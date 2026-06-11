Fiat brendining qayta tugʻilishi: Inqirozdan muvaffaqiyat sari yoʻl
Agar bir nechta tushunmovchiliklar va kutilmagan vaziyatlar boʻlmaganida, Olivier François hech qachon Fiat kompaniyasining bosh direktori lavozimiga kelmagan boʻlar edi. Bugungi kunda oʻzining marketing sohasidagi mahorati bilan tanilgan ushbu fransuz mutaxassisi avtomobil biznesiga ilk bor qadam qoʻyganida, bu soha haqida deyarli hech narsa bilmaganini ochiq tan oladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
U nafaqat marketingni, balki avtomobillarning oʻzini ham yaxshi tushunmagan. Uning hayotdagi asosiy ishtiyoqi musiqa boʻlgan: u italiyalik pop-yulduz Arianna Bergamaschi bilan turmush qurgan, afsonaviy reggi xonandasi Shaggy bilan yaqin doʻst va hatto Vatikan tarixidagi ilk konsertni tashkil etishda ishtirok etgan shaxs hisoblanadi.
Olivier François uzoq vaqt davomida oʻz rahbarlaridan yashirib kelgan bir sirini ham oshkor qildi — u sheʼriy toʻplam nashr etgan shoir hamdir. Shunga qaramay, uning kreativ yondashuvi va noodatiy qarashlari Fiat brendini yangi bosqichga olib chiqishda va global bozorda oʻz oʻrnini tiklashda hal qiluvchi rol oʻynadi.
…