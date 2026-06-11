Denza Z superkari 1582 ot kuchi va 350 km/soat tezlik bilan namoyish etildi

·17·Avto
Denza Z superkari 1582 ot kuchi va 350 km/soat tezlik bilan namoyish etildi

Xitoyning tartibga soluvchi organlari tomonidan eʻlon qilingan hujjatlarda yangi Denza Z superkarining texnik xususiyatlari ochiqlandi. BYD kompaniyasiga tegishli lyuks brendning ushbu flagman modeli hayratlanarli 1582 ot kuchiga ega boʻlishi maʻlum boʻldi. 2+2 koʻrinishidagi rodster ilk bor Pekin avtosalonida keng jamoatchilikka koʻrsatilgan edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Denza vakillarining taʻkidlashicha, avtomobil 0 dan 100 km/soat tezlikka 2,0 soniyadan kamroq vaqt ichida erishadi. Bu koʻrsatkich boʻyicha u mashhur Rimac Nevera bilan tenglasha oladi. Avtomobilning maksimal tezligi esa 350 km/soatni tashkil etadi. Modelning yumshoq tomli versiyasi 2650 kg, metall tomli varianti esa 2580 kg vaznga ega.

Dizayn ustida BYD bosh dizayneri Wolfgang Egger ishlagan boʻlib, u avvalroq Alfa Romeo 8C Competizione kabi durdonalarni yaratgan. Denza Z silliq yuzalar va oldinga surilgan kabina silueti bilan oʻtgan yilgi konsept-karga sodiq qolgan. Ichki qismda esa BYD anʻanalaridan farqli oʻlaroq, boshqaruv paneli va kvadrat shaklidagi rulda bir qator jismoniy tugmalar, jumladan, osma tizimni sozlash funksiyalari oʻrin olgan.

Texnik jihatdan Denza Z uchta elektr motor (ikkita orqa oʻqda va bitta oldinda) bilan jihozlangan. Shuningdek, u steer-by-wire tizimi, toʻrtta mustaqil boshqariladigan elektr motor va Yangwang U9 giperkarida qoʻllanilgan DiSus-M magnitoreologik osma tizimiga ega. Qizigʻi shundaki, Denza ushbu modelni oʻz vatanidan oldin Yevropa bozorida sotuvga chiqarishni rejalashtirmoqda.

DenzaBYDSuperkarElektromobilAvto-yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toyota, Lexus va Honda yetakchilik qilgan reyting e’lon qilindiToyota, Lexus va Honda yetakchilik qilgan reyting e’lon qilindiBugun, 14:29MG kompaniyasi Gudvudda yangi ixcham elektromobilini namoyish etadiMG kompaniyasi Gudvudda yangi ixcham elektromobilini namoyish etadiBugun, 10:51“Xitoylik Cadillac” arzonlashdi: GAC GS8 narxlari pasaytirildi“Xitoylik Cadillac” arzonlashdi: GAC GS8 narxlari pasaytirildiBugun, 07:52Britaniyaning 2026-yildagi eng yaxshi haydovchi avtomobili: Porsche 911 GT3 TouringBritaniyaning 2026-yildagi eng yaxshi haydovchi avtomobili: Porsche 911 GT3 TouringBugun, 06:57Fiat brendining qayta tugʻilishi: Inqirozdan muvaffaqiyat sari yoʻlFiat brendining qayta tugʻilishi: Inqirozdan muvaffaqiyat sari yoʻlBugun, 05:54Parchalanayotgan dunyo global avtomobil sanoatiga qanday zarba bermoqdaParchalanayotgan dunyo global avtomobil sanoatiga qanday zarba bermoqdaBugun, 04:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi