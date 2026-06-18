Hamyonbop krossoverlar qiroli: Yangi Dacia Duster oʻz mavqeini mustahkamlamoqda
Avtomobil bozorida narxlar shiddat bilan koʻtarilayotgan bir paytda, Ruminiyaning Dacia brendi oʻzining eng mashhur modeli — Duster krossoverining yangi avlodini taqdim etdi. Britaniya va Yevropa bozorlarida katta qiziqishga sabab boʻlgan ushbu model, oʻzining hamyonbopligi va amaliyligi bilan raqobatchilaridan ajralib turishda davom etmoqda. Yangi avlod Duster nafaqat tashqi koʻrinishi, balki texnik imkoniyatlari bilan ham sezilarli darajada yangilangan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Britaniyaning nufuzli nashrlari, xususan, Autocar tahliliga koʻra, yangi Dacia Duster modelining boshlangʻich narxi 21 845 funt sterling etib belgilangan. Bu koʻrsatkich hozirgi kunda bir xil koʻrinishdagi va qimmat krossoverlar bilan toʻlib-toshgan bozorda haqiqiy "qiymat chempioni" degan nomni oqlashga xizmat qiladi. Ishlab chiqaruvchilar avtomobilning oʻziga xos xarakterini saqlab qolgan holda, uni zamonaviy texnologiyalar bilan boyitishga muvaffaq boʻlishgan.
Sifat va narx mutanosibligiYangi Dacia Duster yaratilishida muhandislar oldida turgan eng qiyin vazifa — avtomobilni buzib qoʻymaslik edi. Koʻpincha brendlar yangi avlodni ishlab chiqishda narxni haddan tashqari oshirib yuborishadi yoki avtomobilning soddaligini yoʻqotishadi. Biroq Duster misolida biz buning aksini koʻramiz: avtomobil yanada pishiqroq, qulayroq va zamonaviyroq koʻrinishga kelgan, lekin hamon hamyonbop boʻlib qolmoqda.
Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham Dacia Duster (ayrim bozorlarda Renault Duster nomi bilan tanilgan) begona emas. Mamlakatimiz yoʻllarida ushbu modelning chidamliligi va yoʻlsizlik sharoitlaridagi qobiliyati yuqori baholanadi. Yangi avlodning taqdim etilishi, mahalliy haydovchilar uchun ham tejamkor va ishonchli krossover qidirayotganlar uchun yangi imkoniyatlar ochishi mumkin.
Avtomobilning ichki qismi ham sezilarli darajada yaxshilangan. Materiallar sifati oshirilgan, axborot-koʻngilochar tizimi esa zamonaviy talablarga javob beradi. Shu bilan birga, Dacia Duster oʻzining asosiy ustunligi — keng yukxona va yoʻlovchilar uchun yetarli joyni saqlab qolgan. Bu esa uni oilaviy sayohatlar va kundalik shahar hayoti uchun ideal tanlovga aylantiradi.
Texnik yangilanishlar va bozor istiqbollariYangi modelda dvigatel variantlari ham kengaytirilgan. Gidrid tizimlarining joriy etilishi yoqilgʻi sarfini kamaytirish va ekologik meʼyorlarga rioya qilish imkonini beradi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, yangi platformaga oʻtish avtomobilning boshqaruvchanligini va xavfsizlik darajasini ham yangi bosqichga olib chiqqan.
Xulosa qilib aytganda, Dacia Duster oʻzining sodda, ammo ishonchli falsafasiga sodiq qolgan. Dunyo boʻylab avtomobillar narxi oshib borayotgan bir paytda, 21 ming funt atrofidagi narx bilan bunday sifatli krossoverni taklif qilish brendning bozordagi oʻrnini yanada mustahkamlaydi. Bu model nafaqat Yevropada, balki bizning mintaqamizda ham hamyonbop yoʻltanlamaslar segmentida yetakchilik qilishga daʼvogarlik qiladi.
…