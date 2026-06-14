Ford uchun poygalar shunchaki marketing emas: Jim Farley yangi strategiyani eʼlon qildi

·12·Avto
Ford uchun poygalar shunchaki marketing emas: Jim Farley yangi strategiyani eʼlon qildi

Avtomobil sanoatining giganti hisoblangan Ford kompaniyasi uchun avtosport shunchaki brendni targʻib qilish vositasi emas, balki kompaniyaning kelajakdagi omon qolishi va texnologik rivojlanishining asosiy poydevoridir. Kompaniya bosh direktori Jim Farleyning taʼkidlashicha, bugungi kunda poyga yoʻlaklaridagi ishtirok brend uchun har qachongidan ham muhimroq ahamiyat kasb etmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Ford tarixi hali kompaniya rasman tashkil etilmasdan oldin ham poygalar bilan chambarchas bogʻliq boʻlgan. Biroq, Farley boshchiligidagi yangi davrda bu yoʻnalish strategik ustuvorlikka aylandi. Uning fikricha, poyga avtomobillarini yaratish jarayonida olingan tajriba va muhandislik yechimlari toʻgʻridan-toʻgʻri oddiy isteʼmolchilar uchun moʻljallangan seriyali modellarga koʻchirilmoqda.

Texnologik sinov maydoni

Zamonaviy avtosport Ford uchun eng murakkab sharoitlarda yangi agregatlarni sinovdan oʻtkazish laboratoriyasi vazifasini oʻtaydi. Masalan, 5.0 litrli atmosfera dvigatellari yoki gibrid tizimlar poyga trassalarida oʻzining maksimal imkoniyatlarini namoyish etadi. Bu esa muhandislarga dvigatel chidamliligi va samaradorligini oshirish boʻyicha qimmatli maʼlumotlarni taqdim etadi.

Jim Farley poygalarga boʻlgan shaxsiy ishtiyoqi bilan ham tanilgan, biroq u buni shunchaki xobbi deb hisoblamaydi. Uning soʻzlariga koʻra, poyga maydonidagi shovqin va tezlik ortida ulkan innovatsion salohiyat yotibdi. Bu jarayon kompaniya xodimlarini yanada tezroq va sifatliroq ishlashga, raqobatbardosh mahsulotlar yaratishga undaydi.

Global raqobat va kelajak rejalari

Oʻzbekiston bozorida ham Ford brendi oʻzining yoʻltanlamaslari va tijorat avtomobillari bilan mustahkam oʻringa ega. Kompaniyaning global poygalardagi muvaffaqiyati mahalliy xaridorlarning brendga boʻlgan ishonchini yanada oshiradi. Kuchli dvigatellar va chidamli shassilar aynan poyga texnologiyalari asosida takomillashtiriladi.

Ford hozirda nafaqat anʼanaviy ichki yonuv dvigatellari, balki elektrlashtirilgan poyga modellariga ham katta eʼtibor qaratmoqda. Bu strategiya kompaniyaning umumiy elektrifikatsiya rejasiga mos keladi. Kelajakda poyga trassalarida sinalgan gibrid tizimlar Ford Mustang yoki Ford F-150 kabi ommabop modellarning ajralmas qismiga aylanishi kutilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Ford uchun avtosport — bu marketing byudjetini sarflash emas, balki kelajak avtomobillari uchun intellektual sarmoyadir. Jim Farley boshchiligidagi jamoa poyga trassalarini brendning texnik mukammalligini isbotlovchi asosiy maydon deb biladi.

FordAvtosportJim FarleyInnovatsiyaAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Audi A5 Sportback va Mercedes-Benz CLA raqobatchisi Hongqi H6 arzonlashdiAudi A5 Sportback va Mercedes-Benz CLA raqobatchisi Hongqi H6 arzonlashdiBugun, 22:52BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirikBYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirikBugun, 19:24Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?Kecha, 15:28Hyundai Elantra 2026 Xitoyda sotuvga chiqdi: Narxlar va asosiy oʻzgarishlarHyundai Elantra 2026 Xitoyda sotuvga chiqdi: Narxlar va asosiy oʻzgarishlarKecha, 14:28Yevropa uchun ilk gibrid BYD: Dolphin G modeli taqdim etildiYevropa uchun ilk gibrid BYD: Dolphin G modeli taqdim etildiKecha, 13:53Belgee krossoverlari Belarusda ishlab chiqarilgan multimedia tizimlari bilan jihozlanadiBelgee krossoverlari Belarusda ishlab chiqarilgan multimedia tizimlari bilan jihozlanadiKecha, 12:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi