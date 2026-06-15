Bovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalari asosida yaratilgan 790 ot kuchiga ega super-universal
Avtomobil olamida Alpina brendi huquqlari BMW kompaniyasiga sotilganidan soʻng, mashhur Bovensiepen oilasi oʻzining yangi loyihasini taqdim etdi. Yangi Bovensiepen 05 GT modeli aslida afsonaviy Alpina B5 modelining munosib davomchisi boʻlib, u yangi avlod BMW M5 Touring bazasida yaratildi. Ushbu super-universal nafaqat quvvati, balki oʻziga xos dizayn falsafasi bilan ham ajralib turadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Bovensiepen 05 GT loyihasi ustida mashhur dizayner Frank Stephenson ish olib borgan. U oʻz vaqtida Ferrari F430, McLaren P1 va zamonaviy BMW Mini kabi modellarni yaratishda ishtirok etgan mutaxassis sifatida tanilgan. Stephensonning maqsadi BMW M5 Touring modelining agressiv va biroz ogʻir koʻrinishini yumshatish hamda unga Alpina uslubiga xos boʻlgan vazminlik va nafislikni qaytarishdan iborat edi. Avtomobilning old va orqa bamperlari, yon qismlari va spoyleri butunlay yangilangan.
Texnik koʻrsatkichlar va quvvatAvtomobilning texnik qismida ham sezilarli oʻzgarishlar amalga oshirilgan. Muhandislar 4,4 litrli S68 V8 biturbo dvigatelini qayta sozlash orqali uning quvvatini sezilarli darajada oshirishga muvaffaq boʻlishdi. Standart BMW M5 modelida 718 ot kuchi mavjud boʻlsa, Bovensiepen 05 GT varianti 790 ot kuchi va 1100 Nm aylantiruvchi momentga ega.
Gidrid tizimning elektr qismi oʻzgarishsiz qoldirilgan boʻlib, u hamon 195 ot kuchini taʼminlaydi va sof elektr rejimida 55-60 kilometr masofa bosib oʻtish imkonini beradi. Avtomobilning dinamik koʻrsatkichlari ham hayratlanarli: u soatiga 100 km tezlikka 3,6 soniyadan kamroq vaqt ichida erishadi, maksimal tezligi esa 305 km/soatdan yuqori etib belgilangan.
Eksklyuzivlik va qulaylikBovensiepen 05 GT modelining oʻziga xos jihatlaridan biri bu Akrapovic kompaniyasi tomonidan tayyorlangan titanli gaz chiqishi tizimidir. Bu nafaqat avtomobilning ovozini yanada jozibali qiladi, balki standart poʻlat tizimga nisbatan 8 kg vazn tejash imkonini beradi. Shunga qaramay, qoʻshimcha jihozlar hisobiga avtomobilning umumiy vazni 2555 kg ni tashkil etmoqda, bu esa standart modeldan 5 kg ga koʻproqdir.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu modelni yaratish uchun sarflanadigan modifikatsiya xarajatlari taxminan 50 000 yevroni tashkil etadi. Bu narx asosiy avtomobil qiymatidan tashqari hisoblanadi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, Bovensiepen 05 GT nafaqat tezlik, balki yuqori darajadagi harakatlanish qulayligi (comfort) bilan ham BMW M5 modelidan ustun turadi. Bu esa Alpina brendining sodiq muxlislari uchun eng muhim mezonlardan biridir.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida bunday eksklyuziv modellar kam uchrasa-da, Alpina anʼanalariga asoslangan ushbu loyiha yuqori unumdorlikka ega universal avtomobillar ishqibozlari orasida katta qiziqish uygʻotishi shubhasiz. Avtomobillarni qayta jihozlash jarayoni Germaniyaning Buxloe shahridagi korxonada amalga oshiriladi.
…