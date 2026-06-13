Skoda qanday qilib Yevropaning ikkinchi raqamli brendiga aylandi

·20·Avto
Skoda qanday qilib Yevropaning ikkinchi raqamli brendiga aylandi

Skoda kompaniyasining muvaffaqiyati ortida nafaqat strategik rejalashtirish, balki rahbariyatning bevosita ishtiroki ham yotibdi. Kompaniya bosh direktori Klaus Zellmer bilan Mladá Boleslavdagi brend muzeyida uchrashganimizda, u hatto suratga olish jarayonida mebellarni surish va yoritish uskunalarini oʻrnatishga ham yordam berishdan qochmadi. Bunday yondashuv brendning bugungi kundagi yutuqlarida muhim omil boʻlib xizmat qilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Chexiya brendi 2026-yilning birinchi choragida Yevropa bozorida hayratlanarli natija qayd etdi — jami 223,500 dona avtomobil sotildi. Bu koʻrsatkich Skoda brendini mintaqada Volkswagen markasidan keyingi ikkinchi oʻringa olib chiqdi. Toʻrt yil ichida sakkiz pogʻonaga yuqorilagan kompaniya hozirda eng tez rivojlanayotgan avtomobil ishlab chiqaruvchilardan biri hisoblanadi.

Klaus Zellmer boshchiligidagi jamoa nafaqat anʼanaviy ichki yonuv dvigatelli modellarni, balki zamonaviy elektromobil va krossoverlar segmentini ham muvaffaqiyatli rivojlantirmoqda. Kompaniyaning bunday oʻsish surʼati uning global bozordagi mavqeyini yanada mustahkamlashiga xizmat qiladi.

SkodaKlaus ZellmerVolkswagenAvtomobilYevropa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Superkarlarni unuting: Morgan Supersport haqiqiy orzular avtomobiliSuperkarlarni unuting: Morgan Supersport haqiqiy orzular avtomobiliBugun, 06:27Toyota Sienna 2027 Xitoyda taqdim etildi: Huawei va Xiaomi tizimlari bilanToyota Sienna 2027 Xitoyda taqdim etildi: Huawei va Xiaomi tizimlari bilanBugun, 04:23General Motors 350 darajaga chidamli innovatsion alyuminiy yaratdiGeneral Motors 350 darajaga chidamli innovatsion alyuminiy yaratdiBugun, 03:20Xitoyliklar yo‘l tozalovchi “supermashina” yaratdiXitoyliklar yo‘l tozalovchi “supermashina” yaratdiBugun, 00:12Rossiyada Jetour modellari arzonlashdi: T1, Dashing va X70 Plus uchun chegirmalarRossiyada Jetour modellari arzonlashdi: T1, Dashing va X70 Plus uchun chegirmalarBugun, 22:51Kelajakdagi sport BMW: 1000 ot kuchiga ega BMW M Concept Neue KlasseKelajakdagi sport BMW: 1000 ot kuchiga ega BMW M Concept Neue KlasseBugun, 20:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi