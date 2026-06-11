Denza Z superkari 1582 ot kuchi va 350 km/soat tezlik bilan namoyish etildi
Xitoyning tartibga soluvchi organlari tomonidan eʻlon qilingan hujjatlarda yangi Denza Z superkarining texnik xususiyatlari ochiqlandi. BYD kompaniyasiga tegishli lyuks brendning ushbu flagman modeli hayratlanarli 1582 ot kuchiga ega boʻlishi maʻlum boʻldi. 2+2 koʻrinishidagi rodster ilk bor Pekin avtosalonida keng jamoatchilikka koʻrsatilgan edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Denza vakillarining taʻkidlashicha, avtomobil 0 dan 100 km/soat tezlikka 2,0 soniyadan kamroq vaqt ichida erishadi. Bu koʻrsatkich boʻyicha u mashhur Rimac Nevera bilan tenglasha oladi. Avtomobilning maksimal tezligi esa 350 km/soatni tashkil etadi. Modelning yumshoq tomli versiyasi 2650 kg, metall tomli varianti esa 2580 kg vaznga ega.
Dizayn ustida BYD bosh dizayneri Wolfgang Egger ishlagan boʻlib, u avvalroq Alfa Romeo 8C Competizione kabi durdonalarni yaratgan. Denza Z silliq yuzalar va oldinga surilgan kabina silueti bilan oʻtgan yilgi konsept-karga sodiq qolgan. Ichki qismda esa BYD anʻanalaridan farqli oʻlaroq, boshqaruv paneli va kvadrat shaklidagi rulda bir qator jismoniy tugmalar, jumladan, osma tizimni sozlash funksiyalari oʻrin olgan.
Texnik jihatdan Denza Z uchta elektr motor (ikkita orqa oʻqda va bitta oldinda) bilan jihozlangan. Shuningdek, u steer-by-wire tizimi, toʻrtta mustaqil boshqariladigan elektr motor va Yangwang U9 giperkarida qoʻllanilgan DiSus-M magnitoreologik osma tizimiga ega. Qizigʻi shundaki, Denza ushbu modelni oʻz vatanidan oldin Yevropa bozorida sotuvga chiqarishni rejalashtirmoqda.
…