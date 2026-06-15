Renault rahbari yangi Twingo rulida Parij koʻchalarini kezdi: Brendning qayta tugʻilishi
Renault kompaniyasi bosh direktori Fabrice Cambolive yangi Twingo modelining imkoniyatlarini namoyish etish maqsadida Parij markazi boʻylab oʻziga xos sayohat uyushtirdi. Ushbu tadbir shunchaki oddiy sayohat emas, balki Fransiyaning eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchisi soʻnggi yillarda boshidan kechirgan ulkan oʻzgarishlar va iqtisodiy yuksalishning ramziy ifodasidir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Avtomobil sanoatidagi nufuzli nashrlardan biri boʻlgan Autocar maʼlumotiga koʻra, Cambolive yangi elektromobil rulida jurnalistlar bilan muloqot qilar ekan, kompaniyaning strategik rejalari va model qatorini yangilash borasidagi muvaffaqiyatlariga toʻxtalib oʻtdi. Renault rahbari shaharning tor koʻchalarida Twingo modelining ixchamligi va manyovrchanligini amalda koʻrsatib berdi.
Strategik oʻzgarishlar va yangi modellarSoʻnggi yillarda Renault oʻz eʼtiborini miqdordan sifatga qaratishni boshladi. Fabrice Cambolive boshchiligida brend oʻzining tarixiy modellarini, jumladan Renault 5 va Twingo kabi afsonaviy nomlarni zamonaviy elektr dvigatellar bilan qayta jonlantirmoqda. Bu strategiya nafaqat brend muxlislarini qaytarishga, balki yosh avlod vakillarini ham ekologik toza transportga jalb qilishga xizmat qilmoqda.
Parij koʻchalaridagi sayohat davomida Cambolive shahar markazidagi murakkab harakatlanish sharoitida ixcham avtomobillarning oʻrni beqiyos ekanini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, yangi Twingo nafaqat hamyonbop, balki megapolislar uchun eng qulay transport vositasiga aylanishi kutilmoqda.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Renault brendi oʻz oʻrniga ega. Mamlakatimizda elektromobillarga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, ixcham va tejamkor Twingo kabi modellar kelajakda shahar ichida harakatlanish uchun munosib nomzod boʻlishi mumkin. Hozirda mahalliy haydovchilar koʻproq krossoverlarga intilayotgan boʻlsa-da, global tendensiyalar kichik hajmli elektr transportiga oʻtishni taqozo etmoqda.
Fabrice Cambolive nafaqat mohir rahbar, balki oʻz shahrini sevuvchi inson sifatida ham namoyon boʻldi. U sayohat davomida Parijning tarixiy tumanlari va meʼmoriy obidalari haqida soʻzlab berib, yangi avtomobilning shahar muhitiga qanchalik mos tushishini vizual tarzda isbotladi. Bu kabi yondashuv brendning isteʼmolchilarga yaqinligini va mahsulotga boʻlgan ishonchni oshiradi.
Xulosa qilib aytganda, Renault oʻzining "Renaulution" strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirishda davom etmoqda. Yangi Twingo esa ushbu yoʻldagi muhim qadamlardan biridir. Kompaniya rahbariyatining shaxsan oʻzi mahsulotlarni sinovdan oʻtkazishi va ommaga taqdim etishi, brendning kelajakdagi yutuqlaridan darak beradi.
…