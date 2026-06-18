Hamyonbop krossoverlar qiroli: Yangi Dacia Duster oʻz mavqeini mustahkamlamoqda

·9·Avto
Hamyonbop krossoverlar qiroli: Yangi Dacia Duster oʻz mavqeini mustahkamlamoqda

Avtomobil bozorida narxlar shiddat bilan koʻtarilayotgan bir paytda, Ruminiyaning Dacia brendi oʻzining eng mashhur modeli — Duster krossoverining yangi avlodini taqdim etdi. Britaniya va Yevropa bozorlarida katta qiziqishga sabab boʻlgan ushbu model, oʻzining hamyonbopligi va amaliyligi bilan raqobatchilaridan ajralib turishda davom etmoqda. Yangi avlod Duster nafaqat tashqi koʻrinishi, balki texnik imkoniyatlari bilan ham sezilarli darajada yangilangan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Britaniyaning nufuzli nashrlari, xususan, Autocar tahliliga koʻra, yangi Dacia Duster modelining boshlangʻich narxi 21 845 funt sterling etib belgilangan. Bu koʻrsatkich hozirgi kunda bir xil koʻrinishdagi va qimmat krossoverlar bilan toʻlib-toshgan bozorda haqiqiy "qiymat chempioni" degan nomni oqlashga xizmat qiladi. Ishlab chiqaruvchilar avtomobilning oʻziga xos xarakterini saqlab qolgan holda, uni zamonaviy texnologiyalar bilan boyitishga muvaffaq boʻlishgan.

Sifat va narx mutanosibligi

Yangi Dacia Duster yaratilishida muhandislar oldida turgan eng qiyin vazifa — avtomobilni buzib qoʻymaslik edi. Koʻpincha brendlar yangi avlodni ishlab chiqishda narxni haddan tashqari oshirib yuborishadi yoki avtomobilning soddaligini yoʻqotishadi. Biroq Duster misolida biz buning aksini koʻramiz: avtomobil yanada pishiqroq, qulayroq va zamonaviyroq koʻrinishga kelgan, lekin hamon hamyonbop boʻlib qolmoqda.

Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham Dacia Duster (ayrim bozorlarda Renault Duster nomi bilan tanilgan) begona emas. Mamlakatimiz yoʻllarida ushbu modelning chidamliligi va yoʻlsizlik sharoitlaridagi qobiliyati yuqori baholanadi. Yangi avlodning taqdim etilishi, mahalliy haydovchilar uchun ham tejamkor va ishonchli krossover qidirayotganlar uchun yangi imkoniyatlar ochishi mumkin.

Avtomobilning ichki qismi ham sezilarli darajada yaxshilangan. Materiallar sifati oshirilgan, axborot-koʻngilochar tizimi esa zamonaviy talablarga javob beradi. Shu bilan birga, Dacia Duster oʻzining asosiy ustunligi — keng yukxona va yoʻlovchilar uchun yetarli joyni saqlab qolgan. Bu esa uni oilaviy sayohatlar va kundalik shahar hayoti uchun ideal tanlovga aylantiradi.

Texnik yangilanishlar va bozor istiqbollari

Yangi modelda dvigatel variantlari ham kengaytirilgan. Gidrid tizimlarining joriy etilishi yoqilgʻi sarfini kamaytirish va ekologik meʼyorlarga rioya qilish imkonini beradi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, yangi platformaga oʻtish avtomobilning boshqaruvchanligini va xavfsizlik darajasini ham yangi bosqichga olib chiqqan.

Xulosa qilib aytganda, Dacia Duster oʻzining sodda, ammo ishonchli falsafasiga sodiq qolgan. Dunyo boʻylab avtomobillar narxi oshib borayotgan bir paytda, 21 ming funt atrofidagi narx bilan bunday sifatli krossoverni taklif qilish brendning bozordagi oʻrnini yanada mustahkamlaydi. Bu model nafaqat Yevropada, balki bizning mintaqamizda ham hamyonbop yoʻltanlamaslar segmentida yetakchilik qilishga daʼvogarlik qiladi.

Dacia DusterKrossoverAvtomobilYangiliklarTejamkorlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangilangan UAZ Patriot yakuniy sinovlardan oʻtmoqda: yangi dvigatel va oʻzgargan dizaynYangilangan UAZ Patriot yakuniy sinovlardan oʻtmoqda: yangi dvigatel va oʻzgargan dizaynBugun, 05:28Rossiya bozorida Solaris HC krossoverlari tanqisligi yuzaga keldi: narxlar koʻtarilmoqdaRossiya bozorida Solaris HC krossoverlari tanqisligi yuzaga keldi: narxlar koʻtarilmoqdaBugun, 03:30BMW 27 yillik tanaffusdan soʻng Le-Man poygalarida tarixiy natijani qayd etdiBMW 27 yillik tanaffusdan soʻng Le-Man poygalarida tarixiy natijani qayd etdiBugun, 21:52BMW X5 yangi avlodi tarixda ilk bor besh xil kuch qurilmasi bilan taqdim etiladiBMW X5 yangi avlodi tarixda ilk bor besh xil kuch qurilmasi bilan taqdim etiladiKecha, 17:51Moskva koʻchalarida 200 ta haydovchisiz taksi harakatlanishi kutilmoqdaMoskva koʻchalarida 200 ta haydovchisiz taksi harakatlanishi kutilmoqdaKecha, 15:21Alp togʻlari ostidagi moʻjiza: Parij va Rimni yaqinlashtirgan tarixiy tunnellarAlp togʻlari ostidagi moʻjiza: Parij va Rimni yaqinlashtirgan tarixiy tunnellarKecha, 15:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi