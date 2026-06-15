Bovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalarini davom ettiruvchi 790 ot kuchiga ega super-universal
Avtomobil olamida oʻzining nafis va oʻta kuchli modifikatsiyalari bilan tanilgan Alpina brendi asoschilari yangi loyihani taqdim etishdi. Bovensiepen 05 GT deb nomlangan ushbu model afsonaviy Alpina B5 vorisi sifatida maydonga chiqmoqda. BMW M5 Touring bazasida yaratilgan ushbu super-universal nafaqat tashqi koʻrinishi, balki texnik imkoniyatlari bilan ham hayratga soladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi model ustida ishlashda asosiy eʼtibor BMW M5 Touring avtomobilining agressiv qiyofasini biroz yumshatish va unga klassik Alpina uslubiga xos boʻlgan vazminlikni qaytarishga qaratilgan. Ushbu dizayn oʻzgarishlari uchun mashhur dizayner Frank Stephenson masʼul boʻldi. U oʻz vaqtida Ferrari F430, McLaren P1 va BMW Mini kabi mashhur modellarning tashqi koʻrinishini yaratgan mutaxassis sifatida tanilgan.
Texnik koʻrsatkichlar va quvvatBovensiepen 05 GT kapoti ostida 4,4 litrli S68 rusumli qoʻsh turbo quvvatlagichli V8 dvigateli joylashgan. Muhandislar havo olish tizimini optimallashtirish va Akrapovic kompaniyasining titanli chiqarish tizimini oʻrnatish orqali quvvatni sezilarli darajada oshirishga muvaffaq boʻlishdi. Natijada, standart M5 modelidagi 718 ot kuchi va 1000 Nm aylantirish momenti mos ravishda 790 ot kuchi va 1100 Nm gacha koʻtarildi.
Gibrid tizimning elektr qismi oʻzgarishsiz qolgan boʻlib, u 195 ot kuchini taʼminlaydi va faqat elektr quvvati bilan 55-60 kilometr masofani bosib oʻtish imkonini beradi. Avtomobilning dinamik koʻrsatkichlari ham kishini hayratda qoldiradi: u soatiga 100 km tezlikka 3,6 soniyadan kamroq vaqt ichida erishadi, maksimal tezligi esa 305 km/soatdan oshadi.
Komfort va boshqaruv muvozanatiAnʼanaviy Alpina xaridorlari uchun eng muhim jihat bu — yuqori tezlikda ham saqlanib qoladigan qulaylikdir. Bovensiepen 05 GT loyihasida osma tizim (podveska) qayta sozlangan boʻlib, u standart BMW M5 modeliga qaraganda yumshoqroq va ravonroq harakatlanishni taʼminlaydi. Bu esa avtomobilni ham kundalik haydash, ham uzoq masofali sayohatlar uchun ideal tanlovga aylantiradi.
Avtomobilning umumiy vazni 2555 kg ni tashkil etadi, bu standart modeldan atigi 5 kg ga ogʻirroq. Biroq, Akrapovic chiqarish tizimi tufayli ogʻirlikning bir qismi (8 kg) tejalgan. Tashqi koʻrinishda yangi bamperlar, yon yubkalar va orqa spoyler avtomobilning aerodinamikasini yaxshilash bilan birga, unga oʻziga xos estetik koʻrinish beradi.
Ushbu modifikatsiya paketi Germaniyaning Buxloe shahridagi zavodda amalga oshiriladi va uning narxi donor avtomobil qiymatidan tashqari taxminan 50 000 yevroni tashkil etadi. Bu avvalroq taqdim etilgan va cheklangan adadda chiqarilgan Bovensiepen Zagato modeliga qaraganda ancha hamyonbop variant hisoblanadi. Oʻzbekiston bozorida bunday eksklyuziv modellar asosan buyurtma asosida keltiriladi va haqiqiy avto-gurmanlar uchun moʻljallangan.
…