Elise, Evoque va Corvette: Dizayner Julian Thomson dunyosiga sayohat
G'alati tuyulishi mumkin, ammo Autocar nashrining 2026-yilgi "Dizayn qahramoni" unvoni sohibi Julian Thomsonni boshqa taniqli avtomobil dizaynerlaridan ajratib turadigan jihat — uning hamon 40 yil avvalgidek ajoyib avtomobillar yaratishga bo'lgan ishtiyoqidir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Odatda, o'z sohasida uch-to'rt o'n yillik muvaffaqiyatli faoliyat yuritgan ko'plab dizayn ustalari vaqt o'tishi bilan boshqaruvchi va administratorlarga aylanib qolishadi. Ular ko'proq yirik kompaniyalarning direktorlar kengashida sodir bo'layotgan jarayonlar bilan band bo'lib qoladilar.
Biroq Julian Thomson uchun ijodiy jarayon hamon birinchi o'rinda turadi. U Lotus Elise kabi afsonaviy modellardan tortib, Range Rover Evoque kabi zamonaviy krossoverlar dizaynigacha bo'lgan yo'lda o'zining betakror uslubini saqlab qola oldi.
Uning Corvette kabi sportkarlar va boshqa ko'plab mashhur modellar ustidagi ishi avtomobil sanoatida yangi standartlarni belgilab berdi. Thomsonning yondashuvi shunchaki chiroyli shakl berish emas, balki avtomobilning xarakteri va haydovchi bilan bog'liqligini his qilishga asoslangan.
…