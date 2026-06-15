Bovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalari asosida yaratilgan 790 ot kuchiga ega super-universal

·14·Avto
Bovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalari asosida yaratilgan 790 ot kuchiga ega super-universal

Avtomobil olamida Alpina brendi huquqlari BMW kompaniyasiga sotilganidan soʻng, mashhur Bovensiepen oilasi oʻzining yangi loyihasini taqdim etdi. Yangi Bovensiepen 05 GT modeli aslida afsonaviy Alpina B5 modelining munosib davomchisi boʻlib, u yangi avlod BMW M5 Touring bazasida yaratildi. Ushbu super-universal nafaqat quvvati, balki oʻziga xos dizayn falsafasi bilan ham ajralib turadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Bovensiepen 05 GT loyihasi ustida mashhur dizayner Frank Stephenson ish olib borgan. U oʻz vaqtida Ferrari F430, McLaren P1 va zamonaviy BMW Mini kabi modellarni yaratishda ishtirok etgan mutaxassis sifatida tanilgan. Stephensonning maqsadi BMW M5 Touring modelining agressiv va biroz ogʻir koʻrinishini yumshatish hamda unga Alpina uslubiga xos boʻlgan vazminlik va nafislikni qaytarishdan iborat edi. Avtomobilning old va orqa bamperlari, yon qismlari va spoyleri butunlay yangilangan.

Texnik koʻrsatkichlar va quvvat

Avtomobilning texnik qismida ham sezilarli oʻzgarishlar amalga oshirilgan. Muhandislar 4,4 litrli S68 V8 biturbo dvigatelini qayta sozlash orqali uning quvvatini sezilarli darajada oshirishga muvaffaq boʻlishdi. Standart BMW M5 modelida 718 ot kuchi mavjud boʻlsa, Bovensiepen 05 GT varianti 790 ot kuchi va 1100 Nm aylantiruvchi momentga ega.

Gidrid tizimning elektr qismi oʻzgarishsiz qoldirilgan boʻlib, u hamon 195 ot kuchini taʼminlaydi va sof elektr rejimida 55-60 kilometr masofa bosib oʻtish imkonini beradi. Avtomobilning dinamik koʻrsatkichlari ham hayratlanarli: u soatiga 100 km tezlikka 3,6 soniyadan kamroq vaqt ichida erishadi, maksimal tezligi esa 305 km/soatdan yuqori etib belgilangan.

Eksklyuzivlik va qulaylik

Bovensiepen 05 GT modelining oʻziga xos jihatlaridan biri bu Akrapovic kompaniyasi tomonidan tayyorlangan titanli gaz chiqishi tizimidir. Bu nafaqat avtomobilning ovozini yanada jozibali qiladi, balki standart poʻlat tizimga nisbatan 8 kg vazn tejash imkonini beradi. Shunga qaramay, qoʻshimcha jihozlar hisobiga avtomobilning umumiy vazni 2555 kg ni tashkil etmoqda, bu esa standart modeldan 5 kg ga koʻproqdir.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu modelni yaratish uchun sarflanadigan modifikatsiya xarajatlari taxminan 50 000 yevroni tashkil etadi. Bu narx asosiy avtomobil qiymatidan tashqari hisoblanadi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, Bovensiepen 05 GT nafaqat tezlik, balki yuqori darajadagi harakatlanish qulayligi (comfort) bilan ham BMW M5 modelidan ustun turadi. Bu esa Alpina brendining sodiq muxlislari uchun eng muhim mezonlardan biridir.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida bunday eksklyuziv modellar kam uchrasa-da, Alpina anʼanalariga asoslangan ushbu loyiha yuqori unumdorlikka ega universal avtomobillar ishqibozlari orasida katta qiziqish uygʻotishi shubhasiz. Avtomobillarni qayta jihozlash jarayoni Germaniyaning Buxloe shahridagi korxonada amalga oshiriladi.

BovensiepenBMWAlpinaM5 TouringAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Denza N8L Flash Charge Edition: 761 ot kuchi va 10 daqiqada toʻliq quvvatlanish imkoniyatiDenza N8L Flash Charge Edition: 761 ot kuchi va 10 daqiqada toʻliq quvvatlanish imkoniyatiBugun, 22:53Mercedes-AMG GLE va GLS modellariga yangi 627 ot kuchiga ega V8 dvigateli oʻrnatildiMercedes-AMG GLE va GLS modellariga yangi 627 ot kuchiga ega V8 dvigateli oʻrnatildiBugun, 22:25Bovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalarini davom ettiruvchi 790 ot kuchiga ega super-universalBovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalarini davom ettiruvchi 790 ot kuchiga ega super-universalBugun, 22:23Haval H6 Classic yangilanmoqda: Mashhur krossoverning 2026-yilgi modeli taqdim etiladiHaval H6 Classic yangilanmoqda: Mashhur krossoverning 2026-yilgi modeli taqdim etiladiBugun, 21:21Klassika qudrati: 70 yoshli Chevrolet 350 kundalik hayotda zamonaviy mashinalardan ustunmi?Klassika qudrati: 70 yoshli Chevrolet 350 kundalik hayotda zamonaviy mashinalardan ustunmi?Kecha, 15:27Geely yangilangan 7 oʻrinli Okavango krossoverini taqdim etdi: Narxlar va xususiyatlarGeely yangilangan 7 oʻrinli Okavango krossoverini taqdim etdi: Narxlar va xususiyatlarKecha, 11:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi