Elise, Evoque va Corvette: Dizayner Julian Thomson dunyosiga sayohat

·0·Avto
Elise, Evoque va Corvette: Dizayner Julian Thomson dunyosiga sayohat

G'alati tuyulishi mumkin, ammo Autocar nashrining 2026-yilgi "Dizayn qahramoni" unvoni sohibi Julian Thomsonni boshqa taniqli avtomobil dizaynerlaridan ajratib turadigan jihat — uning hamon 40 yil avvalgidek ajoyib avtomobillar yaratishga bo'lgan ishtiyoqidir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Odatda, o'z sohasida uch-to'rt o'n yillik muvaffaqiyatli faoliyat yuritgan ko'plab dizayn ustalari vaqt o'tishi bilan boshqaruvchi va administratorlarga aylanib qolishadi. Ular ko'proq yirik kompaniyalarning direktorlar kengashida sodir bo'layotgan jarayonlar bilan band bo'lib qoladilar.

Biroq Julian Thomson uchun ijodiy jarayon hamon birinchi o'rinda turadi. U Lotus Elise kabi afsonaviy modellardan tortib, Range Rover Evoque kabi zamonaviy krossoverlar dizaynigacha bo'lgan yo'lda o'zining betakror uslubini saqlab qola oldi.

Uning Corvette kabi sportkarlar va boshqa ko'plab mashhur modellar ustidagi ishi avtomobil sanoatida yangi standartlarni belgilab berdi. Thomsonning yondashuvi shunchaki chiroyli shakl berish emas, balki avtomobilning xarakteri va haydovchi bilan bog'liqligini his qilishga asoslangan.

Julian ThomsonAvtomobil dizayniLotus EliseRange Rover EvoqueCorvette
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi Lada Azimut krossoveri –40 dan +60 darajagacha chidamlilikni namoyish etdiYangi Lada Azimut krossoveri –40 dan +60 darajagacha chidamlilikni namoyish etdiKecha, 17:26RJD yangi avlod SV vagonlarini taqdim etdi: kengroq joy va alohida dushRJD yangi avlod SV vagonlarini taqdim etdi: kengroq joy va alohida dushKecha, 15:23Toyota, Lexus va Honda yetakchilik qilgan reyting e’lon qilindiToyota, Lexus va Honda yetakchilik qilgan reyting e’lon qilindiKecha, 14:29Denza Z superkari 1582 ot kuchi va 350 km/soat tezlik bilan namoyish etildiDenza Z superkari 1582 ot kuchi va 350 km/soat tezlik bilan namoyish etildiKecha, 13:52MG kompaniyasi Gudvudda yangi ixcham elektromobilini namoyish etadiMG kompaniyasi Gudvudda yangi ixcham elektromobilini namoyish etadiKecha, 10:51“Xitoylik Cadillac” arzonlashdi: GAC GS8 narxlari pasaytirildi“Xitoylik Cadillac” arzonlashdi: GAC GS8 narxlari pasaytirildiKecha, 07:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi