Fiat brendining qayta tugʻilishi: Inqirozdan muvaffaqiyat sari yoʻl

·9·Avto
Fiat brendining qayta tugʻilishi: Inqirozdan muvaffaqiyat sari yoʻl

Agar bir nechta tushunmovchiliklar va kutilmagan vaziyatlar boʻlmaganida, Olivier François hech qachon Fiat kompaniyasining bosh direktori lavozimiga kelmagan boʻlar edi. Bugungi kunda oʻzining marketing sohasidagi mahorati bilan tanilgan ushbu fransuz mutaxassisi avtomobil biznesiga ilk bor qadam qoʻyganida, bu soha haqida deyarli hech narsa bilmaganini ochiq tan oladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

U nafaqat marketingni, balki avtomobillarning oʻzini ham yaxshi tushunmagan. Uning hayotdagi asosiy ishtiyoqi musiqa boʻlgan: u italiyalik pop-yulduz Arianna Bergamaschi bilan turmush qurgan, afsonaviy reggi xonandasi Shaggy bilan yaqin doʻst va hatto Vatikan tarixidagi ilk konsertni tashkil etishda ishtirok etgan shaxs hisoblanadi.

Olivier François uzoq vaqt davomida oʻz rahbarlaridan yashirib kelgan bir sirini ham oshkor qildi — u sheʼriy toʻplam nashr etgan shoir hamdir. Shunga qaramay, uning kreativ yondashuvi va noodatiy qarashlari Fiat brendini yangi bosqichga olib chiqishda va global bozorda oʻz oʻrnini tiklashda hal qiluvchi rol oʻynadi.

FiatOlivier FrançoisAvtomobilMarketingBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Parchalanayotgan dunyo global avtomobil sanoatiga qanday zarba bermoqdaParchalanayotgan dunyo global avtomobil sanoatiga qanday zarba bermoqdaBugun, 04:57Skoda Kodiaq: Oilalar uchun eng foydali 7 oʻrinli krossoverning 5 ta ustunligiSkoda Kodiaq: Oilalar uchun eng foydali 7 oʻrinli krossoverning 5 ta ustunligiKecha, 17:52SI kameralari haydovchilik huquqidan mahrum etilganlarni aniqlashni boshladiSI kameralari haydovchilik huquqidan mahrum etilganlarni aniqlashni boshladiKecha, 17:13Rossiyada ilk bor Tank 300 yoʻltanlamasini yigʻish boshlandiRossiyada ilk bor Tank 300 yoʻltanlamasini yigʻish boshlandiKecha, 16:24BYD Dolphin G: 1000 kilometrdan ortiq masofa bosuvchi yangi xatchbekBYD Dolphin G: 1000 kilometrdan ortiq masofa bosuvchi yangi xatchbekKecha, 13:00Nima uchun Mazda MX-5 nihoyat besh yulduzli avtomobilga aylandiNima uchun Mazda MX-5 nihoyat besh yulduzli avtomobilga aylandiKecha, 11:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi