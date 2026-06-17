Bovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalarini davom ettiruvchi 790 ot kuchiga ega super-universal
Avtomobil olamida oʻzining nafis va yuqori unumdorlikka ega modellari bilan tanilgan Bovensiepen oilasi yangi durdonasini taqdim etdi. Avstriyada oʻtkazilgan tadbirda kutilmaganda namoyish etilgan Bovensiepen 05 GT modeli afsonaviy Alpina B5 vorisi sifatida eʼtirof etilmoqda. Ushbu yangilik Alpina brendining nom huquqlari BMW ixtiyoriga oʻtganidan soʻng, Bovensiepen oilasining mustaqil muhandislik salohiyatini namoyish etuvchi muhim qadam boʻldi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi 05 GT modeli oʻzining texnik koʻrsatkichlari bilan hatto eng talabchan avtomobil ishqibozlarini ham hayratda qoldirishi aniq. Avtomobil 790 ot kuchi va hayratlanarli 1100 Nm (811 lb ft) aylantiruvchi momentga ega. Ushbu quvvat manbai avtomobilni joyidan 100 km/soat tezlikka 3,6 soniyadan kamroq vaqt ichida olib chiqadi. Maksimal tezlik esa soatiga 305 kilometr (190 milya) bilan cheklangan boʻlsa-da, muhandislar avtomobilning potensiali 360 km/soatdan ham yuqori ekanligini taʼkidlamoqda.
M5 Touring negizidagi mukammallikBovensiepen 05 GT modeli yangi avlod BMW M5 Touring (G99) bazasida yaratilgan. Taʼkidlash joizki, kompaniya hozircha faqat universal kuzovli versiyani taklif qilmoqda va sedan varianti rejalashtirilmagan. Alpina modellarining anʼanaviy falsafasiga sodiq qolgan holda, 05 GT agressiv sport uslubidan koʻra koʻproq "sportcha nafislik" va yuqori darajadagi qulaylikka urgʻu beradi. Salon qismi eng oliy navli charm bilan qoplangan, osma tizim (podveska) esa uzoq masofalarga charchatmasdan harakatlanish uchun maxsus sozlangan.
Avtomobilning oʻziga xos jihati shundaki, u plagin-gibrid (PHEV) tizimini saqlab qolgan. Sakkiz pogʻonali uzatmalar qutisi ichiga joylashtirilgan elektr dvigateli qariyb 200 ot kuchini taʼminlaydi. Bu esa 05 GT modeliga faqat elektr quvvati yordamida 56 kilometrgacha (35 milya) masofani bosib oʻtish imkonini beradi. Bovensiepen muhandislari gibrid tizimning elektr qismiga tegmagan holda, asosiy eʼtiborni ichki yonuv dvigatelining samaradorligini oshirishga qaratganlar.
Eksklyuzivlik va sotuv shartlariMazkur loyiha avvalgi Alpina modellaridan farqli oʻlaroq, donor avtomobilning konstruksiyasiga (masalan, uzatmalar qutisini mustahkamlash yoki qoʻshimcha radiatorlar oʻrnatish) chuqur aralashuvni talab qilmagan. Buning sababi, bazaviy M5 Touring modeli allaqachon bunday yuqori yuklamalarga chidamli qilib ishlanganidir. Shunga qaramay, 05 GT oddiy M5 modelidan sezilarli darajada tezroq va dinamikroqdir.
Avtomobilni xarid qilish boʻyicha muhim shart mavjud: mijozlar 05 GT modelini bevosita Bovensiepen Automobile orqali buyurtma qilishlari lozim. Kompaniya ushbu paketni tayyor ishlatilgan M5 avtomobillariga oʻrnatib berish (retrofit) xizmatini taklif etmaydi. Bu esa modelning kolleksion qiymatini va eksklyuzivligini yanada oshiradi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham BMW brendining yuqori modifikatsiyalangan versiyalariga qiziqish yuqori ekanligini hisobga olsak, Bovensiepen 05 GT kabi modellar haqiqiy estetiklar va tezlik shaydolari uchun moʻljallangan. Alpina brendi BMW tarkibida yanada hashamatli (7 Series darajasidagi) modellarga eʼtibor qaratayotgan bir paytda, Bovensiepen oilasi 5 Series muxlislari uchun munosib muqobil yaratishga muvaffaq boʻldi.
…