Ford uchun poygalar shunchaki marketing emas: Jim Farley yangi strategiyani eʼlon qildi
Avtomobil sanoatining giganti hisoblangan Ford kompaniyasi uchun avtosport shunchaki brendni targʻib qilish vositasi emas, balki kompaniyaning kelajakdagi omon qolishi va texnologik rivojlanishining asosiy poydevoridir. Kompaniya bosh direktori Jim Farleyning taʼkidlashicha, bugungi kunda poyga yoʻlaklaridagi ishtirok brend uchun har qachongidan ham muhimroq ahamiyat kasb etmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Ford tarixi hali kompaniya rasman tashkil etilmasdan oldin ham poygalar bilan chambarchas bogʻliq boʻlgan. Biroq, Farley boshchiligidagi yangi davrda bu yoʻnalish strategik ustuvorlikka aylandi. Uning fikricha, poyga avtomobillarini yaratish jarayonida olingan tajriba va muhandislik yechimlari toʻgʻridan-toʻgʻri oddiy isteʼmolchilar uchun moʻljallangan seriyali modellarga koʻchirilmoqda.
Texnologik sinov maydoniZamonaviy avtosport Ford uchun eng murakkab sharoitlarda yangi agregatlarni sinovdan oʻtkazish laboratoriyasi vazifasini oʻtaydi. Masalan, 5.0 litrli atmosfera dvigatellari yoki gibrid tizimlar poyga trassalarida oʻzining maksimal imkoniyatlarini namoyish etadi. Bu esa muhandislarga dvigatel chidamliligi va samaradorligini oshirish boʻyicha qimmatli maʼlumotlarni taqdim etadi.
Jim Farley poygalarga boʻlgan shaxsiy ishtiyoqi bilan ham tanilgan, biroq u buni shunchaki xobbi deb hisoblamaydi. Uning soʻzlariga koʻra, poyga maydonidagi shovqin va tezlik ortida ulkan innovatsion salohiyat yotibdi. Bu jarayon kompaniya xodimlarini yanada tezroq va sifatliroq ishlashga, raqobatbardosh mahsulotlar yaratishga undaydi.
Global raqobat va kelajak rejalariOʻzbekiston bozorida ham Ford brendi oʻzining yoʻltanlamaslari va tijorat avtomobillari bilan mustahkam oʻringa ega. Kompaniyaning global poygalardagi muvaffaqiyati mahalliy xaridorlarning brendga boʻlgan ishonchini yanada oshiradi. Kuchli dvigatellar va chidamli shassilar aynan poyga texnologiyalari asosida takomillashtiriladi.
Ford hozirda nafaqat anʼanaviy ichki yonuv dvigatellari, balki elektrlashtirilgan poyga modellariga ham katta eʼtibor qaratmoqda. Bu strategiya kompaniyaning umumiy elektrifikatsiya rejasiga mos keladi. Kelajakda poyga trassalarida sinalgan gibrid tizimlar Ford Mustang yoki Ford F-150 kabi ommabop modellarning ajralmas qismiga aylanishi kutilmoqda.
Xulosa qilib aytganda, Ford uchun avtosport — bu marketing byudjetini sarflash emas, balki kelajak avtomobillari uchun intellektual sarmoyadir. Jim Farley boshchiligidagi jamoa poyga trassalarini brendning texnik mukammalligini isbotlovchi asosiy maydon deb biladi.
…