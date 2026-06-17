Bovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalarini davom ettiruvchi 790 ot kuchiga ega super-universal

·0·Avto
Bovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalarini davom ettiruvchi 790 ot kuchiga ega super-universal

Avtomobil olamida oʻzining nafis va yuqori unumdorlikka ega modellari bilan tanilgan Bovensiepen oilasi yangi durdonasini taqdim etdi. Avstriyada oʻtkazilgan tadbirda kutilmaganda namoyish etilgan Bovensiepen 05 GT modeli afsonaviy Alpina B5 vorisi sifatida eʼtirof etilmoqda. Ushbu yangilik Alpina brendining nom huquqlari BMW ixtiyoriga oʻtganidan soʻng, Bovensiepen oilasining mustaqil muhandislik salohiyatini namoyish etuvchi muhim qadam boʻldi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi 05 GT modeli oʻzining texnik koʻrsatkichlari bilan hatto eng talabchan avtomobil ishqibozlarini ham hayratda qoldirishi aniq. Avtomobil 790 ot kuchi va hayratlanarli 1100 Nm (811 lb ft) aylantiruvchi momentga ega. Ushbu quvvat manbai avtomobilni joyidan 100 km/soat tezlikka 3,6 soniyadan kamroq vaqt ichida olib chiqadi. Maksimal tezlik esa soatiga 305 kilometr (190 milya) bilan cheklangan boʻlsa-da, muhandislar avtomobilning potensiali 360 km/soatdan ham yuqori ekanligini taʼkidlamoqda.

M5 Touring negizidagi mukammallik

Bovensiepen 05 GT modeli yangi avlod BMW M5 Touring (G99) bazasida yaratilgan. Taʼkidlash joizki, kompaniya hozircha faqat universal kuzovli versiyani taklif qilmoqda va sedan varianti rejalashtirilmagan. Alpina modellarining anʼanaviy falsafasiga sodiq qolgan holda, 05 GT agressiv sport uslubidan koʻra koʻproq "sportcha nafislik" va yuqori darajadagi qulaylikka urgʻu beradi. Salon qismi eng oliy navli charm bilan qoplangan, osma tizim (podveska) esa uzoq masofalarga charchatmasdan harakatlanish uchun maxsus sozlangan.

Avtomobilning oʻziga xos jihati shundaki, u plagin-gibrid (PHEV) tizimini saqlab qolgan. Sakkiz pogʻonali uzatmalar qutisi ichiga joylashtirilgan elektr dvigateli qariyb 200 ot kuchini taʼminlaydi. Bu esa 05 GT modeliga faqat elektr quvvati yordamida 56 kilometrgacha (35 milya) masofani bosib oʻtish imkonini beradi. Bovensiepen muhandislari gibrid tizimning elektr qismiga tegmagan holda, asosiy eʼtiborni ichki yonuv dvigatelining samaradorligini oshirishga qaratganlar.

Eksklyuzivlik va sotuv shartlari

Mazkur loyiha avvalgi Alpina modellaridan farqli oʻlaroq, donor avtomobilning konstruksiyasiga (masalan, uzatmalar qutisini mustahkamlash yoki qoʻshimcha radiatorlar oʻrnatish) chuqur aralashuvni talab qilmagan. Buning sababi, bazaviy M5 Touring modeli allaqachon bunday yuqori yuklamalarga chidamli qilib ishlanganidir. Shunga qaramay, 05 GT oddiy M5 modelidan sezilarli darajada tezroq va dinamikroqdir.

Avtomobilni xarid qilish boʻyicha muhim shart mavjud: mijozlar 05 GT modelini bevosita Bovensiepen Automobile orqali buyurtma qilishlari lozim. Kompaniya ushbu paketni tayyor ishlatilgan M5 avtomobillariga oʻrnatib berish (retrofit) xizmatini taklif etmaydi. Bu esa modelning kolleksion qiymatini va eksklyuzivligini yanada oshiradi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham BMW brendining yuqori modifikatsiyalangan versiyalariga qiziqish yuqori ekanligini hisobga olsak, Bovensiepen 05 GT kabi modellar haqiqiy estetiklar va tezlik shaydolari uchun moʻljallangan. Alpina brendi BMW tarkibida yanada hashamatli (7 Series darajasidagi) modellarga eʼtibor qaratayotgan bir paytda, Bovensiepen oilasi 5 Series muxlislari uchun munosib muqobil yaratishga muvaffaq boʻldi.

BovensiepenBMWAlpinaM5 TouringSuperkar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Porsche Taycan yangilandi: Endi elektromobilga virtual uzatmalar qutisi oʻrnatiladiPorsche Taycan yangilandi: Endi elektromobilga virtual uzatmalar qutisi oʻrnatiladiBugun, 14:28Chevrolet Onix avtomobillari savdosi bilan bog‘liq muhokamalar ijtimoiy tarmoqlarda ko‘paymoqdaChevrolet Onix avtomobillari savdosi bilan bog‘liq muhokamalar ijtimoiy tarmoqlarda ko‘paymoqdaBugun, 09:57Horse Powertrain: Ichki yonuv dvigatellari davri hali tugamaganini isbotlamoqdaHorse Powertrain: Ichki yonuv dvigatellari davri hali tugamaganini isbotlamoqdaBugun, 05:27Porsche kompaniyasi Buyuk Britaniyadagi faoliyatining 75 yilligiga maxsus 911 GT3 modelini taqdim etdiPorsche kompaniyasi Buyuk Britaniyadagi faoliyatining 75 yilligiga maxsus 911 GT3 modelini taqdim etdiBugun, 00:27Ineos afsonaviy Land Rover oʻrnini egallaydigan harbiy Grenadier prototipini taqdim etdiIneos afsonaviy Land Rover oʻrnini egallaydigan harbiy Grenadier prototipini taqdim etdiBugun, 00:21Bovensiepen Zagato: Alpina asoschilari va Italiya dizayni uygʻunligidagi yangi durdonaBovensiepen Zagato: Alpina asoschilari va Italiya dizayni uygʻunligidagi yangi durdonaKecha, 17:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi