilliklarda kuzatilmagan darajada kengayib borayotgani sababli, ushbu tamoyil jiddiy xavf ostida qolmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Turli bozorlardagi texnik tartibga solish, xaridorlarning talablari va davlat proteksionizmi oʻrtasidagi oʻsib borayotgan farq avtomobil ishlab chiqaruvchilarni yanada mahalliylashtirilgan yondashuvni qoʻllashga majbur qilmoqda. Bu esa kompaniyalarning yagona platforma orqali katta hajmdagi mahsulot sotish va foyda olish qobiliyatiga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda.

Hozirgi kunda Toyota, BMW va Mercedes-Benz kabi gigantlar har bir mintaqa uchun alohida strategiya ishlab chiqishga majbur. Masalan, Yevropada qatʼiy ekologik meʼyorlar va elektromobilga oʻtish talab etilsa, boshqa bozorlarda hali ham ichki yonuv dvigatellari va gibrid modellarga boʻlgan talab yuqoriligicha qolmoqda.

Xitoyning BYD kabi brendlari tomonidan koʻrsatilayotgan bosim va AQSH hamda Yevropa Ittifoqi tomonidan joriy etilayotgan bojlar global taʼminot zanjirini uzib qoʻymoqda. Natijada, avtomobil ishlab chiqaruvchilar xarajatlarni kamaytirish oʻrniga, har bir bozorning oʻziga xos injiqliklariga moslashish uchun qoʻshimcha mablagʻ sarflashga majbur boʻlishmoqda.

AvtomobilIqtisodiyotElektromobilGlobal BozorSanoat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Skoda Kodiaq: Oilalar uchun eng foydali 7 oʻrinli krossoverning 5 ta ustunligiSkoda Kodiaq: Oilalar uchun eng foydali 7 oʻrinli krossoverning 5 ta ustunligiKecha, 17:52SI kameralari haydovchilik huquqidan mahrum etilganlarni aniqlashni boshladiSI kameralari haydovchilik huquqidan mahrum etilganlarni aniqlashni boshladiKecha, 17:13Rossiyada ilk bor Tank 300 yoʻltanlamasini yigʻish boshlandiRossiyada ilk bor Tank 300 yoʻltanlamasini yigʻish boshlandiKecha, 16:24BYD Dolphin G: 1000 kilometrdan ortiq masofa bosuvchi yangi xatchbekBYD Dolphin G: 1000 kilometrdan ortiq masofa bosuvchi yangi xatchbekKecha, 13:00Nima uchun Mazda MX-5 nihoyat besh yulduzli avtomobilga aylandiNima uchun Mazda MX-5 nihoyat besh yulduzli avtomobilga aylandiKecha, 11:57Xitoyda eng koʻp sotilgan avtomobillar reytingida birorta ham Ichki yonuv dvigatelli mashina qolmadiXitoyda eng koʻp sotilgan avtomobillar reytingida birorta ham Ichki yonuv dvigatelli mashina qolmadiKecha, 11:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi