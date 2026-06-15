Bovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalarini davom ettiruvchi 790 ot kuchiga ega super-universal

·18·Avto
Bovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalarini davom ettiruvchi 790 ot kuchiga ega super-universal

Avtomobil olamida oʻzining nafis va oʻta kuchli modifikatsiyalari bilan tanilgan Alpina brendi asoschilari yangi loyihani taqdim etishdi. Bovensiepen 05 GT deb nomlangan ushbu model afsonaviy Alpina B5 vorisi sifatida maydonga chiqmoqda. BMW M5 Touring bazasida yaratilgan ushbu super-universal nafaqat tashqi koʻrinishi, balki texnik imkoniyatlari bilan ham hayratga soladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi model ustida ishlashda asosiy eʼtibor BMW M5 Touring avtomobilining agressiv qiyofasini biroz yumshatish va unga klassik Alpina uslubiga xos boʻlgan vazminlikni qaytarishga qaratilgan. Ushbu dizayn oʻzgarishlari uchun mashhur dizayner Frank Stephenson masʼul boʻldi. U oʻz vaqtida Ferrari F430, McLaren P1 va BMW Mini kabi mashhur modellarning tashqi koʻrinishini yaratgan mutaxassis sifatida tanilgan.

Texnik koʻrsatkichlar va quvvat

Bovensiepen 05 GT kapoti ostida 4,4 litrli S68 rusumli qoʻsh turbo quvvatlagichli V8 dvigateli joylashgan. Muhandislar havo olish tizimini optimallashtirish va Akrapovic kompaniyasining titanli chiqarish tizimini oʻrnatish orqali quvvatni sezilarli darajada oshirishga muvaffaq boʻlishdi. Natijada, standart M5 modelidagi 718 ot kuchi va 1000 Nm aylantirish momenti mos ravishda 790 ot kuchi va 1100 Nm gacha koʻtarildi.

Gibrid tizimning elektr qismi oʻzgarishsiz qolgan boʻlib, u 195 ot kuchini taʼminlaydi va faqat elektr quvvati bilan 55-60 kilometr masofani bosib oʻtish imkonini beradi. Avtomobilning dinamik koʻrsatkichlari ham kishini hayratda qoldiradi: u soatiga 100 km tezlikka 3,6 soniyadan kamroq vaqt ichida erishadi, maksimal tezligi esa 305 km/soatdan oshadi.

Komfort va boshqaruv muvozanati

Anʼanaviy Alpina xaridorlari uchun eng muhim jihat bu — yuqori tezlikda ham saqlanib qoladigan qulaylikdir. Bovensiepen 05 GT loyihasida osma tizim (podveska) qayta sozlangan boʻlib, u standart BMW M5 modeliga qaraganda yumshoqroq va ravonroq harakatlanishni taʼminlaydi. Bu esa avtomobilni ham kundalik haydash, ham uzoq masofali sayohatlar uchun ideal tanlovga aylantiradi.

Avtomobilning umumiy vazni 2555 kg ni tashkil etadi, bu standart modeldan atigi 5 kg ga ogʻirroq. Biroq, Akrapovic chiqarish tizimi tufayli ogʻirlikning bir qismi (8 kg) tejalgan. Tashqi koʻrinishda yangi bamperlar, yon yubkalar va orqa spoyler avtomobilning aerodinamikasini yaxshilash bilan birga, unga oʻziga xos estetik koʻrinish beradi.

Ushbu modifikatsiya paketi Germaniyaning Buxloe shahridagi zavodda amalga oshiriladi va uning narxi donor avtomobil qiymatidan tashqari taxminan 50 000 yevroni tashkil etadi. Bu avvalroq taqdim etilgan va cheklangan adadda chiqarilgan Bovensiepen Zagato modeliga qaraganda ancha hamyonbop variant hisoblanadi. Oʻzbekiston bozorida bunday eksklyuziv modellar asosan buyurtma asosida keltiriladi va haqiqiy avto-gurmanlar uchun moʻljallangan.

BovensiepenBMWAlpinaM5 TouringSuperkar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Denza N8L Flash Charge Edition: 761 ot kuchi va 10 daqiqada toʻliq quvvatlanish imkoniyatiDenza N8L Flash Charge Edition: 761 ot kuchi va 10 daqiqada toʻliq quvvatlanish imkoniyatiBugun, 22:53Mercedes-AMG GLE va GLS modellariga yangi 627 ot kuchiga ega V8 dvigateli oʻrnatildiMercedes-AMG GLE va GLS modellariga yangi 627 ot kuchiga ega V8 dvigateli oʻrnatildiBugun, 22:25Haval H6 Classic yangilanmoqda: Mashhur krossoverning 2026-yilgi modeli taqdim etiladiHaval H6 Classic yangilanmoqda: Mashhur krossoverning 2026-yilgi modeli taqdim etiladiBugun, 21:21Klassika qudrati: 70 yoshli Chevrolet 350 kundalik hayotda zamonaviy mashinalardan ustunmi?Klassika qudrati: 70 yoshli Chevrolet 350 kundalik hayotda zamonaviy mashinalardan ustunmi?Kecha, 15:27Geely yangilangan 7 oʻrinli Okavango krossoverini taqdim etdi: Narxlar va xususiyatlarGeely yangilangan 7 oʻrinli Okavango krossoverini taqdim etdi: Narxlar va xususiyatlarKecha, 11:52Xitoyda yangilangan Hyundai Tucson L 2026 taqdim etildi: Texnik jihatlar va narxlarXitoyda yangilangan Hyundai Tucson L 2026 taqdim etildi: Texnik jihatlar va narxlarKecha, 10:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi