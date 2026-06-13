Skoda qanday qilib Yevropaning ikkinchi raqamli brendiga aylandi
Skoda kompaniyasining muvaffaqiyati ortida nafaqat strategik rejalashtirish, balki rahbariyatning bevosita ishtiroki ham yotibdi. Kompaniya bosh direktori Klaus Zellmer bilan Mladá Boleslavdagi brend muzeyida uchrashganimizda, u hatto suratga olish jarayonida mebellarni surish va yoritish uskunalarini oʻrnatishga ham yordam berishdan qochmadi. Bunday yondashuv brendning bugungi kundagi yutuqlarida muhim omil boʻlib xizmat qilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Chexiya brendi 2026-yilning birinchi choragida Yevropa bozorida hayratlanarli natija qayd etdi — jami 223,500 dona avtomobil sotildi. Bu koʻrsatkich Skoda brendini mintaqada Volkswagen markasidan keyingi ikkinchi oʻringa olib chiqdi. Toʻrt yil ichida sakkiz pogʻonaga yuqorilagan kompaniya hozirda eng tez rivojlanayotgan avtomobil ishlab chiqaruvchilardan biri hisoblanadi.
Klaus Zellmer boshchiligidagi jamoa nafaqat anʼanaviy ichki yonuv dvigatelli modellarni, balki zamonaviy elektromobil va krossoverlar segmentini ham muvaffaqiyatli rivojlantirmoqda. Kompaniyaning bunday oʻsish surʼati uning global bozordagi mavqeyini yanada mustahkamlashiga xizmat qiladi.
…