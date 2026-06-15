Renault rahbari yangi Twingo rulida Parij koʻchalarini kezdi: Brendning qayta tugʻilishi

·0·Avto
Renault rahbari yangi Twingo rulida Parij koʻchalarini kezdi: Brendning qayta tugʻilishi

Renault kompaniyasi bosh direktori Fabrice Cambolive yangi Twingo modelining imkoniyatlarini namoyish etish maqsadida Parij markazi boʻylab oʻziga xos sayohat uyushtirdi. Ushbu tadbir shunchaki oddiy sayohat emas, balki Fransiyaning eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchisi soʻnggi yillarda boshidan kechirgan ulkan oʻzgarishlar va iqtisodiy yuksalishning ramziy ifodasidir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Avtomobil sanoatidagi nufuzli nashrlardan biri boʻlgan Autocar maʼlumotiga koʻra, Cambolive yangi elektromobil rulida jurnalistlar bilan muloqot qilar ekan, kompaniyaning strategik rejalari va model qatorini yangilash borasidagi muvaffaqiyatlariga toʻxtalib oʻtdi. Renault rahbari shaharning tor koʻchalarida Twingo modelining ixchamligi va manyovrchanligini amalda koʻrsatib berdi.

Strategik oʻzgarishlar va yangi modellar

Soʻnggi yillarda Renault oʻz eʼtiborini miqdordan sifatga qaratishni boshladi. Fabrice Cambolive boshchiligida brend oʻzining tarixiy modellarini, jumladan Renault 5 va Twingo kabi afsonaviy nomlarni zamonaviy elektr dvigatellar bilan qayta jonlantirmoqda. Bu strategiya nafaqat brend muxlislarini qaytarishga, balki yosh avlod vakillarini ham ekologik toza transportga jalb qilishga xizmat qilmoqda.

Parij koʻchalaridagi sayohat davomida Cambolive shahar markazidagi murakkab harakatlanish sharoitida ixcham avtomobillarning oʻrni beqiyos ekanini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, yangi Twingo nafaqat hamyonbop, balki megapolislar uchun eng qulay transport vositasiga aylanishi kutilmoqda.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Renault brendi oʻz oʻrniga ega. Mamlakatimizda elektromobillarga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, ixcham va tejamkor Twingo kabi modellar kelajakda shahar ichida harakatlanish uchun munosib nomzod boʻlishi mumkin. Hozirda mahalliy haydovchilar koʻproq krossoverlarga intilayotgan boʻlsa-da, global tendensiyalar kichik hajmli elektr transportiga oʻtishni taqozo etmoqda.

Fabrice Cambolive nafaqat mohir rahbar, balki oʻz shahrini sevuvchi inson sifatida ham namoyon boʻldi. U sayohat davomida Parijning tarixiy tumanlari va meʼmoriy obidalari haqida soʻzlab berib, yangi avtomobilning shahar muhitiga qanchalik mos tushishini vizual tarzda isbotladi. Bu kabi yondashuv brendning isteʼmolchilarga yaqinligini va mahsulotga boʻlgan ishonchni oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, Renault oʻzining "Renaulution" strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirishda davom etmoqda. Yangi Twingo esa ushbu yoʻldagi muhim qadamlardan biridir. Kompaniya rahbariyatining shaxsan oʻzi mahsulotlarni sinovdan oʻtkazishi va ommaga taqdim etishi, brendning kelajakdagi yutuqlaridan darak beradi.

RenaultTwingoFabrice CamboliveElektromobilAvtosanoat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kia tijorat avtomobillari segmentida inqilob qilmoqda: 2026-yilning eng kutilgan furgoniKia tijorat avtomobillari segmentida inqilob qilmoqda: 2026-yilning eng kutilgan furgoniBugun, 08:59Buyuk Britaniya elektromobillarga oʻtish talablarini yumshatishga tayyorlanmoqdaBuyuk Britaniya elektromobillarga oʻtish talablarini yumshatishga tayyorlanmoqdaBugun, 08:56Xitoy akkumulyator bozorida katta oʻzgarish: LG oʻrnini CATL va BYD egalladiXitoy akkumulyator bozorida katta oʻzgarish: LG oʻrnini CATL va BYD egalladiBugun, 08:56Bovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalari asosida yaratilgan 790 ot kuchiga ega super-universalBovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalari asosida yaratilgan 790 ot kuchiga ega super-universalBugun, 23:29Denza N8L Flash Charge Edition: 761 ot kuchi va 10 daqiqada toʻliq quvvatlanish imkoniyatiDenza N8L Flash Charge Edition: 761 ot kuchi va 10 daqiqada toʻliq quvvatlanish imkoniyatiBugun, 22:53Mercedes-AMG GLE va GLS modellariga yangi 627 ot kuchiga ega V8 dvigateli oʻrnatildiMercedes-AMG GLE va GLS modellariga yangi 627 ot kuchiga ega V8 dvigateli oʻrnatildiBugun, 22:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi